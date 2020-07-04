Ali ihsan Karahasanoğlu geçmiş 4 Temmuzlardaki gazete manşetlerini yorumladı

Sözcü, 4 Temmuz 2012."Başbuğ paşa da Erdoğan ve Ağar'la aynı şartlarda yatsın" Sözcü'deki çarpıtmaya bakın, Erdoğan bir şiir okuduğu için cezaevine girdi. İlker Başbuğ ise meşru hükümeti devirmeye girişme, askeri darbe yapmaya teşebbüs suçundan yargılanırken cezaevine girdi.. Mehmet Ağar ise, bazı derin olaylarda parmağı olduğu iddiası ile, cinayete varan olaylarda dahli olduğu ileri sürülerek cezaevine girdi.. Sözcü, Başbuğ ve Ağar'a, "Erdoğan'ın şiir okuma sebebi ile girdiği cezaevindeki şartların tanınması gerektiğini söyleyerek, bu ülkede "şiir okuma" ile "meşru hükümeti devirmeye kalkışma"nın aynı olduğunu söylemeye getiriyor.. Ama her şeye rağmen, kaderin tecellisine bakın ki, Başbuğ bu ülkede tekrar cezaevine girmemek için, Erdoğan'ın imzasına ihtiyaç duydu ve o imza atıldı. Başbuğ'un yargılanmasına, Erdoğan sayesinde izin verilmedi. Mehmet Ağar da tam da Sözcü'nün istediği gibi kısa bir hapis ile cezasını tamamladı, çıktı. Ağar şimdi, Erdoğan'ın yanında.. Başbuğ, net olarak Erdoğan'ın yanında olmasa da, eski düşmanlığını da devam ettirmiyor.. Ya Sözcü? Sözcü dün Başbuğ ve Ağar üzerinden yaptığı istismarı, şimdi başka isimler üzerinden yapıp, yine Erdoğan'a ölümüne saldırmaya devam ediyor.. Bize de "Kininiz ile yok olun.. Başaramayacaksınız.. Başaramayacaksınız.. Başaramayacaksınız.." demek düşüyor.