Akla gelmeyecek pes dedirten etkileri ortaya çıktı: Yapay zekada endişe verici servet dağılımı senaryosu

Araştırmaya göre, yapay zeka ilerlemesi ekonomik göstergelerde tarihsel trendlere paralel kalacak ancak servet eşitsizliği artabilir. Yapay zekanın ekonomiye etkisine dair tartışmalar sürerken, Forecasting Research Institute, Federal Reserve Bank of Chicago, Yale İşletme Okulu ve Stanford Üniversitesi'nden araştırmacıların ortak çalışması yayımlandı. Çalışma, 69 ekonomist, 52 yapay zekâ uzmanı, 38 süper tahminci ve 401 halk üyesinin görüşlerini içeren geniş çaplı bir izleme sunuyor ve ABD ekonomisini merkeze alarak diğer ülkeler için de önemli sonuçlar barındırıyor.Paydaşlar, 2030'a kadar yapay zekanın ilerleyeceğini ve yarı otonom laboratuvarlar, kodlama, roman üretimi, karmaşık iş roller ve ev robotları gibi alanlarda gelişmeler bekliyor. Ancak ekonomistler, bu ilerlemenin ABD GSYİH'si, toplam faktör verimliliği ve işgücüne katılım gibi temel göstergelerde tarihsel trendlere yakın kalacağını, 2030 için yüzde 2,5, 2050 için yüzde 2,5-3 büyüme öngörüyor. Ilımlı senaryoda, 2050'de işgücüne katılım oranının yüzde 58'e düşmesi bekleniyor, bu düşüşte yaşlanan nüfusun da etkisi olabilir.Ekonomik etkinin sınırlı kalmasının nedenleri arasında verimliliğin dengesiz yayılımı, demografik gerileme, jeopolitik istikrarsızlık, enerji ve çip kısıtlamaları ile yapay zekâ kaynaklı kuyruk riskleri yer alıyor.