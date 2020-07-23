Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 23 Temmuzlardaki gazete manşetlerini yorumladı

Sözcü, 23 Temmuz 2013 “PKK kendi maliyesini kurdu, vergi topluyor" Sözcü gazetesi, 2012-2013 ve 2014 yıllarında, nasıl kararlı şekilde PKK'nın güneydoğuya hükmettiği algısı oluşturduğunu görüyor musunuz.. Bir de üst başlığa, "Usta ne diyorsun bu hususta" ifadesi ile, akılları sıra Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunuyorlar.. bugün itibari ile cevap verelim, "siz ne diyorsunuz, Sözcü grubu bu hususta?" Evet, bugün itibari ile PKK bölgede değil para toplamak, adım bile atamıyor.. Kimin sayesinde? Sözcü'nün alayvari hitap etmeye kalkıştığı "usta" sayesinde.. Bir not da verelim, bu tahrik dolu haberlerin tamamının altında, Saygı Öztürk'ün imzası var!