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Dünya
11
Almanya'da en çok satan 10 otomobil markası belli oldu!

2024-01-22 10:35:56
Almanya'da en çok satan 10 otomobil markası belli oldu!

Araba satışlarının bir önceki yıla göre yüzde 1 oranında arttığı Almanya'da tercih edilen elektrikli araçlar yüzde 18'e yaklaşarak rekor seviyeye ulaşırken en çok satılan markalar da belli oldu. İşte Almanya'da en çok satan 10 otomobil markası...

#1
Foto - Almanya'da en çok satan 10 otomobil markası belli oldu!

1. VW Golf (84.282 Adet) 42 yıl önce Volkswagen tarafından üretimine başlanan ve son 42 yıldır da Avrupa’nın en çok satan modeli olma özelliğiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Golf, yıllardır elinde bulundurduğu başarıyı yeni modelleriyle daha da yukarıya taşımaya devam ediyor. Rakip modellere kıyasla daha yüksek bir satış fiyatına sahip olmasına rağmen aracın satış rakamlarında lider konumda yer alması Golf modelinin başarısını son derece açık ve net bir şekilde ortaya koyuyor. Yıllardır büyük bir değişim geçirmeyen Golf tasarım çizgisini korurken teknoloji konusunda ise sürekli olarak büyük değişikliklere sahne olmaktadır. VW Golf donanımı Midline Plus paketiyle başlamakta ve Comfortline ile Highline donanım paketleriyle de satışa sunulmaktadır. Başlangıç paketinde aracın bünyesinde elektrikli park freni, yokuş kalkış desteği, start & stop ve ikincil çarpışma freni yer alıyor. VW Golf teknik özellikleri yakından incelendiğinde motor seçenekleri olarak 1.2 TSI 110 PS, 1.6 TDI 90 PS, 1.4 TSI 125 PS, 1.4 TSI 150 PS ve 1.6 TDI 110 PS sunuluyor. Tüm motor seçenekleri hem manuel hem de DSG çift kavramalı şanzıman sistemine sahip otomatik şanzıman ile tercih edilebilmektedir. VW Golf modelinin yakıt tüketim değerleri ise 3,8 litre ile 5,2 litre arasında değişkenlik göstermekte olup yakıt tüketim değerleri motor ve şanzıman seçeneklerine göre değişebilmektedir.

#2
Foto - Almanya'da en çok satan 10 otomobil markası belli oldu!

2. VW Tiguan (59.136 Adet) Volkswagen Tiguan 'in ilk üretim tarihi 2007'dir. C segmenti SUV Tiguan aracımız oldukça beğenilmektedir. Tiguan'in Uranüs grisi, yunus grisi, derin siyah ve yarış mavisi gibi renk seçenekleri bulunmaktadır. Güvenlik özelliklerine gelirsek Vw Tiguan Euro Ncap testinden ise 5 yıldız almıştır. Volkswagen Tiguan Motor Özellikleri: Motor tipi 4 silindirli TSI benzinli motordur. Motor hacmi ise1,5 litre ve 1498 santimetreküptür. Volkswagen Tiguan maksimum beygir gücü 110 (150) / 5000-6000 kW (PS) dv/dk olan bu motorda maksimum tork 250 Nm/1500-3500 Nm dv/dk’dır. Karışım sistemi elektronik kontrollü direkt dizel enjeksiyondur. 7 ileri ileri otomatik DSG vitestir. Volkswagen Tiguan Boyut Özellikleri: Uzunluğu 4509 milimetre, genişliği 1839 milimetre, yüksekliği 1675(tavan rayı dahil) milimetre, aks mesafesi 2678 milimetre, iz genişliği ön 1579 milimetre, iz genişliği arka 1569 milimetredir. Yakıt tankı kapasitesi 40 litre olan Tiguan’in bagaj hacmi 615 litre olmaktadır. Araçta boş ağırlık ise 1541(manuel’de değişir) kilogramdır. Volkswagen Tiguan Performans Özellikleri: Volkswagen Tiguan 'in, 0-100 kilometre hızlanması 9,2 saniyedir. Maksimum hızı saatte 202 kilometre saattir. Volkswagen Tiguan Yakıt Tüketimi Özellikleri: 100 kilometre için şehir içi yakıt tüketimi 6,4-6,5 litre olmaktadır. Bu rakam şehir dışında 5,1-5,2 litre iken Volkswagen Tiguan karma yakıt tüketimi ortalama 5,6 litredir. CO2 emisyonu ise 128 g/km olmaktadır.

