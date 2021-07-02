Akreplerle tehlikeli oyun!

Fırıncılıkla uğraşan Kazım Karadurak aynı zamanda arıları olduğunu ve sıkılınca onlarla da oynayıp zaman geçirdiğini ifade ederek, "Benim çocukluk dönemimde çobanlık yaparken akrep çıkarırdım. Kuyruğundan tutarım elimde üstümde gezdiririm. İğneleri yok bile dediler ama siz de bakın hangisinin iğnesi yoksa söyleyin. Bunu tutmanın özel bir yöntemi var. Ben o yöntem ile tutuyorum. Üzerimde gezdiriyorum. Aslında üstümde kayıyor durmuyorlar dursalar kolye yapacağım. Kolye yapmak istiyorum. Keyif alıyorum bunlardan.