Almanya'da en çok satan 10 otomobil markası belli oldu!

6. Mini Cooper (40.142 Adet) Mark I modeli, 1959 yılında satışa çıktı. Kısa süre sonra küresel bir izleyici kitlesine sahip oldu. Issigonis’in tasarımı, bir go-karta benzer şekilde kullanım sağlayan bir süspansiyon sistemi içeriyordu. Issigonis, Dunlop’tan 10 inçlik jantlar üzerinde anlaşarak daha küçük jantlar istedi. Ayrıca tasarımı mümkün olduğunca basitleştirmek istedi. Sonuç, şeklin model için ikonik hale gelmesi ve ilk otomobilin üretilmesinden yıllar sonra bile kolayca tanınabilmesiydi. Yeni Mini 3 Kapı, etkisini hızlı, güçlü ve yakıt açısından verimli 1,2l/1,5l/2,0l, 3 veya 4 silindirli MINI TwinPower Turbo motorlardan alır. Geniş tekerlek izi, kısa aks dışı mesafesi ve güçlü yol tutuşu, otomobilin zemini kavramasını sağlar. Yeni Mini 3 Kapı'nın geniş iç hacmi sayesinde ön plana çıkıyor. Yenilikçi Mini matrix LED farlar, çok daha iyi bir görüş ve güvenlik sağlamak için mümkün olan en iyi aydınlatma seviyesini sunar. Uzun huzme ayarı seçildiğinde aydınlatma son derece etkilidir. Yeni Mini 3 Kapı LED farları, dikiz aynasına entegre edilen ön kamera sistemi sayesinde karşıdan gelen otomobilleri tespit eder ve bir ya da birkaç farın dört bölgesini otomatik olarak açar (veya kapatır). Bu farlar, diğer otomobillerdeki yolcuların daha az rahatsız olmalarını sağlarken yolun optimum düzeyde aydınlatılmasını sağlar. Daha fazla kapı, baş ve diz mesafesi ile bir araya getiren bu güvenilir 5 Kapı modeli; şehirlerin, caddelerin ve park alanlarının görünümünü tamamen değiştiriyor. Ayrıca neredeyse sınırsız kişiselleştirme seçeneği de sunuluyor. Üstelik Mini'nin; ünlü, çevik go-kart kullanımından ödün vermeden hem iç tasarımında hem de dış tasarımında daha fazla seçeneğe sahip olabilirsiniz. Otomobilinize binin ve hem önde hem arkada, çok daha fazla diz boşluğu, tavan yüksekliği ve konfor sunarak beş kişilik rahat bir oturma alanı yaratan ferah kabini keşfedin. Diğer 5 kapılı modelinden 16 cm daha uzun olan yeni Mini 5 kapı, 941 litrelik kargo alanı ile çok daha geniş bir bagaj hacmi sağlar. Yeni Mini 5 Kapı LED farları, dikiz aynasına entegre edilen ön kamera sistemi sayesinde karşıdan gelen otomobilleri tespit eder ve bir ya da birkaç farın dört bölgesini otomatik olarak açar (veya kapatır). Bu farlar, diğer otomobillerdeki yolcuların daha az rahatsız olmalarını sağlarken yolun optimum düzeyde aydınlatılmasını sağlar.