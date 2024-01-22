Almanya'da en çok satan 10 otomobil markası belli oldu!

10. Tesla Model Y (35.426 Adet) Tesla Model Y araçlarının açılış salvosu beş koltuklu düzenlemede yer alıyor. Tesla Y modelinin AWD ve Performans modelleri ile Uzun Menzilli versiyonları da bulunuyor. Uzun Menzilli modeli bir pil şarj ile 100 km – 480 km arası vaat ediyor. Aynı zamanda 5.5 saniye sıfır 0-100 km/s hıza ulaşıyor. Orta menzilli bir model versiyonu ise 2021 yılı itibariyle üretime girecek ve 5.9 saniyede 0-100 km/s hıza ulaşıyor. 100km – 370 km menzil aralığı ve muhtemelen, daha düşük bir fiyat etiketi ile satışa sunulacak. Üçüncü sıra oturma paketi de 2021 yılında, iki motorlu dört tekerlekten çekiş seçeneği ile birlikte sunulacak. Tesla’ya göre, Performans modeli 3.5 saniye içinde 100km/s hıza ulaşacak. Tesla yaptığı açıklamasında standart modelin 5,5 saniyede 0-100km/s hıza ulaşacağını ve Tesla Model Y performans modelinin ise 3,5 saniyede 100km/s bu hızı tamamlayacağını söyledi. Drag Times youtube kanalı yeni teslim Performans modelini test etmek için Vbox telemetri sistemini kullandı. Telemetri ve Draggy uygulamasına göre, arkadan itişli Performans modeli 3.79 saniyede 100km/s hıza ulaştı. Ancak başka bir YouTuber onun Performans modeli 3,3 saniye 0-100km/s hıza 8,12 saniye içinde ise 0-160 km/s hıza ulaştı. Soğuk iklimlerde elektrikli araç kullanmanın en büyük sorunlarından biri yaz aylarına göre menzil aralığının düştüğünü görmektir. Piller, sıcaklıkları önemli ölçüde düştüğünde etkili bir çalışma örneği göstermezler ancak Model Y, Model 3, S ve X modellerinde bir ısı pompası bulundurmaları kabin ısıtmak için kullanılan geleneksel ısıtma elemanları ihtiyacını ortadan kaldırır. Elektrikli dirençli ısıtma sistemi kullanmanın dezavantajı, zaten soğuk olan bir hava nedeniyle soğuk bir pilin daha fazla güç çekiyor olmasıdır. Aşırı basitleştirilmiş versiyonu ısı pompası bir rezervuar içine üretilen yerden sıcak hava çeker, ve Tesla klima sisteminin ters çalışmasını sağlayarak böylece soğutucu rezervuar tarafından ısıtılır ve kabin içine sıcaklık transfer edilir. Pompa ısıyı etkili bir şekilde aktarmak için soğutucunun düşük kaynama noktasından yararlanıyor. Bu teknik ilk kez kullanılmadı, ama Musk uygulama için mühendislerinin övgülerini dile getirmiyor. Tesla Model Y Long Range modeli maliyeti $52,990 Performans Modeli ise 60.990 $ olarak satılıyor. Herhangi bir özel renk seçeneğiniz veya ekstra opsiyonel olarak ekletmek istediğiniz bir özellik varsa $1,000 ödemek zorundasınız. 19-inç tekerlekler her modelde standart olarak geliyor. Yedi koltuklu versiyonun sipariş maliyeti ekstra olarak $3,000. Otomatik pilot artık standart olarak geliyor. Tam Self Sürüş yeteneği istiyorsanız ekstra 7.000 $ gibi bir ücret ödemeniz gerekecek.