#3
Foto - Almanya'da en çok satan 10 otomobil markası belli oldu!

3. VW T-Roc (58.942 Adet) Volkswagen T-Roc ilk üretim tarihi 2017'dir. T-Roc'un renkleri arasında indiyum grisi, parlak kırmızı, derin siyah gibi seçenekler bulunmaktadır. T Roc R-Line paketi ile de satın alınabilir. Volkswagen T-Roc Euro Ncap testinden ise 5 yıldız almıştır. Volkswagen T-Roc Motor Özellikleri: Motor tipi 4 silindirli TSI benzinli motordur. Motor hacmi 1,5 litre ve 1498 santimetreküptür. Maksimum gücü (beygir) 110 (150) / 1500-3500 kW (PS) dv / dk olmaktadır. Maksimum torku ise 250 / 1500–3500 Nm dv / dk olmaktadır. Karışım sistemi; elektronik kontrollü direkt dizel enjeksiyondur. Vites kutusu 7 ileri DSG otomatiktir. Volkswagen T-Roc Boyut Özellikleri: Uzunluğu 4234 milimetre, genişliği 1819 milimetre, yüksekliği 1573 milimetre, aks mesafesi 2590 milimetre, iz genişliği ön 1528 milimetre, iz genişliği arka 1533 milimetredir. Yakıt tankı 50 litre olan aracın dönme çapı 11,1 metredir. T-Roc Bagaj hacmi 445 litre olmaktadır. Araçta boş ağırlık ise 1354 kilogramdır. Volkswagen T-Roc Performans Özellikleri: Volkswagen T-Roc'un, 0-100 kilometre hızlanması 8,4 saniyedir. Maksimum hızı saatte 205 kilometredir. Volkswagen T-Roc Tüketim Özellikleri: 100 kilometre için şehir içi yakıt tüketimi 5,9 litre olmaktadır. Bu rakam şehir dışında 4,4 litre iken karma ortalama ise 5 litredir. CO2 emisyonu ise 113 g/km olmaktadır.

#4
Foto - Almanya'da en çok satan 10 otomobil markası belli oldu!

4. Fiat 500 (52.337 Adet) Fiat 500, İtalya’ya güç veren ikonik modele göz kırpan vintage stili sayesinde, sürücülerin kalbine anında girdi. Torino merkezli şirketin 2007’de tanıtılan otomobili 2015’te yenilendi ve şimdi 2021’de daha çevreci motorlar ve biraz yenilenmiş bir tarzla kendini gösteriyor. Fiat’ın 2021’de 500 için duyurduğu birçok yenilik var. Markanın ilk sıfır emisyonlu modeli olan elektrikli varyantın yanı sıra, 2021 yenilikleri de “geleneksel” versiyon yelpazesinin yapısını ilgilendiriyor. Aslında fiyat listesi, artık yeni donanımların yanı sıra tüm serideki Euro 6D-Final motorlarını da içeriyor. Panda platformuna dayanan Fiat 500, şehir içi sürüşte pratiklik arayanlar için ideal bir otomobil. Uzunluk 3 metre ve 57 santimetre ve bu rakam, dört kişilik iç mekanın uzun yolculuklar için tam olarak uygun olmadığını söyleyebiliriz. Genişlik ve yükseklik ise sırasıyla 163 ve 149 santimetre. Bagaj, otomobilin kompakt boyutlarına uygun ve yalnızca 185 litre kapasiteye sahip. Fiat 500 artık sadece hibrit veya LPG motorlarla birlikte sunuluyor. Elektrikli Fiat 500, hem başlangıçta hem de kalkışta devreye giren bir marş jeneratörü tarafından desteklenen 70 HP 1.0 Firefly ile güçlendirilmiş. Güç göz önüne alındığında, spor performansı beklenemez, ancak direksiyonun arkasındaki canlılık ve düşük tüketim garanti edilebilir. LPG’yi tercih edenler için 69 HP 1.2 motor satışa sunuluyor.

