2020-07-20 15:28:21 Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 20 Temmuzlardaki gazete manşetlerini yorumladı
Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 20 Temmuzlardaki gazete manşetlerini değerlendirdi. Sözcü paçavrasının 20 Temmuz 2012 tarihli “Dış politika tökezledi" başlıklı haberini yorumlayan Karahasanoğlu, "Bugünlerde Sözcü ve diğer muhalif medya organlarında parlatılan Ahmet Davutoğlu, bakın Erdoğan'ın yanında olduğu dönemde nasıl itibarsızlaştırılmak istenmiş.. Davutoğlu, Erdoğan'ın arkasından basamaklardan çıkarken, ayağı takılıp, sendelemiş.. Bu insani durumu bile sürmanşetine taşıyıp, "Dış politika tökezledi" başlığı atanlar, şimdi aynı tökezleyen kişiyi, yere göğe sığdıramıyorlar? Niçin acaba? Aslında çok düşünmeye de gerek yok; "Erdoğan'a % 0.5'lik bir zarar verebilir" düşüncesi ile.." dedi.