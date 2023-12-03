Alçak İsrail’in akıl almaz planı ifşa oldu! Hamas İskambil destesi dağıtıp… ABD, çok fena azarladı

İsrail Ordusu'nun IDF'nin Arapça konuşan sözcüsü Yarbay Avichay Adraee, X'teki bir gönderide Hamas'ın Shejaiya taburuna seslendi. Taburun yöneticilerinin fotoğraflarını paylaşan İsrailli sözcü "Bu duyuru Hamas'taki Şuja'iya Tugayı'nın liderlerine yöneliktir: Bu bildirimi son bir bildirim olarak düşünün" dedi. Times of Israel bu gelişmeyi 'IDF'nin Arapça sözcüsü Hamas'ın Shejaiya taburunu tehdit etti' başlığı ile okurlarına duyurdu. Haberde, paylaşılan fotoprafın bu taburun komutanlarına ait olduğu bilgisine yer verildi.