Akşener saçını başını yolacak! Müthiş "2. Abdülhamit Han" haberi

Tarihi Canik Hamidiye Hastanesi’nin ihalesi için gün aldık. Aralık ayı içerisinde ihale ediyoruz. Bunun dışında diğer alanla ilgilide bir proje hazırlığımız oldu. Orayı bir aile yaşam merkezine dönüştürüyoruz. Bunun ilgili tahsis işlemleri için Milli Emlak ile yazışmalarımız devam ediyor. Orayı aile yaşam merkezine dönüştürecek projemizi uygulamak için yeniden yetki almamız gerekiyor. Bu yetkiyi aldıktan sonra diğer kalan projeleri de ihale edeceğiz. Hamidiye binasını aynı olduğu gibi yeniden yapacağız. Hamidiye Hastanesi'nin binası yandı ve yıkıldı. Dolayısıyla orayı orijinal bir şekilde tekrar inşa edeceğiz. Subaşı denen meydanımızın da zaten ismi, Abdülhamit Han'ın yaptığı çeşmeden geliyor. Onun orijinal fotoğrafını bulduk. Çeşmeyi yeniden aslına uygun şekilde inşa etmiştik. Dolayısıyla Abdülhamit Han’ın 1902 yılında yaptırdığı hem hastane binası hem de Subaşı'na kendi parasını verip yaptırdığı hayır çeşmesini de Samsun’a kazandırmış oluyoruz. Abdülhamit Han’ın eserlerini Samsun’da yad etmiş oluyoruz”