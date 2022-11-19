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Akşener saçını başını yolacak! Müthiş "2. Abdülhamit Han" haberi

2022-11-19 13:57:42
Akşener saçını başını yolacak! Müthiş "2. Abdülhamit Han" haberi

2. Abdülhamit Han tarafından 1902 yılında Samsun’da yaptırılan Hamidiye Hastanesi, yangınlar ve doğal afetler nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Samsun Büyükşehir Belediyesi, 120 yıllık yapıyı aslına uygun olarak yeniden inşa edecek. Bu güzel haber Ermenilerin ve ittihatçıların sloganını kullanarak “Bu istibdat düzenine karşı başkaldırıdır. Buranın öznesi eğer Abdülhamit ise arkadaşlar öyle diyorsa, bugünün öznesi Recep Tayyip Erdoğan'dır” diyen azılı 2. Abdülhamit düşmanı Meral Akşener'e şamar olarak yorumlandı.

#1
Foto - Akşener saçını başını yolacak! Müthiş "2. Abdülhamit Han" haberi

Samsun’da, ‘Canik Hamidiye Hastanesi’ olarak 1902 yılında Osmanlı Sultanlarından 2. Abdülhamit tarafından yaptırılan eski Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, yıllar içerisinde yaşadığı olumsuzluklar nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

#2
Foto - Akşener saçını başını yolacak! Müthiş "2. Abdülhamit Han" haberi

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Abdülhamit Han’ın Subaşı’ndaki çeşmesinin ardından Hamidiye Hastanesi’ni de aslına uygun olarak yeniden inşa edecek.

#3
Foto - Akşener saçını başını yolacak! Müthiş "2. Abdülhamit Han" haberi

Öte yandan hastane civarına bir de aile ve yaşam merkezi inşa edilecek.

#4
Foto - Akşener saçını başını yolacak! Müthiş "2. Abdülhamit Han" haberi

Hastane alanına yapılacak proje hakkında açıklama yapan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, şunları söyledi:

#5
Foto - Akşener saçını başını yolacak! Müthiş "2. Abdülhamit Han" haberi

Tarihi Canik Hamidiye Hastanesi’nin ihalesi için gün aldık. Aralık ayı içerisinde ihale ediyoruz. Bunun dışında diğer alanla ilgilide bir proje hazırlığımız oldu. Orayı bir aile yaşam merkezine dönüştürüyoruz. Bunun ilgili tahsis işlemleri için Milli Emlak ile yazışmalarımız devam ediyor. Orayı aile yaşam merkezine dönüştürecek projemizi uygulamak için yeniden yetki almamız gerekiyor. Bu yetkiyi aldıktan sonra diğer kalan projeleri de ihale edeceğiz. Hamidiye binasını aynı olduğu gibi yeniden yapacağız. Hamidiye Hastanesi'nin binası yandı ve yıkıldı. Dolayısıyla orayı orijinal bir şekilde tekrar inşa edeceğiz. Subaşı denen meydanımızın da zaten ismi, Abdülhamit Han'ın yaptığı çeşmeden geliyor. Onun orijinal fotoğrafını bulduk. Çeşmeyi yeniden aslına uygun şekilde inşa etmiştik. Dolayısıyla Abdülhamit Han’ın 1902 yılında yaptırdığı hem hastane binası hem de Subaşı'na kendi parasını verip yaptırdığı hayır çeşmesini de Samsun’a kazandırmış oluyoruz. Abdülhamit Han’ın eserlerini Samsun’da yad etmiş oluyoruz”

#6
Foto - Akşener saçını başını yolacak! Müthiş "2. Abdülhamit Han" haberi

CANİK HAMİDİYE HASTANESİ - Hastanebaşı Mahallesi’nde bulunan Canik Hamidiye Hastanesi, 1902 yılında 2. Abdülhamit Han tarafından yaptırıldı. Hastaneye 1908 yılında Opr. Dr. Yorgaki Bey ilk baştabip olarak atanmasıyla hastanenin adı ‘Canik Gureba Hastanesi’ oldu. Hastane 1924 yılında ‘Samsun Millet Hastanesi’ adıyla hizmet verdi. 1954 yılında ise hastane Samsun Devlet Hastanesi oldu. Son olarak hastane 1971 yılında Karadeniz Bölgesi Ruh ve Sinir Hastanesi olarak değiştirildi. 1980 yılından itibaren ise hastanenin ismi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi olarak hizmet verdi. Hastanenin faaliyetleri 2007 yılında sona erdi.

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