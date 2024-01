Almanya'da en çok satan 10 otomobil markası belli oldu!

2. VW Tiguan (59.136 Adet) Volkswagen Tiguan 'in ilk üretim tarihi 2007'dir. C segmenti SUV Tiguan aracımız oldukça beğenilmektedir. Tiguan'in Uranüs grisi, yunus grisi, derin siyah ve yarış mavisi gibi renk seçenekleri bulunmaktadır. Güvenlik özelliklerine gelirsek Vw Tiguan Euro Ncap testinden ise 5 yıldız almıştır. Volkswagen Tiguan Motor Özellikleri: Motor tipi 4 silindirli TSI benzinli motordur. Motor hacmi ise1,5 litre ve 1498 santimetreküptür. Volkswagen Tiguan maksimum beygir gücü 110 (150) / 5000-6000 kW (PS) dv/dk olan bu motorda maksimum tork 250 Nm/1500-3500 Nm dv/dk’dır. Karışım sistemi elektronik kontrollü direkt dizel enjeksiyondur. 7 ileri ileri otomatik DSG vitestir. Volkswagen Tiguan Boyut Özellikleri: Uzunluğu 4509 milimetre, genişliği 1839 milimetre, yüksekliği 1675(tavan rayı dahil) milimetre, aks mesafesi 2678 milimetre, iz genişliği ön 1579 milimetre, iz genişliği arka 1569 milimetredir. Yakıt tankı kapasitesi 40 litre olan Tiguan’in bagaj hacmi 615 litre olmaktadır. Araçta boş ağırlık ise 1541(manuel’de değişir) kilogramdır. Volkswagen Tiguan Performans Özellikleri: Volkswagen Tiguan 'in, 0-100 kilometre hızlanması 9,2 saniyedir. Maksimum hızı saatte 202 kilometre saattir. Volkswagen Tiguan Yakıt Tüketimi Özellikleri: 100 kilometre için şehir içi yakıt tüketimi 6,4-6,5 litre olmaktadır. Bu rakam şehir dışında 5,1-5,2 litre iken Volkswagen Tiguan karma yakıt tüketimi ortalama 5,6 litredir. CO2 emisyonu ise 128 g/km olmaktadır.