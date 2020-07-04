  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
9
Ali ihsan Karahasanoğlu geçmiş 4 Temmuzlardaki gazete manşetlerini yorumladı

2020-07-04 15:35:28
Ali ihsan Karahasanoğlu geçmiş 4 Temmuzlardaki gazete manşetlerini yorumladı

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 4 Temmuzlardaki gazete manşetlerini yorumladı. Cumhuriyet’in 4 Temmuz 2013 tarihli “Mursi’yi devirdiler” başlıklı haberini değerlendiren Karahasanoğlu, “Cumhuriyet gazetesinin, Mısır'daki kanlı darbe için attığı başlık, sadece ve sadece bu: "Mursi'yi devirdiler". Hani "şükretmeliyiz" de diyebiliriz. Şöyle de bir başlık da atabilirlerdi: "Ohh bee. Mursi de gitti, sıra Erdoğan'da". Zaten bunu demek istiyorlar ama. Net olarak yazmamışlar.. İşte bu darbecilere, Allah'ın izni ile fırsat vermeyeceğiz. Bunların hainliklerini her daim hatırlatacağız.. Demokrasiden anladıklarının sadece kendi askeri yönetimleri olduğu, darbe için yanıp tutuştuklarını her fırsatta yüzlerine vuracağız.” dedi.

#1
Foto - Cumhuriyet, 4 Temmuz 2012.

Cumhuriyet, 4 Temmuz 2012."Esad: Erdoğan'a vahiy mi indi?"Türkiye'de yayınlanan Cumhuriyet gazetesi, Suriye'nin babadan oğula geçen krallığının başındaki Esad'ın sözcülüğüne soyunmuş, onu manşete taşımış. "Suriye Lideri, Türk Başbakanı'nın mezhepçi duruşunun ilişkileri kopardığını ileri sürdü" üst başlığını kullanmaktan da kaçınmamışlar. Türkiye'de yayın yapıyorlar. Suriye'nin katliamcısı kralını konuşturuyorlar.. Türkiye'nin Başbakanına hakaret ettiriyorlar.. Peki içerikte minnacık bir haklılık payları var mı? Bu başlığın üzerinden 8 yıl geçti. Şimdi söyleyin, kendi halkına kurşun sıkan, Esad mı, yoksa Suriye'den gelen tek bir sığınmacıya mezhebini sormayan, etnik yapısını sormayan Erdoğan mı haklı? Cumhuriyet, Erdoğan'ın, mezhebi bir bakış açısı ile Suriye sorununa baktığını iddia ederken, bugün 8 yıl sonra, bir tane örnek ile, "şu mezhepteki Suriyeli'ye kapıyı kapattı" diyen çıkabilir mi? 4 milyon Suriyeliye kapılarını açan Türkiye ve kendi halkından 1 milyona yakın insanın ölümüne sebebiyet veren Esad.. Ve bu ikisinden "Esad"ı tercih eden kemalist Cumhuriyet. Utanmaları var ise, attıkları bu manşete bakıp utansınlar.. Azıcık hayaları kaldı ise..

#2
Foto - Sözcü, 4 Temmuz 2012.

Sözcü, 4 Temmuz 2012."Başbuğ paşa da Erdoğan ve Ağar'la aynı şartlarda yatsın" Sözcü'deki çarpıtmaya bakın, Erdoğan bir şiir okuduğu için cezaevine girdi. İlker Başbuğ ise meşru hükümeti devirmeye girişme, askeri darbe yapmaya teşebbüs suçundan yargılanırken cezaevine girdi.. Mehmet Ağar ise, bazı derin olaylarda parmağı olduğu iddiası ile, cinayete varan olaylarda dahli olduğu ileri sürülerek cezaevine girdi.. Sözcü, Başbuğ ve Ağar'a, "Erdoğan'ın şiir okuma sebebi ile girdiği cezaevindeki şartların tanınması gerektiğini söyleyerek, bu ülkede "şiir okuma" ile "meşru hükümeti devirmeye kalkışma"nın aynı olduğunu söylemeye getiriyor.. Ama her şeye rağmen, kaderin tecellisine bakın ki, Başbuğ bu ülkede tekrar cezaevine girmemek için, Erdoğan'ın imzasına ihtiyaç duydu ve o imza atıldı. Başbuğ'un yargılanmasına, Erdoğan sayesinde izin verilmedi. Mehmet Ağar da tam da Sözcü'nün istediği gibi kısa bir hapis ile cezasını tamamladı, çıktı. Ağar şimdi, Erdoğan'ın yanında.. Başbuğ, net olarak Erdoğan'ın yanında olmasa da, eski düşmanlığını da devam ettirmiyor.. Ya Sözcü? Sözcü dün Başbuğ ve Ağar üzerinden yaptığı istismarı, şimdi başka isimler üzerinden yapıp, yine Erdoğan'a ölümüne saldırmaya devam ediyor.. Bize de "Kininiz ile yok olun.. Başaramayacaksınız.. Başaramayacaksınız.. Başaramayacaksınız.." demek düşüyor.

