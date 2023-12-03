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Dünya
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Alçak İsrail’in akıl almaz planı ifşa oldu! Hamas İskambil destesi dağıtıp… ABD, çok fena azarladı

2023-12-03 16:47:17
Alçak İsrail’in akıl almaz planı ifşa oldu! Hamas İskambil destesi dağıtıp… ABD, çok fena azarladı

İsrail, Gazze'de soykırıma devam ediyor. Bugün 51 kişi İsrail tarafından katledilirken, İsrail, Hamas yöneticilerini fotoğraflarını yayınlayarak tehdit etti. Öte yandan Han yunus sakinleri de İsrail askerlerince broşürler dağıtılarak "Burayı terk edin, vuracağız" diye tehdit ediliyor. Öte yandan Netanyahu'nun Gazze'yi işgal planı resmen doğrulandı. ABD, İsrail'i azarladı. İşte Gazze'den son gelişmeler...

#1
Foto - Alçak İsrail’in akıl almaz planı ifşa oldu! Hamas İskambil destesi dağıtıp… ABD, çok fena azarladı

Esir takas anlaşmasını bitirir bitirmez Gazze'de soykırıma tekrar başlayan İsrail'in Gazze'yi işgal edip yerleşme planı İsrail hükümet kaynaklarınca doğrulandı. Adının gizli tutulması koşulu ile ülke basınına konuşan İsrailli bir yetkili planın detaylarını tek tek anlattı. Öte yandan İsrail Ordusu, Hamas yöneticilerinin fotoğraflarını paylaşıp "Ya telim olun ya da hepiniz öleceksiniz" tehdidinde bulundu. Han Yunus bölgesinde ise siviller, bölgeyi terk etmeleri için İsrail askerlerince tehdit ediliyor. İsrail saldırılarında bugün 51 kişi daha hayatını kaybetti. İşte Gazze'den son gelişmeler..

#2
Foto - Alçak İsrail’in akıl almaz planı ifşa oldu! Hamas İskambil destesi dağıtıp… ABD, çok fena azarladı

İsrail Ordusu'nun IDF'nin Arapça konuşan sözcüsü Yarbay Avichay Adraee, X'teki bir gönderide Hamas'ın Shejaiya taburuna seslendi. Taburun yöneticilerinin fotoğraflarını paylaşan İsrailli sözcü "Bu duyuru Hamas'taki Şuja'iya Tugayı'nın liderlerine yöneliktir: Bu bildirimi son bir bildirim olarak düşünün" dedi. Times of Israel bu gelişmeyi 'IDF'nin Arapça sözcüsü Hamas'ın Shejaiya taburunu tehdit etti' başlığı ile okurlarına duyurdu. Haberde, paylaşılan fotoprafın bu taburun komutanlarına ait olduğu bilgisine yer verildi.

#3
Foto - Alçak İsrail’in akıl almaz planı ifşa oldu! Hamas İskambil destesi dağıtıp… ABD, çok fena azarladı

Son günlerde Gazze'deki İsrail Silahlı Kuvvetleri askerlerine, her birinde Hamas'ın Gazze Şeridi'ndeki lideri Yahya Sinwar ve askeri kanadının şefi Muhammed Deif'in de bulunduğu, aranan üst düzey Hamas yöneticilerinin 52 resmini içeren 10 bir adet iskambil kağıdı destesi dağıtıldı. 

#4
Foto - Alçak İsrail’in akıl almaz planı ifşa oldu! Hamas İskambil destesi dağıtıp… ABD, çok fena azarladı

Karlar ilk olarak savaştaki askerler için bir kimlik belirleme aracı görevi görüyor. Hamas yöneticilerinin, askerlerin hafızalarına kazınmasını amaçlıyor,. İkincisi ise deste ile tasvir edilen tüm Hamas liderlerini ortadan kaldırma emri olarak yorumlanıyor. 

#5
Foto - Alçak İsrail’in akıl almaz planı ifşa oldu! Hamas İskambil destesi dağıtıp… ABD, çok fena azarladı

İsrail, Gazze Şeridi’ndeki 7 günlük insani aranın sona ermesinin ardından bölgeye düzenlediği saldırılara gece boyunca devam etti. Saldırılarda Han Yunus’ta 30, Refah’ta 7, Nuseyrat Mülteci Kampı’nda 13 Filistinli hayatını kaybetti. Batı Şeria’da düzenlenen baskında ise bir Filistinli, İsrail askerleri tarafından vurularak öldürüldü.

#6
Foto - Alçak İsrail’in akıl almaz planı ifşa oldu! Hamas İskambil destesi dağıtıp… ABD, çok fena azarladı

IDF, bu sabah erken saatlerde Suriye'den İsrail'in kuzeyine bir roket atıldığını söyledi. Roket açık alana isabet ederek herhangi bir yaralanmaya neden olmadı. Şehirlerde sirenler çalmadı. IDF, ateşin kaynağını toplarla bombaladığını açıkladı.

#7
Foto - Alçak İsrail’in akıl almaz planı ifşa oldu! Hamas İskambil destesi dağıtıp… ABD, çok fena azarladı

İsrail'in savaşın sonunda Gazze'de bir tampon bölge oluşturacağı ve bu plandan ABD'nin haberdar edildiği iddia edilmişti. The Times of Israel gazetesine konuşan İsrailli bir yetkili bu iddiayı doğruladı. Adının açıklanmaması koşulu ile konuşan yetkili İsrailli gazeteye şunları söyledi;

#8
Foto - Alçak İsrail’in akıl almaz planı ifşa oldu! Hamas İskambil destesi dağıtıp… ABD, çok fena azarladı

"İsrail'de, 7 Ekim saldırısı göz önüne alındığında, savaş bittiğinde Gazze'yi nasıl görmek istediğimiz konusunda tartışmalar var. Savunma teşkilatı, Hamas'ın sınıra yakın askeri yetenekler toplayıp İsrail'i yeniden şaşırtmaması için sınırın Gazze tarafında bir tür güvenlik tamponundan bahsediyor. Bu bir güvenlik tedbiridir, siyasi bir tedbir değil. Yetkili, sınırın Gazze tarafında kalmayı düşünmüyoruz."

#9
Foto - Alçak İsrail’in akıl almaz planı ifşa oldu! Hamas İskambil destesi dağıtıp… ABD, çok fena azarladı

ABD Başkan Yardımcısı Harris'in sözlerini aktaran AFP, 'Harris sekiz haftalık savaşında artan sivil ölümlerini sert bir şekilde azarladı' yorumunda bulundu. Harris Dubai'deki BM iklim görüşmelerinde gazetecilere "Çok fazla masum Filistinli öldürüldü" dedi. Harris, "ülkesinin hiç bir koşulda Filistinlilerin Gazze ya da Batı Şeria'dan zorla gönderilmesine, Gazze'nin kuşatma altında kalmasına ya da Gazze sınırlarının yeniden çizilmesine müsaade etmeyeceğini" söyledi.

#10
Foto - Alçak İsrail’in akıl almaz planı ifşa oldu! Hamas İskambil destesi dağıtıp… ABD, çok fena azarladı

İsrail Silahlı Kuvvetleri, Pazar sabahı Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki operasyonlarını yoğunlaştırdı. IDF bir harita yayınlayarak işaretlenen mahallelerde yaşayanların derhal bölgeyi terk etmesini istedi.

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