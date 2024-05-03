Almanya'da Müslümanları duygulandıran karar! Büyük sevinç yaşadılar

Minareden ezanı okuyan DİTİB Din Görevlisi Arif Keskin'de mutluluğu bir baṣkaydı. "Bugün burada Krefeld Yunus Emre Camii'nde minareden canlı olarak ezan okumanın sevincinini ve mutluluğunu yaṣadım. Rabbim inṣallah diğer camilerimizde de aynı ṣekilde bu mutluluğu yaṣamayı nasip eylesin. Kendimi vatan topraklarında hissettim. Bunun heyecanını, mutluluğunu yaṣamak gerçekten bizleri çok onurlandırdı, ṣereflendirdi." Krefeld Yunus Emre Camii Dernek Baṣkanı Adem Cankur'da Müslümanların Almanya'nın bir parçası olduğunu dile getirdi: "Çok mutluyuz. Biz müslümanlar almanya'nın bir parçasıyız. Ezan-ı Muhammediye'yi minareden, dıṣarıdan okunması bizim için çok anlamlı çok önemlidir. Biz Müslümanlar Almanya'da 60 yılı aṣkın süredir yaṣamaktayız. Bize verilen bu izinle birlikte biz kendimize alman toplumuna kanıtlamıṣ durumdayız. İslamiyetinde bu toplumun bir parçası olduğunun ispatıdır. Alman toplumunun bizlerin kabulunün hüsnü kabuludür."