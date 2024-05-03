Almanya'da Müslümanları duygulandıran karar! Büyük sevinç yaşadılar

Almanya'da bir ṣehirde daha dıṣarıdan ezan sesi yankılandı.Müslümanlar, mutluluk ve heyecanı birlikte yaṣadı. Krefeld Yunus Emre Camii'nin minaresinden kente ilk kez ezan sesi yükseldi. Köln kentinin ardından, Krefeld ṣehrinde de dıṣarıdan ezan okunmasına Krefeld Belediyesi tarafında onay verildi. Yaklaṣık 25 bin Müslüman toplumun yaṣadığı Krefel'de , minareden dıṣarıya ezan okunması kent'de bir ilk olarak tarihe geçti. Belediye ve Diyanet İṣleri Türk İslam Birliği'nin (DİTİB) birlikte imzaladığı protokolle, bundan böyle süresiz olarak Cuma günleri dıṣarıdan öğle ezanı okunacak.