#5
Foto - Almanya'da en çok satan 10 otomobil markası belli oldu!

5. Opel Corsa (50.191 Adet) Opel Corsa sadece Hatchback 5 kapı kasa tipinde bulunmaktadır. Geçmiş yıllarda Coupe ve Hatchback 3 kapı kasa tiplerinde de sunulan Opel Corsa 2022 yılı için sadece Hatchback 5 kapı olarak satışa sunulmaktadır. Bunda modelin bu kasa tipinde diğerlerine oranla daha fazla talep görmesi de önemli bir paya sahiptir. Opel Corsa 3 farklı motor seçeneği ile sunulurken bu üç motorda manuel ve otomatik olmak üzere iki farklı şanzıman seçeneği bulunmaktadır. Şanzıman modelleri MT-5 ve AT-8 kodları ile sunulur. MT, manuel transmission kelimesinin kısaltmasını temsil ederken AT de automatic transmission kelimesinin kısalmasını temsil etmektedir. Giriş seviyesi Corsa modellerinde bulunan 1.2 75 hp motorlu araçlarda manuel vites bulunurken, 1.2 100 beygir ve 1.2 130 beygir araçlarda ise otomatik vites yer almaktadır. Araçların fabrikadan çıkış biçimleri bu olmak ile beraber farklı bir seçenek Opel Türkiye broşüründe sunulmamıştır. Opel Corsa 2022 donanım paketleri sırası ile Edition, Elegance ve Ultimate olarak nitelendirilir. 75 beygir motora sahip araçlarda Elegance donanım paketinden başka seçenek bulunmazken, 100 beygir motora sahip araçlarda Edition ve Elegance olmak üzere iki seçenek sunulmaktadır. 130 beygir olan modellerde ise Ultimate donanım paketi beraberinde gelir. Paketleri tek tek nitelendirmek yerine kategori bazında karşılaştırmak daha anlaşılır olacaktır.

#6
Foto - Almanya'da en çok satan 10 otomobil markası belli oldu!

6. Mini Cooper (40.142 Adet) Mark I modeli, 1959 yılında satışa çıktı. Kısa süre sonra küresel bir izleyici kitlesine sahip oldu. Issigonis’in tasarımı, bir go-karta benzer şekilde kullanım sağlayan bir süspansiyon sistemi içeriyordu. Issigonis, Dunlop’tan 10 inçlik jantlar üzerinde anlaşarak daha küçük jantlar istedi. Ayrıca tasarımı mümkün olduğunca basitleştirmek istedi. Sonuç, şeklin model için ikonik hale gelmesi ve ilk otomobilin üretilmesinden yıllar sonra bile kolayca tanınabilmesiydi. Yeni Mini 3 Kapı, etkisini hızlı, güçlü ve yakıt açısından verimli 1,2l/1,5l/2,0l, 3 veya 4 silindirli MINI TwinPower Turbo motorlardan alır. Geniş tekerlek izi, kısa aks dışı mesafesi ve güçlü yol tutuşu, otomobilin zemini kavramasını sağlar. Yeni Mini 3 Kapı'nın geniş iç hacmi sayesinde ön plana çıkıyor. Yenilikçi Mini matrix LED farlar, çok daha iyi bir görüş ve güvenlik sağlamak için mümkün olan en iyi aydınlatma seviyesini sunar. Uzun huzme ayarı seçildiğinde aydınlatma son derece etkilidir. Yeni Mini 3 Kapı LED farları, dikiz aynasına entegre edilen ön kamera sistemi sayesinde karşıdan gelen otomobilleri tespit eder ve bir ya da birkaç farın dört bölgesini otomatik olarak açar (veya kapatır). Bu farlar, diğer otomobillerdeki yolcuların daha az rahatsız olmalarını sağlarken yolun optimum düzeyde aydınlatılmasını sağlar. Daha fazla kapı, baş ve diz mesafesi ile bir araya getiren bu güvenilir 5 Kapı modeli; şehirlerin, caddelerin ve park alanlarının görünümünü tamamen değiştiriyor. Ayrıca neredeyse sınırsız kişiselleştirme seçeneği de sunuluyor. Üstelik Mini'nin; ünlü, çevik go-kart kullanımından ödün vermeden hem iç tasarımında hem de dış tasarımında daha fazla seçeneğe sahip olabilirsiniz. Otomobilinize binin ve hem önde hem arkada, çok daha fazla diz boşluğu, tavan yüksekliği ve konfor sunarak beş kişilik rahat bir oturma alanı yaratan ferah kabini keşfedin. Diğer 5 kapılı modelinden 16 cm daha uzun olan yeni Mini 5 kapı, 941 litrelik kargo alanı ile çok daha geniş bir bagaj hacmi sağlar. Yeni Mini 5 Kapı LED farları, dikiz aynasına entegre edilen ön kamera sistemi sayesinde karşıdan gelen otomobilleri tespit eder ve bir ya da birkaç farın dört bölgesini otomatik olarak açar (veya kapatır). Bu farlar, diğer otomobillerdeki yolcuların daha az rahatsız olmalarını sağlarken yolun optimum düzeyde aydınlatılmasını sağlar.

