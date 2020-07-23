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Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 23 Temmuzlardaki gazete manşetlerini yorumladı

2020-07-23 10:38:18
Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 23 Temmuzlardaki gazete manşetlerini yorumladı

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 23 Temmuzlardaki gazete manşetlerini yorumladı. Karahasanoğlu, Cumhuriyet’in 23 Temmuz 2016 tarihinde attığı, "Fidan gidici" manşetini hatırlatıp, "FETÖ, 2012'de Hakan Fidan'ı götürmek istemişti. Başaramadı. 2016'da ise, Cumhuriyet aynı çıkışı yapıyor... Bugün 2020'deyiz, Hakan Fidan halen görevde.. Demek ki, FETÖ-Cumhuriyet ittifakının gücü, Fidan'ı yemeye yetmemiş” ifadelerini kullandı.

#1
Foto - Sözcü, 23 Temmuz 2012 “Tayyip kaş yapayım derken göz çıkardı!

Sözcü, 23 Temmuz 2012 “Tayyip kaş yapayım derken göz çıkardı!" K. Irak'tan sonra, bir de Kuzey Suriye'de PKK devleti kurulacağını iddia eden Sözcü gazetesi, bu manşeti atmasının üzerinden 8 yıl geçtikten sonra bugün, aynı iddiayı yapabilir mi acaba? Ne imiş demek ki; Tayyip Erdoğan kaş da yapmış, gözü de çıkarmamış!

#2
Foto - Cumhuriyet, 23 Temmuz 2012 “İstifasını istiyoruz

Cumhuriyet, 23 Temmuz 2012 “İstifasını istiyoruz" O tarihdeki İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in istifasını, Yaşar Kemal'den Zülfü Livaneli ve daha birçok solcunun talebi ile isteyenler, Cumhuriyet'in birinci sayfasında bi istifa çağrısını yayınlayanlar, aynı ismin Erdoğan'a sırtını dönmesinden itibaren, keskin bir U dönüşü ile gözleri şaşı yaptılar.. Bu solcuların tek ilkeleri var: "Erdoğan'a karşı çıkmak" . Bu "ilke" adı altındaki "ilkesizlikleri" gereği, Erdoğan'ın yanındaki herkese karşı çıkıyor, Erdoğan'ın karşısına geçen herkese destek veriyorlar.. "El Kaide kapıda" başlıkları ise, bugün için tam bir çöp haber. Nerede El Kaide, gören varsa, söylesin..

#3
Foto - Sözcü, 23 Temmuz 2013 “PKK kendi maliyesini kurdu, vergi topluyor

Sözcü, 23 Temmuz 2013 “PKK kendi maliyesini kurdu, vergi topluyor" Sözcü gazetesi, 2012-2013 ve 2014 yıllarında, nasıl kararlı şekilde PKK'nın güneydoğuya hükmettiği algısı oluşturduğunu görüyor musunuz.. Bir de üst başlığa, "Usta ne diyorsun bu hususta" ifadesi ile, akılları sıra Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunuyorlar.. bugün itibari ile cevap verelim, "siz ne diyorsunuz, Sözcü grubu bu hususta?" Evet, bugün itibari ile PKK bölgede değil para toplamak, adım bile atamıyor.. Kimin sayesinde? Sözcü'nün alayvari hitap etmeye kalkıştığı "usta" sayesinde.. Bir not da verelim, bu tahrik dolu haberlerin tamamının altında, Saygı Öztürk'ün imzası var!

#4
Foto - Cumhuriyet, 23 Temmuz 2014 “17 Aralık rövanşı

Cumhuriyet, 23 Temmuz 2014 “17 Aralık rövanşı" Bir gün önce FETÖ'cü polis müdürü Yakup Saygılı, "Havada cemaate operasyon kokusu var" demişti.. Adamlar yapılacak gözaltıları bile, bir gün önceden haber alıyorlarmış.. Devleti böyle ele geçirmişler.. Ama Cumhuriyet yine, "17 Aralık rövanşı" diyerek, sanki FETÖ ile AK parti arasındaki kavga, basit bir "sen-ben kavgası" imiş gibi göstermeye çalışmış.. "100 FETÖ'cü polis gözaltında" diyeceğine, "100 polis gözaltında" diyerek, aklı sıra algı oluşturmuş,. Ama bunların hepsi arşive kaydedildi. Bir gün bu Cumhuriyetçilerin önüne konulacak, hesapları sorulacak.. FETÖ örgütüne sahip çıkmak ne demek, mahkeme önünde cezası kesilecek..

