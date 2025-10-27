  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Aktüel
4
Yeniakit Publisher
Altın aramak denince akla hep yerin altı gelir ama bu defa altın ağaçlardan çıkıyor

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Altın aramak denince akla hep yerin altı gelir ama bu defa altın ağaçlardan çıkıyor

Finlandiya'da yapılan araştırma, Norveç ladini yapraklarında mikroskobik altın parçacıkları bulundu.

#1
Foto - Altın aramak denince akla hep yerin altı gelir ama bu defa altın ağaçlardan çıkıyor

Altın aramak yüzyıllardır yerin derinliklerinde yapılıyor. Ancak Finlandiya’da yürütülen bir araştırma, bu kez gözleri gökyüzüne çevirdi. Bilim insanları, Avrupa’nın kuzeyinde sıkça görülen Norveç ladini ağaçlarının yapraklarında mikroskobik altın parçacıkları buldu. Bu şaşırtıcı keşif, madencilikte çevreye zarar vermeden altın tespiti yapmanın kapısını aralayabilir.

#2
Foto - Altın aramak denince akla hep yerin altı gelir ama bu defa altın ağaçlardan çıkıyor

yapılan yeni bir keşif bu ezberi bozdu. Finlandiya’da yapılan araştırma, bazı ağaçların yapraklarında mikroskobik altın parçacıkları barındırdığını ortaya çıkardı. Bu bulgu, gelecekte madenciliğin yönünü tamamen değiştirebilir.

#3
Foto - Altın aramak denince akla hep yerin altı gelir ama bu defa altın ağaçlardan çıkıyor

Oulu Üniversitesi’nden ekolojist Kaisa Lehosmaa ve ekibi, Avrupa’da yaygın olarak bulunan Norveç ladinini (Picea abies) mercek altına aldı. Altın ağaçlardan çıkıyor! Yapılan incelemelerde, bu ağaçların yapraklarında altın nanoparçacıkları tespit edildi. Ancak bu değerli metalin ağacın dokularına nasıl ulaştığı başlı başına bir gizemdi. Bilim insanları, bu süreçte rol oynayan asıl kahramanların “endofit” adı verilen mikroskobik bakteriler olduğunu düşünüyor. Normalde bitkinin gelişimine katkı sağlayan bu bakteriler, aynı zamanda yeraltındaki çözünmüş altını kökler aracılığıyla emip yapraklara kadar taşıyabiliyor. Yani bakteriler, adeta doğanın kendi laboratuvarında çalışan mikroskobik madenciler gibi davranıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tıp dünyası şokta: Müslüman doktor, çocuğun kopan başını yeniden vücuduna bağladı!
Dünya

Tıp dünyası şokta: Müslüman doktor, çocuğun kopan başını yeniden vücuduna bağladı!

Tıp dünyasını şaşkına çeviren olayda, Lübnan asıllı bir doktor ABD’nin Chicago kentinde “mucize” olarak tanımlanan bir operasyona imza attı...
Onca rezillik CHP'ye sadece zaman kazandırdı: Bayrampaşa Belediyesi AK Parti'ye geçti! İbrahim Akın yeni Belediye Başkanvekili seçildi
Gündem

Onca rezillik CHP'ye sadece zaman kazandırdı: Bayrampaşa Belediyesi AK Parti'ye geçti! İbrahim Akın yeni Belediye Başkanvekili seçildi

CHP'li İbrahim Kahraman’ın hem seçimde aday olması hem de başkanlık yaparak seçim sürecini taraflı yönetmesi nedeniyle iptal edilerek yenile..
Her köşe başına beyzbol sopaları yığmışlar: Karadağ’da Türk avını polis bastı
Gündem

Her köşe başına beyzbol sopaları yığmışlar: Karadağ’da Türk avını polis bastı

Karadağ polisi, Türk vatandaşlarına saldırı hazırlığı yapanların gözaltına alındığını, olay yerinde çok sayıda beyzbol sopası bulunduğunu aç..
Camlar kırıldı ateşe verildi. Türk restorana ırkçı saldırı
Gündem

Camlar kırıldı ateşe verildi. Türk restorana ırkçı saldırı

Karadağ’da Türk restoranına düzenlenen ırkçı saldırı, ülkeyi karıştırdı. Başkent Podgorica’daki restorana taşlı ve molotoflu saldırı haberin..
İmamoğlu’nun Casusluk suçlamasına verdiği cevap: 'CIA ile iş tutmam, Kur’an bilen adamım ben' Savcılık ifadesinde bile Kur’an istismarı!
Gündem

İmamoğlu’nun Casusluk suçlamasına verdiği cevap: 'CIA ile iş tutmam, Kur’an bilen adamım ben' Savcılık ifadesinde bile Kur’an istismarı!

Seçim döneminde Kur’an’la oy avcılığı yapan İmamoğlu, casusluk soruşturmasındaki ifadesinde yine dini değerleri kalkan yaptı. “6 yaşından be..
Hatemi de Pezeşkiyan'ı onayladı! Biz başka hayallerin peşinden giderken Türkiye...
Dünya

Hatemi de Pezeşkiyan'ı onayladı! Biz başka hayallerin peşinden giderken Türkiye...

İran'ın eski Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan onaylayan ifadeler kullandı. Hatemi "Türkiye'nin petrolü yok..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23