#7
Foto - Almanya'da en çok satan 10 otomobil markası belli oldu!

7. VW Passat (39.261 Adet) Passat, modern ve klasik çizgileri kusursuz bir uyum içinde bir araya getirir iken, hatlarında gizlenmiş olan dinamizmle arzuladığınız gücü size hissettirir. azı koltuklar insana güç verir. Passat’ın içerisine girdiğiniz andan itibaren size sunmuş olduğu güven ve konforu da işte bu şekilde hissedeceksiniz. Dahası, Elegance ve Business donanım seviyesinde standart olarak sunulan ve size kendinizi daha özel hissettirecek ergoComfort® koltuklarla arkanıza yaslanacak ve günün tüm yorgunluğunu yolda bırakacaksınız. Üstelik sürücü koltuğu hem de, uzun yolculuklarda yorgunluğu azaltan ve sürücünün dikkatini daha uzun süre en üst seviyede tutmasına yardımcı olan elektrikli bir masaj fonksiyonuna da haiz. Ön konsol boyunca bir tüm halinde uzanan krom kaplamalı havalandırma ızgaraları, dış tasarımdaki akıcılığı iç mekana da taşıyor. Tasarımsal bütünlüğün dışında bu havalandırma ızgaraları ile Yeni Passat, havanızı değiştirmeye hazır. Business donanım seviyesinden itibaren standart olarak sunulan 3 bölgeli tam otomatik klima “Klimatronik” ile istediğiniz vakit dilediğiniz iklimi yaşayabilirsiniz. Volkswagen Passat'ın ilk üretim tarihi 1971' dir. İlk Passat 1967 yılında satışa sunulmuştur. D segment sedan olan araç önemli satış rakamlarına ulaşmıştır. Volkswagen Passat'ın deniz kabuğu beji, terrarossa kahve, tornado kırmızısı gibi renk seçenekleri mevcuttur. Güvenlik derecesine gelirsek Vw Passat Euro Ncap testinden 5 yıldız almıştır. Volkswagen Passat Motor Özellikleri: Motor tipi 16 V 4 silindirli TSI benzinli motordur. Motor hacmi ise1.5 litre ve 1498 santimetreküptür. Passat beygir gücü 110(150) / 5000-6000 kW (PS) dv/dk olan bu motorunda maksimum tork 250 Nm/1500–3500 Nm dv/dk’dır. Aracın karışım sistemi elektronik kontrollü direkt enjeksiyondur. Passat 7 ileri otomatik DSG vitestir. Volkswagen Passat Boyut Özellikleri: Uzunluk 4775 milimetre, genişliki 1832 milimetre, yüksekliği 1483 milimetre, aks mesafesi 2786 milimetre, iz genişliği ön 1586 milimetre, iz genişliği arka 1572 milimetredir. Yakıt tankı kapasitesi 59 litredir. Vw Passat bagaj hacmi 586 litre olup otomobilin boş ağırlığı ise 1441 kilogramdır. Volkswagen Passat Performans Özellikleri: Volkswagen Passat'ta 0-100 kilometre hızlanma 8,7 saniyedir. Maksimum hızı ise saatte 220 kilometredir. Volkswagen Passat Yakıt Tüketimi Özellikleri: 100 kilometre için Volkswagen Passat şehir içi yakıt tüketimi 6,1 litredir. Bu rakam şehir dışında 4,5 litre iken karma yakıt tüketimi ortalama 5,1 litredir. CO2 emisyonu ise 116 g/km olmaktadır.