#5
Foto - Taraf, 23 Temmuz 2014 “Emniyet'le başladı

Taraf, 23 Temmuz 2014 “Emniyet'le başladı" FETÖ'cü Taraf gazetesi, nerelere sızdıklarını iyi bildiği için, operasyonların birincisini de "Emniyet'le başladı" diyerek başlığa çekmiş.. Uslu durmadıkları için, bürokrasi ile devam etti, dersanelerin kapanması, BankAsya'nın kapanması, medya kuruluşlarına el konulması ve nihayetinde subayların ihracı ile devam etti. Taraf gazetesi, bilinçaltını ifşa etmiş. Emniyet'le başladı ve FETÖ'cülerin bulundukları her yerde devam etti.

#6
Foto - Zaman, 23 Temmuz 2014 “Reza'lar dışarıda, yakalayanlar içeride

Zaman, 23 Temmuz 2014 “Reza'lar dışarıda, yakalayanlar içeride" Aslında bu başlık, bugüne daha çok yakışıyor? Niçin? Çünkü ABD eli ile Türkiye'deki siyasi iktidarı devirmeye çalışan FETÖ'cüler, ABD'liler tarafından yolda bırakıldılar. Nasıl mı? Reza ABD'de tutuklandı. Ama şimdi ABD Reza'yı, yani ABD'nin İran'a ambargosunu delin Reza'yı serbest bıraktı. ABD menfaatleri için Türkiye'de operasyon yapmaya kalkan FETÖ'cüler ise, hala cezaevinde.. Kimlerle yatağa girdiklerini, bir daha görsün, FETÖ'cüler..

#7
Foto - Cumhuriyet, 23 Temmuz 2015 “İşte İslam Çay ocağı

Cumhuriyet, 23 Temmuz 2015 “İşte İslam Çay ocağı" Cumhuriyet gazetesi, bir yandan Kobane'de PYD'nin sivil halka işkence yapmasının önünü açmaya çalışırken, diğer taraftan da, Türkiye'nin EL Kaide'ye teslim olduğu intibaı bırakıyordu. Bugün geldiğimiz noktada, ne El Kaide Türkiye'e bir varlık gösterebiliyor, ne de PYD, Kobani'de sivil halka zulmedebiliyor. Cumhuriyet yönetimi, attığı başlıkların yalan çıkması ile, 5 yıl içinde işte böyle iflas etmiş..

#8
Foto - Sözcü, 23 Temmuz 2015 “Kanlı plan için düğmeye basıldı

Sözcü, 23 Temmuz 2015 “Kanlı plan için düğmeye basıldı" PKK'nın çözüm sürecinde askere-polise kurşun sıkmama kararı, bu olayla sona ermişti.. Sözcü gazetesi ise, o güne kadar PKK'nın vergi topladığı, yol kestiği, bayrak astığı şeklindeki tahriklerinin neticesini almış bir hava ile, ama o başlıkları unutturarak, "Düğmeye basıldı" başlığı atması manidar.. Düğmeye defalarca siz bastınız Sözcü.. O güne kadar başaramamıştınız. Bu olayla başardınız.. Ama, PKK'nın da üstesinden geldi, bu devlet!

#9
Foto - Cumhuriyet, 23 Temmuz 2016 “Fidan gidici

Cumhuriyet, 23 Temmuz 2016 “Fidan gidici" FETÖ, 2012'de Hakan Fidan'ı götürmek istemişti. Başaramadı. 2016'da ise, Cumhuriyet aynı çıkışı yapıyor.. Bugün 2020'deyiz, Hakan Fidan halen görevde.. Demek ki, FETÖ-Cumhuriyet ittifakının gücü, Fidan'ı yemeye yetmemiş.

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