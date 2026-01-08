  • İSTANBUL
Akaryakıt fiyatlarına indirim geliyor: Tarih belli oldu
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Akaryakıt fiyatlarına indirim geliyor: Tarih belli oldu

Brent petrol ve dolar kuruna bağlı olarak değişen akaryakıt fiyatlarında indirim bekleniyor. İndirimin yapılacağı tarih ve gelecek indirim miktarı belli oldu.

Brent petroldeki iniş çıkışlar ve döviz kurundaki oynaklık, akaryakıt fiyatları üzerindeki etkisini sürdürüyor.

Uluslararası piyasalarda ürün fiyatlarının gerilemesiyle birlikte dizel araç sahiplerini rahatlatacak bir gelişme yaşandı.

Buna göre, cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 1 lira 40 kuruş indirim yapılması öngörülüyor.

İstanbul: İstanbul Avrupa Yakası'nda kurşunsuz benzinin litre fiyatı 53.17 TL, motorin 54.58 TL ve otogaz 29.03 TL seviyesinde bulunuyor. İstanbul Anadolu Yakası'nda ise benzin 52.97 TL, motorin 54.38 TL ve otogaz 28.40 TL'den satılıyor.

Ankara: Başkent Ankara'da tabelalar benzinde 54.00 TL'yi, motorinde 55.58 TL'yi ve otogazda 28.92 TL'yi gösteriyor.

İzmir: İzmir'de ise kurşunsuz benzinin litresi 54.33 TL, motorinin litresi 55.91 TL ve otogazın litre fiyatı 28.85 TL seviyesinde işlem görüyor. Yapılacak 1,40 TL'lik indirimin ardından motorin fiyatlarının İstanbul'da 53 TL seviyelerine, Ankara ve İzmir'de ise 54 TL bandına gerilemesi öngörülüyor.

