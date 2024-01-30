Akaryakıt fiyatları 45 liraya yaklaşınca vatandaşlar oraya koştu! Litresi 20 lira daha ucuza geliyor

"LPG şimdi araç sürücüleri için bir mecburiyet gibi oldu. Yakıtlara yapılan son zamlarla benzin ve mazotun fiyatı 40 TL'yi aştı. LPG olmasa insanlar araçlarıyla yolculuk bile yapamaz duruma geldiler şu an. Ben kendinm Diyarbakır'a gittim, benzinli araçla gidemedim. Bin lira yakıyordu. LPG'li araçla gittim 480 lira yaktı. Yarı yarıya fark ettiği için insanlar LPG'li araçları tercih ediyor. LPG motora zararlı. Motoru erken öldürüyor ama mecburiyet karşısında insanlar bunu tercih etmek zorunda kalıyor. Bir zorunluluk oldu neredeyse. Şimdi adam sıfır araç alıyor. Geliyor 20 bin TL verip LPG taktırıyor. İnsanlar mecbur kaldığı için. Yani LPG dediğim gibi bir mecburiyet olmuş artık. İnsanlar mecburiyetten takıyor. Bir motorun ömrü 20 yıl ise LPG ile 5 yıla düşüyor çünkü yağsız, havayla çalışıyor ama benzinin içinde yağ var, pistonları yağlıyor, sekmenleri yağlıyor.