#8
Foto - Almanya'da en çok satan 10 otomobil markası belli oldu!

8. Ford Kuga (38.482 Adet) Ford kuga zorlu yol koşullarının üstesinden kolayca gelebilen bu model SUV segmentinin göz bebeklerinden kabul ediliyor. Ford’un gücünü arkasına alan Kuga modelinin dış tasarımı kuvvetli aerodinamik yapısıyla beğeni toplarken iç mekan tasarımında ise Focus ve Fiesta modellerinden esinlenildiğini dile getirmek yanlış olmayacaktır. Ford kuga modeli Trend X, Titanium ve Selective donanım paketleriyle satışa sunulmakta olup aracın giriş düzeyi olarak belirtilen Trend X donanım paketinde öne çıkan Ford Kuga teknik özellikleri arasında yükseklik ayarlı sürücü koltuğu, cilt direksiyon, anahtarsız çalıştırma sistemi, yol bilgisayarı, ekonomik sürüş modu, acil vaziyet fren sistemi, LED iç mekan aydınlatması ve hız kontrol sistemi dikkatleri çekiyor. Ford kuga donanımı teferruatları kadar aracın randımanlı motor seçenekleri de modeli segmentin öncüleri arasında bulunmasını sağlıyor. 150 PS ve 182 PS güç çıkış değerleriyle seçenek edilebilen 1.5 litre hacmindeki EcoBoost teknolojisine sahip benzinli motor seçenekleriyle beraber 2.0 litre hacminde 180 PS güç üreten turbo destekli dizel güç birimi aracın kalbinde bulunuyor. Benzinli cephesinde 150 PS güç üreten motor seçeneği 6 ileri manuel şanzıman seçeneğiyle sunulurken, 182 PS güce sahip olan diğer benzinli motor ise yalnızca 6 ileri otomatik şanzımanla satın alınabiliyor. Dizel motor seçeneğinde ise güç aktarımı için 6 ileri PowerShift otomatik şanzıman kullanılmaktadır.

#9
Foto - Almanya'da en çok satan 10 otomobil markası belli oldu!

9. BMW 3 Serisi (36.231 Adet) 1975 yılından bu yana sportif ve günlük sürüş özelliklerini bir arada sunan BMW 3 Serisi, Türkiye’ye ilk aşamada Yeni BMW 320i Sedan isimli versiyonuyla geliyor. Daha geniş yüzeyler ve kaslı tasarımıyla sportif sürüş karakterini güçlendiren Yeni BMW 3 Serisi’nin sürücü ve sürüş odaklı kabini de en yeni teknolojilerle donatıldı. Sınıfında ilk kez Head-Up Display, Stop&Go Fonksiyonlu Aktif Cruise Control ve anahtarsız giriş sağlayan Konfor Erişim Sistemi donanımlarını standart olarak sunan Yeni BMW 3 Serisi, Türkiye’de ilk etapta hem şehir içi hem de şehirler arası seyahatlerde konfor ile performansı bir araya getiren 1.6 litrelik turbo beslemeli motor ve M Sport tasarım paketiyle satın alınabiliyor. Yeni BMW 3 Serisi, her dönem performans ve verimliliğin simgelerinden olmuştur. Yeni modelde de bu durum değişmiyor. 1.6 litrelik, 4 silindirli, turbo beslemeli motoru 170 HP güç ve 250 Nm tork üreten Yeni BMW 320i Sedan, 8 kademeli tam otomatik şanzımanla kombine ediliyor. Gücünü arka tekerleklere aktaran Yeni BMW 320i’nin 0-100 km/s hızlanması sadece 8.1 saniyede tamamlanıyor. Yeni BMW 3 Serisi’ndeki yenilikler sadece tasarım detaylarıyla sınırlı kalmıyor. BMW Kavisli Ekran, Adaptif LED Farlar ile Şerit Değiştirme Asistanı, Şerit Takip Sistemi, Çapraz Trafik Uyarısı, Şehir İçi Fren Asistanı’nı kapsayan Sürüş Asistanı, otomatik park fonksiyonu içeren Park Asistanı ve Otomatik Bagaj Kapağı dikkat çeken özellikler arasında yer alıyor. BMW Head-Up Display, Stop&Go Fonksiyonlu Aktif Cruise Control ve Konfor Erişim Sistemi ise Yeni BMW 3 Serisi’nde ilk defa standart olarak sunulan donanımlar arasında bulunuyor.

