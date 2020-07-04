2020-07-04 15:35:28 Ali ihsan Karahasanoğlu geçmiş 4 Temmuzlardaki gazete manşetlerini yorumladı
Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 4 Temmuzlardaki gazete manşetlerini yorumladı. Cumhuriyet’in 4 Temmuz 2013 tarihli “Mursi’yi devirdiler” başlıklı haberini değerlendiren Karahasanoğlu, “Cumhuriyet gazetesinin, Mısır'daki kanlı darbe için attığı başlık, sadece ve sadece bu: "Mursi'yi devirdiler". Hani "şükretmeliyiz" de diyebiliriz. Şöyle de bir başlık da atabilirlerdi: "Ohh bee. Mursi de gitti, sıra Erdoğan'da". Zaten bunu demek istiyorlar ama. Net olarak yazmamışlar.. İşte bu darbecilere, Allah'ın izni ile fırsat vermeyeceğiz. Bunların hainliklerini her daim hatırlatacağız.. Demokrasiden anladıklarının sadece kendi askeri yönetimleri olduğu, darbe için yanıp tutuştuklarını her fırsatta yüzlerine vuracağız.” dedi.