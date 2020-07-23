2020-07-23 10:38:18 Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 23 Temmuzlardaki gazete manşetlerini yorumladı
Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 23 Temmuzlardaki gazete manşetlerini yorumladı. Karahasanoğlu, Cumhuriyet’in 23 Temmuz 2016 tarihinde attığı, "Fidan gidici" manşetini hatırlatıp, "FETÖ, 2012'de Hakan Fidan'ı götürmek istemişti. Başaramadı. 2016'da ise, Cumhuriyet aynı çıkışı yapıyor... Bugün 2020'deyiz, Hakan Fidan halen görevde.. Demek ki, FETÖ-Cumhuriyet ittifakının gücü, Fidan'ı yemeye yetmemiş” ifadelerini kullandı.