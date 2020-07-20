Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 20 Temmuzlardaki gazete manşetlerini yorumladı

Zaman, 20 Temmuz 2014"Türkiye, baskı ve yasaklar ülkesi oldu" FETÖ'cü Zaman gazetesi, taaa 6 yıl önce bu başlığı atmış.. Öyle bir riyakarlık içindeler ki, 6 yıldır her seçim öncesinde, her kanun değişikliği öncesinde bir daha, bir daha aynısını tekrarlıyorlar.. Emniyet'teki polisler fişlenmiş, hakimler sürgüne gönderilmiş.. FETÖ, yaşanılanlardan ders almamış olmalı ki, o hakimler tümü ile ihraç edildiler de, Türkiye kurtuldu.. Aynı FETÖ'cü gazetede, “Polis 12 yıldır kahramandı, operasyon yapınca mı hain oldu” başlıklı röportaj da, ne kadar sistemli bir algı çalışması yapıldığının ispatı niteliğinde. Biz de bunlara cevap verelim.. "Yok o öyle olmadı, siz hep haindiniz de biz farkında değildik..." Şunu da hatırlatalım, röportaj yapılan İbrahim Cerrah isimli bu sözde profesör, darbenin haftasında, Almanya’ya kaçmaya çalışırken yakalandı... Şimdi sorsanız, bunlardan mazlumu yoktur... Ama gerçek şu ki: Küfür de bunlarda, zulüm de!