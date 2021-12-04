Altın alma bahanesiyle gittiği kuyumcuyu yaraladı

Almak istediği altının yaklaşık 100 bin lira olduğunu anlatan Diler, "Parayı EFT yapabileceğini sorunca biz de tamam dedik. Birkaç kez gitti geldi ve paranın hesabına düşmediğini söyledi. Sonra bir daha geldi ve telefonunun şarjının bittiğini söyledi. Oturdu ve telefonunun şarjını hallettik. Tekrar dışarı çıktı. Ben de kendisine 'Hava soğuk, gel içeride konuş' dedim. Kendisi de dışarı çıkmam lazım dedi ve bir daha dışarı çıktı. Geldiğinde işim olmadı dedi. Ben de kendisine şarj için verdiğim powerbankı geri vereceğini düşündüm. Tam o anda silahı çekti ve bir el ateş etti. Silah herhalde tutukluluk yaptı, patlamadı. İş yeri sahibi Oğuzhan bey üstüne atlayınca ikinci kez ateş etti ve bacağından vurdu. Sonra da korktu kaçtı. Ben de peşinden koştum." ifadelerini kullandı. Diler, çarşıda önceden polis noktası olduğunu ve ekiplerin durduğunu anlatarak, "Altın fiyatı şu anda yüksek olduğu için çarşıda sürekli hırsızlık olayı oluyor. Bu durumların yaşanmaması için bir an önce buraya polis noktası koyulması lazım. Yetkililerden talebimiz buraya yeniden karakol yapılsın ya da cadde de polis dursun. Onların olması caydırıcı olur." dedi.