#3
Foto - Cumhuriyet, 4 Temmuz 2013.

Cumhuriyet, 4 Temmuz 2013."Mursi'yi devirdiler"Cumhuriyet gazetesinin, Mısır'daki kanlı darbe için attığı başlık, sadece ve sadece bu: "Mursi'yi devirdiler". Hani "şükretmeliyiz" de diyebiliriz. Şöyle de bir başlık da atabilirlerdi: "Ohh bee. Mursi de gitti, sıra Erdoğan'da". Zaten bunu demek istiyorlar ama. Net olarak yazmamışlar.. İşte bu darbecilere, Allah'ın izni ile fırsat vermeyeceğiz. Bunların hainliklerini her daim hatırlatacağız.. Demokrasiden anladıklarının sadece kendi askeri yönetimleri olduğu, darbe için yanıp tutuştuklarını her fırsatta yüzlerine vuracağız.Cumhuriyet gazetesinde "Cemaatle dershane savaşı" başlığı da ilginç. 17 Aralık'tan önce bile, Erdoğan, FETÖ yapılanmasının derin noktaları ile ilgili adımı atmış, FETÖ ile mücadeleye başlamış.. Ama "ilk günden beri biz bu yapılanmaya karşı idik" diyen Cumhuriyet, "Cemaatle dershane savaşı" diyerek, adeta FETÖ'yü haklı gibi göstererek, olayın gerçekten bir dershane kapatma kavgası olduğu izlenimi vermeye çalışıyor. Bakın, bakın; utanın solcular. Bakın, bakın; utanın FETÖ üzerinden dindarları engellemeye çalışan, FETÖ ile mücadeleye başlandığında ise, FETÖ'ye sahip çıkan riyakarlar..

#4
Foto - Sözcü, 4 Temmuz 2013.

Sözcü, 4 Temmuz 2013."% 50'nin zekası"Sözcü gazetesi, askeri kıyafet imiş gibi algı yaparak, denizcilik okulundaki mezuniyet töreninde, gezi isyanına destek amaçlı, Binali Yıldırım'ın huzurunda verilen üstü kapalı mesajı öve öve bitirememiş.. Denizcilik için geceli gündüzlü çalışan bir bakan, mezuniyet töreninize geliyor.. O gün atılan adımlar ile, bugün Libya'ya kadar varan bir coğrafyada, Türkiye'nin denizdeki hakimiyetini gerçekleştirmek amaçlı temelleri atan bir bakan ayağınıza gelmiş. Siz ona yabancı ülke bayrakları ile çaktırmadan "Diren gezi" mesajı verip, saygısızlık ediyorsunuz.. Bu da, "% 50'nin zekası oluyor" Ama bunları tutup yargıladığınız gün, "Biz öyle bir şey kasdetmedik" diye ağlarlar. Sözcü de aynısını yapmadı mı? Bulmaca'daki "Öl Recep" ifadesini, "tesadüfen o harfler yanyana gelmiş" diyerek, ağlayarak savunma yapmadılar mı? Riyakarsızınız Sözcü. Utanmazsınız Sözcü.. Korkaksınız Sözcü.. Mısır'daki darbe de, sadece ve sadece "Mısır'da askeri darbe" başlığı ile verilmiş. Sıradan bir olay gibi.. 15 Temmuz (Allah korusun) onlar için başarılı olsa idi, emin olun, zafer sözcükleri ile manşetlerini atacaklardı. Mısır'daki kanlı darbe için attıkları başlık, bunun delilidir.

#5
Foto - Sözcü 4 Temmuz 2014.

