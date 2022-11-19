2022-11-19 13:57:42 Akşener saçını başını yolacak! Müthiş "2. Abdülhamit Han" haberi
2. Abdülhamit Han tarafından 1902 yılında Samsun’da yaptırılan Hamidiye Hastanesi, yangınlar ve doğal afetler nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Samsun Büyükşehir Belediyesi, 120 yıllık yapıyı aslına uygun olarak yeniden inşa edecek. Bu güzel haber Ermenilerin ve ittihatçıların sloganını kullanarak “Bu istibdat düzenine karşı başkaldırıdır. Buranın öznesi eğer Abdülhamit ise arkadaşlar öyle diyorsa, bugünün öznesi Recep Tayyip Erdoğan'dır” diyen azılı 2. Abdülhamit düşmanı Meral Akşener'e şamar olarak yorumlandı.