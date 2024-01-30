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Akaryakıt fiyatları 45 liraya yaklaşınca vatandaşlar oraya koştu! Litresi 20 lira daha ucuza geliyor

2024-01-30 12:56:08
Akaryakıt fiyatları 45 liraya yaklaşınca vatandaşlar oraya koştu! Litresi 20 lira daha ucuza geliyor

Akaryakıt fiyatlarındaki artış vatandaşları ve tüm ülkedeki fiyatlamaları etkilerken önemli bir detay ortaya çıktı.

#1
Foto - Akaryakıt fiyatları 45 liraya yaklaşınca vatandaşlar oraya koştu! Litresi 20 lira daha ucuza geliyor

Benzin ve motorine gelen peş peşe zamların ardından vatandaşlar çözüm üretmeye çalışıyor.

#2
Foto - Akaryakıt fiyatları 45 liraya yaklaşınca vatandaşlar oraya koştu! Litresi 20 lira daha ucuza geliyor

Akaryakıt fiyatlarındaki ÖTV zammı ile birlikte benzin ve motorinin litre fiyatlarında yaşanan değişiklik sonrası araç sahipleri oto tamircilerine akın etmeye başladı.

#3
Foto - Akaryakıt fiyatları 45 liraya yaklaşınca vatandaşlar oraya koştu! Litresi 20 lira daha ucuza geliyor

Elazığ sanayi esnafı Zülküf Canpolat, akaryakıt fiyatlarına yapılan zamlar nedeniyle insanların araçlarına tüp taktırdığını söyledi. Lüks araç kullananların dahi araçlarına LPG taktırmaya yöneldiğini belirten Canpolat, "Adam 1 trilyonluk araba alıyor. Geliyor 20 bin lira verip LPG taktırıyor. Onun motor masrafışu an 200 bin lira. O motoru 5 senede öldürmeyi göze alıyor ama neden; yakıttan tasarruf ediyor. Mevzu bu. Mecburiyetten başka bir şey değil" dedi.

#4
Foto - Akaryakıt fiyatları 45 liraya yaklaşınca vatandaşlar oraya koştu! Litresi 20 lira daha ucuza geliyor

Elazığ sanayi esnafı Zülküf Canpolat akaryakıt fiyatlarına yapılan zamlardan dolayı insanların araçlarına tüp taktırdığını söyledi. Canpolat, şunları söyledi:

#5
Foto - Akaryakıt fiyatları 45 liraya yaklaşınca vatandaşlar oraya koştu! Litresi 20 lira daha ucuza geliyor

"LPG şimdi araç sürücüleri için bir mecburiyet gibi oldu. Yakıtlara yapılan son zamlarla benzin ve mazotun fiyatı 40 TL'yi aştı. LPG olmasa insanlar araçlarıyla yolculuk bile yapamaz duruma geldiler şu an. Ben kendinm Diyarbakır'a gittim, benzinli araçla gidemedim. Bin lira yakıyordu. LPG'li araçla gittim 480 lira yaktı. Yarı yarıya fark ettiği için insanlar LPG'li araçları tercih ediyor. LPG motora zararlı. Motoru erken öldürüyor ama mecburiyet karşısında insanlar bunu tercih etmek zorunda kalıyor. Bir zorunluluk oldu neredeyse. Şimdi adam sıfır araç alıyor. Geliyor 20 bin TL verip LPG taktırıyor. İnsanlar mecbur kaldığı için. Yani LPG dediğim gibi bir mecburiyet olmuş artık. İnsanlar mecburiyetten takıyor. Bir motorun ömrü 20 yıl ise LPG ile 5 yıla düşüyor çünkü yağsız, havayla çalışıyor ama benzinin içinde yağ var, pistonları yağlıyor, sekmenleri yağlıyor.

#6
Foto - Akaryakıt fiyatları 45 liraya yaklaşınca vatandaşlar oraya koştu! Litresi 20 lira daha ucuza geliyor

Motor ateşlediği zaman yağlıyor. Şimdi LPG sadece havayla çalışıyor. Adam 1 trilyonluk araba alıyor. Geliyor 20 bin lira verip LPG taktırıyor. Onun motor masrafışu an 200 bin lira. O motoru 5 senede öldürmeyi göze alıyor ama neden; yakıttan tasarruf ediyor. Mevzu bu. Mecburiyetten başka bir şey değil. Şu an birçok lüks araç LPG taktırıyor."

#7
Foto - Akaryakıt fiyatları 45 liraya yaklaşınca vatandaşlar oraya koştu! Litresi 20 lira daha ucuza geliyor

Sanayi esnafının artan fiyatlar ve kira giderleri nedeniyle de çok büyük sıkıntılar yaşadığını belirten Canpolat, esnafın dükkanını kapatacak duruma geldiğini söyledi. Çırak veya kalifiye eleman sıkıntısı yaşandığını da ifade eden Canpolat, konuşmasını şöyle sürdürdü:

#8
Foto - Akaryakıt fiyatları 45 liraya yaklaşınca vatandaşlar oraya koştu! Litresi 20 lira daha ucuza geliyor

"Sanayi esnafının gidişatı hiç iyi değil. Esnaf daha kötü duruma geldi. Yakında insanlar dükkanlarını kapatacak duruma geldi.

#9
Foto - Akaryakıt fiyatları 45 liraya yaklaşınca vatandaşlar oraya koştu! Litresi 20 lira daha ucuza geliyor

Geçen sene 20 bin lira olan kiralar bu sene 100 bin lira. Yani insanlar çok kötü durumda. Bazı insanlar iyidir diyorlar ama kendine iyi olanlar söylüyor. Herkes iyidir demiyor kimisi de korkusundan konuşamıyor, "iyidir" diyor ama gerçek böyle değil. Gerçek bambaşka bir dünya, bambaşka bir şey. Maalesef kötü gidişat olduğu için şu an sanayi çok kötü durumda. Parçalar almış başını gidiyor. Geçen yıl 90 liraya aldığımız parçalarışu an 750- 800 liraya alıyoruz. Yani yüzde 100 değil.

#10
Foto - Akaryakıt fiyatları 45 liraya yaklaşınca vatandaşlar oraya koştu! Litresi 20 lira daha ucuza geliyor

Neredeyse yüzde bin oranında fark binmiş parçaya. Sanayide kontrol yok. Mali denetim yok. Sanayi odası denetimi yok. Hiçbir şey yok. Herkes kendi kafasına göre zammını yapıyor. Herkes kendi kafasına göre ticaretini yapıyor. Sanayide şu an 4+4 eğitimden dolayıçırak yetiştirme olanağı yok Elazığ'da. Şu an biz yetiştirecek eleman bulamıyoruz. Şu an en küçük eleman yaşımız 30. Çırak yok. Eleman yetişmiyor. Bu şekilde giderse zannediyorum artık iş yapacak zanaatkar da kalmayacak."

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