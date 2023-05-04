AK Parti'ye yeni bir saldırı daha! Bıçakla yaraladılar

Ay, ”Adana'mızda, bu güzel Adana'mızda bu tür kötü olaylara sebebiyet veren veya bu olayları tahrik eden veya bu olayları kışkırtan kimler varsa, derhal bu işlerden vazgeçsinler. Biz her zaman demokrasi diliyle, sağduyuyla bu süreçleri götürmek için büyük gayret gösteriyoruz. Bugün de bu menfur saldırıda, bir şahsın, bir kardeşimize böyle bir bıçaklı saldırının olması ve hayati tehlikesi noktasında yani öldürme kast ve iradesiyle hareket edilmesi ve çalışanımızın kendini bu saldırganlardan korumak için içeri girmesine rağmen saldırganların bu kendini koruyan kişiye karşı binanın diğer tarafını dolanmak suretiyle birazdan size de gösteririz. Kapıyı kırmak suretiyle artık burada tamamen odaklanmış hedef gözetilerek bir saldırı planlanmış. İnşallah emniyet güçleri bu saldırıyı da tüm olaylarıyla aydınlatacaktır. Biz saldırıyı bir kez daha şiddetle kınıyoruz. Lanetliyoruz. Bu bizi asla yıldıramaz. Bu bizi asla korkutamaz. Biz demokrasiye sıkı sıkıya bağlıyız. Biz burada daha çok olacağız burada daha çok görüneceğiz. Ve bu şekilde bu işleri provoke edenler de varsa onları da kamuoyunun vicdanına bırakıyorum. Biz suhuletle, soğukkanlılıkla bu olayların ortaya çıkması için soğukkanlılıkla bekleyeceğiz. Olay da takip edeceğiz” şeklinde konuştu.