Sözcü 4 Temmuz 2014."Koltuk duası"Sözcü'nün ilerki yıllarda HDP'ye oy verilmesini isteyecek kadar yoldan çıkan yazarı Bekir Coşkun, 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde "Koltuk duası" başlığı ile bir yazı kaleme almış. O; dindarlarla alay etmek istemiş, dalga geçmiş ama, "yaptığı duanın tamamı gerçekleşti" desek, yanlış olmaz.. Neler var o duada: "Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçilmesi" var. Ki, Erdoğan Cumhurbaşkanı seçildi. "Arabanın krikosunu tutsa, gül bahçesinden dal eyle" isteği var.. Ki, o günden sonra Erdoğan'ın temelini attığı Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul Havalimanı, Osmangazi köprüsü ve daha nice eserlerin hepsi, o günden sonra başladı ve bitirildi.. Bekir Coşkun'un dalga geçerek yaptığı duada, "Diğer aday Ekmeleddin'in ismini sunucu söylerken 'Ekmekeddin', Kılıçdaroğlu söylerken 'Mükremeddin', Bahçeli söylerken 'Tacettin' eyle" ifadeleri de vardı. Aynen gerçekleşmedi mi? kendilerinin bile tanımadığı bir adamı, sırf Erdoğan gitsin diye, cumhurbaşkanı adayı yapmadılar mı? Başardılar mı? Başaramadılar. Bekir Coşkun'un ve Sözcü'nün duası değil, Anadolu çocuklarının duası kabul oldu..

#6
Foto - Bugün, 4 Temmuz 2015.

Bugün, 4 Temmuz 2015."Utanç raporunu yazan yargılanır"Tayyip Erdoğan'ın 2003-2004'de Türk Ceza Kanunu'nu hazırlaması için göreve getirdiği, AK Parti öncesinde profluğu bile verilmediği halde Erdoğan sayesinde sonraki yıllarda YÖK'e atanan İzzet Özgenç, adeta FETÖ'ye sahip çıkarak, Emniyet'teki darbecilerin tasfiyesine böyle karşı çıkmış.. FETÖ'cü Bugün gazetesi de böyle manşete taşımış. Bugün, Özgenç o açıklamasını savunabilir mi acaba. "251 şehidde, benim bu engellememin, Fetö'cüleri aklamamın da katkısı vardır" diyerek birazcık vicdan azabı çeker mi acaba?

#7
Foto - Zaman, 4 temmuz 2015.

Zaman, 4 temmuz 2015."Yapan da yaptıran da yargılanır"İzzet Özgenç böyle der de, FETÖ'cü Zaman bu fırsatı kaçırır mı? Anında manşete yerleştirmişler.. Ama manşeti atanların tamamı, bugün yurtdışına kaçtılar..

#8
Foto - Cumhuriyet 4 Temmuz 2016.

Cumhuriyet 4 Temmuz 2016."Başkanlık için 'oy'unu buldu"Cumhuriyet, Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmek için, Suriyelilere vatandaşlık vereceğini ahlaksızca yazdı.. Bu yalan doğru çıktı mı? Hayır. Erdoğan bu ülkenin özbeöz çocuklarının oyu ile, alnının teri ile Başkan seçildi. Cumhuriyet'e de, arşivdeki bu iftiralarının utancı düştü.

Trump, Erdoğan'ın sözleriyle meydan okudu
Dünya

Trump, Erdoğan'ın sözleriyle meydan okudu

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sık sık kullandığı, "Yalnızca Allah'ın önünde eğiliriz" sözleriyle, ülkesind..
Başkan Erdoğan'dan İstanbul Valisi'ne talimat: Kesinlikle bunlara müsaade etmeyeceksiniz
Gündem

Başkan Erdoğan'dan İstanbul Valisi'ne talimat: Kesinlikle bunlara müsaade etmeyeceksiniz

Kartal Şehir Hastanesi'nin açılışında konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, asker uğurlama törenlerindeki görüntülere tepki göstererek "Valiy..
Bugün hangi maçlar var? | Süper Lig puan durumu
Spor

Bugün hangi maçlar var? | Süper Lig puan durumu

Süper Lig'de günün maçları | Süper Lig'de 30. hafta Denizlispor-Gaziantep FK maçıyla başladı. Futbolseverler 4 Temmuz Cumartesi günü hangi m..
Rusya'ya Libya'da soğuk duş!
Dünya

Rusya'ya Libya'da soğuk duş!

Rusya'nın darbeci Halife Hafter'e destek için Sudan'dan getirdiği paralı Cancavid milisleri, Libyalılar tarafından protesto edildi.
Babasının yaptığı vahşeti gözyaşları içinde anlattı
Gündem

Babasının yaptığı vahşeti gözyaşları içinde anlattı

Burdur'da mevsimlik işçi olarak çalışan Sevil Özel sokak ortasında, geçen yıl boşandığı Tarkan A. tarafından kızı Menekşe A.'nın gözleri önü..
Dikkat! Altın fiyatlarını geride bırakabilir
Ekonomi

Dikkat! Altın fiyatlarını geride bırakabilir

Küresel ekonomide koronavirüs kaynaklı belirsizlik nedeniyle altın fiyatları rekor seviyeye ulaşırken, gümüş alternatif bir yatırım aracı ha..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı