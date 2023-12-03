2023-12-03 16:47:17 Alçak İsrail’in akıl almaz planı ifşa oldu! Hamas İskambil destesi dağıtıp… ABD, çok fena azarladı
İsrail, Gazze'de soykırıma devam ediyor. Bugün 51 kişi İsrail tarafından katledilirken, İsrail, Hamas yöneticilerini fotoğraflarını yayınlayarak tehdit etti. Öte yandan Han yunus sakinleri de İsrail askerlerince broşürler dağıtılarak "Burayı terk edin, vuracağız" diye tehdit ediliyor. Öte yandan Netanyahu'nun Gazze'yi işgal planı resmen doğrulandı. ABD, İsrail'i azarladı. İşte Gazze'den son gelişmeler...