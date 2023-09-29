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Ekonomi
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Altını olanların yüreğini oynatacak haber! Az önce açıklandı

2023-09-29 15:07:15
Altını olanların yüreğini oynatacak haber! Az önce açıklandı

Altın alanlar... Bu haberimize dikkat! İslam Memiş, altın alanların yüreğini hoplatacak haberi duyurdu! "Altın düşecek mi?" sorusuna, "Büyük tufan geliyor" diyerek açıkladı! İşte ayrıntılar...

#1
Foto - Altını olanların yüreğini oynatacak haber! Az önce açıklandı

Son dönemde altın ve gümüş fiyatlarında yaşanan düşüşler yatırımcıları tedirgin ediyor. Ancak uzman İslam Memiş, bu durumun panik yapılacak bir sebep olmadığını vurguluyor. Memiş, "Rüzgar tersine dönecek!" başlıklı YouTube videosunda yaptığı değerlendirmelerde, altın ve gümüş fiyatlarının düşüşünün temel nedenini açıklıyor ve 'büyük tufan' uyarısında bulunuyor.

#2
Foto - Altını olanların yüreğini oynatacak haber! Az önce açıklandı

Memiş'in değerlendirmelerine göre, altın ve gümüş fiyatlarındaki düşüşlerin arkasındaki temel neden ABD Merkez Bankası Fed'in politikalarıdır. ABD'de yüksek enflasyonla karşı karşıya kalındığını belirten Memiş, Fed'in yüzde 2 enflasyon hedefini tutturmak için faizleri artırma yoluna gideceğini söyledi. Ancak bu politikanın, ABD'nin yanı sıra Asya, Türkiye ve Avrupa gibi birçok ülkede büyük sorunları çözmeye yetmeyeceğini ifade etti.

#3
Foto - Altını olanların yüreğini oynatacak haber! Az önce açıklandı

Memiş, geçici bir enflasyonun söz konusu olmadığını ve bu politikaların dünya genelinde insanların alım gücünü azaltacağını vurguladı. Ayrıca, dünya ekonomisinde 'al-sat' üzerinden kolayca para kazanmanın artık geçerli olmadığını dile getirdi.

#4
Foto - Altını olanların yüreğini oynatacak haber! Az önce açıklandı

Finans analisti İslam Memiş, yatırım konusunda kararsız olanlara da seslendi. Memiş açıklamalarında şunları söyledi: "Borsa iç piyasada yükseliyor, kur-faiz yükseliyor. Kenarda 1 milyon lirası olan dolar alsa da, borsaya girse de, euro alsa da kazanıyor. Evini arabasını satsın herkes oturduğu yerde kazansın ne güzel değil mi? İşte burada algılanması gereken şu. Büyük bir tufan geliyor.

#5
Foto - Altını olanların yüreğini oynatacak haber! Az önce açıklandı

Ekim ortalarında küresel ekonomilerde büyük bir tufan bekleniyor. Farklı stresleri, farklı fiyatlamaları gündeme getiriyorlar. Mesela göç sorunu. ABD'de halk sokaklarda göçmenleri engellemek istiyor. Gösteriler yapıyorlar. Avrupa'da, Türkiye'de aynı problem var. Küresel ısınmadan kaynaklı, ekonomik krizlerden kaynaklı dünyada hiçbir şey yerli yerinde değil.

#6
Foto - Altını olanların yüreğini oynatacak haber! Az önce açıklandı

Parası olanın da kafası karışık. Faize mi yatırsam, KKM'ye mi girsem, borsaya mı yatırsam, döviz mi alsam, altına mı yatırsam? Dünyada bütün şirketlerin yavaş yavaş iflaslarına şahit olacaksınız.

#7
Foto - Altını olanların yüreğini oynatacak haber! Az önce açıklandı

Ons tarafındaki baskılanma 1874 dolar, belki aşağı yönlü kırılır ancak bu düşüşler kalıcı değil. Önümüzdeki ay Dünya Altın Konseyi, merkez bankalarının nasıl altın stoklarını artırdığını açıklayacak. Ons tarafındaki düşüşler merkez bankaları nedeniyle. Kriz patlayınca, altın satarak bunu aşmaya çalışacaklar. Dolar endeksindeki yükselişler kalıcı değil. Yatırımcıları ters köşeye yatırıyorlar. Kimse elindeki altını, gümüşü, euro'sunu, sterlininin satmasın. Rüzgar tersine döndüğünde 'keşke'lerle dolu sohbetler göreceksiniz. Ekimden sonra 'altın, gümüş alım fırsatı verir mi?' sorularını soracaklar. Zamanında ekeceksin, zamanında biçeceksin. Şu anda stok yapma zamanı, alma zamanı. Bu düşüşler büyük bir tufanın habercisi."

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