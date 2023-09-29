Altını olanların yüreğini oynatacak haber! Az önce açıklandı

Finans analisti İslam Memiş, yatırım konusunda kararsız olanlara da seslendi. Memiş açıklamalarında şunları söyledi: "Borsa iç piyasada yükseliyor, kur-faiz yükseliyor. Kenarda 1 milyon lirası olan dolar alsa da, borsaya girse de, euro alsa da kazanıyor. Evini arabasını satsın herkes oturduğu yerde kazansın ne güzel değil mi? İşte burada algılanması gereken şu. Büyük bir tufan geliyor.