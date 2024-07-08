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#1
Foto - Aksaray'da tır ile otomobil çarpıştı

Çarpışmanın etkisi ile otomobil karşı şeride geçerek adeta hurdaya döndü. Kaza sonrası otomobil sürücüsü ve otomobilde yolcu olarak bulunan D.Ş. (15), N.Ş. (52), H.K. (28), A.A.Ş. (61) ve H.K. (7) olmak üzere 6 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

#2
Foto - Aksaray'da tır ile otomobil çarpıştı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı.

#3
Foto - Aksaray'da tır ile otomobil çarpıştı

Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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