#10
Foto - Almanya'da en çok satan 10 otomobil markası belli oldu!

10. Tesla Model Y (35.426 Adet) Tesla Model Y araçlarının açılış salvosu beş koltuklu düzenlemede yer alıyor. Tesla Y modelinin AWD ve Performans modelleri ile Uzun Menzilli versiyonları da bulunuyor. Uzun Menzilli modeli bir pil şarj ile 100 km – 480 km arası vaat ediyor. Aynı zamanda 5.5 saniye sıfır 0-100 km/s hıza ulaşıyor. Orta menzilli bir model versiyonu ise 2021 yılı itibariyle üretime girecek ve 5.9 saniyede 0-100 km/s hıza ulaşıyor. 100km – 370 km menzil aralığı ve muhtemelen, daha düşük bir fiyat etiketi ile satışa sunulacak. Üçüncü sıra oturma paketi de 2021 yılında, iki motorlu dört tekerlekten çekiş seçeneği ile birlikte sunulacak. Tesla’ya göre, Performans modeli 3.5 saniye içinde 100km/s hıza ulaşacak. Tesla yaptığı açıklamasında standart modelin 5,5 saniyede 0-100km/s hıza ulaşacağını ve Tesla Model Y performans modelinin ise 3,5 saniyede 100km/s bu hızı tamamlayacağını söyledi. Drag Times youtube kanalı yeni teslim Performans modelini test etmek için Vbox telemetri sistemini kullandı. Telemetri ve Draggy uygulamasına göre, arkadan itişli Performans modeli 3.79 saniyede 100km/s hıza ulaştı. Ancak başka bir YouTuber onun Performans modeli 3,3 saniye 0-100km/s hıza 8,12 saniye içinde ise 0-160 km/s hıza ulaştı. Soğuk iklimlerde elektrikli araç kullanmanın en büyük sorunlarından biri yaz aylarına göre menzil aralığının düştüğünü görmektir. Piller, sıcaklıkları önemli ölçüde düştüğünde etkili bir çalışma örneği göstermezler ancak Model Y, Model 3, S ve X modellerinde bir ısı pompası bulundurmaları kabin ısıtmak için kullanılan geleneksel ısıtma elemanları ihtiyacını ortadan kaldırır. Elektrikli dirençli ısıtma sistemi kullanmanın dezavantajı, zaten soğuk olan bir hava nedeniyle soğuk bir pilin daha fazla güç çekiyor olmasıdır. Aşırı basitleştirilmiş versiyonu ısı pompası bir rezervuar içine üretilen yerden sıcak hava çeker, ve Tesla klima sisteminin ters çalışmasını sağlayarak böylece soğutucu rezervuar tarafından ısıtılır ve kabin içine sıcaklık transfer edilir. Pompa ısıyı etkili bir şekilde aktarmak için soğutucunun düşük kaynama noktasından yararlanıyor. Bu teknik ilk kez kullanılmadı, ama Musk uygulama için mühendislerinin övgülerini dile getirmiyor. Tesla Model Y Long Range modeli maliyeti $52,990 Performans Modeli ise 60.990 $ olarak satılıyor. Herhangi bir özel renk seçeneğiniz veya ekstra opsiyonel olarak ekletmek istediğiniz bir özellik varsa $1,000 ödemek zorundasınız. 19-inç tekerlekler her modelde standart olarak geliyor. Yedi koltuklu versiyonun sipariş maliyeti ekstra olarak $3,000. Otomatik pilot artık standart olarak geliyor. Tam Self Sürüş yeteneği istiyorsanız ekstra 7.000 $ gibi bir ücret ödemeniz gerekecek.

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