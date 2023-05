AK Parti'ye yeni bir saldırı daha! Bıçakla yaraladılar

AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, ”Büyük bir üzüntü içerisindeyiz. Seçim büromuzda maalesef menfur bir saldırı söz konusu olmuştur. Seçim büromuzdaki görevli arkadaşa şu an için kimliğini bilmediğimiz iki kişi tarafından bir saldırı gerçekleşmiş, bu saldırı çerçevesinde yaralanan görevlimiz can havliyle kendisini içeri atmak suretiyle bu saldırganlardan kurtulmak için kendini seçim ofisine kilitlemiştir. Ancak saldırganlar eylemlerine ısrarlı bir şekilde devam etmek suretiyle hemen binanın arka tarafındaki inşaat olan bölüme bu sefer yönelmek suretiyle orada girerek kapıyı kırarak içeri girip görevlimizi öldürmek kastıyla hareket ettiğini görüyoruz maalesef. Tabii bu olayın, bu olayın siyasi bir olay mı, adli bir olay mı olduğunu şu an için bilmiyoruz. Ancak bu seçim büromuza yapılan ve daha önce bir ilçe binamızın da kurşunlanması suretiyle bu olayların olması ve son zamanlarda bizim pankartlarımızı, afişlerimize yapılan bu saldırılarla birlikte bu yapılanları da asla kabul etmiyoruz. Bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz ve lanetliyoruz. Olayı emniyet güçlerimiz çok yakın bir şekilde takip ediyorlar. Saldırganlardan bir tanesinin gözaltına alındığı bilgisine bize arkadaşlar ilettiler. Tabii biz şimdi yaralı olan arkadaşımız hastanede. Biz de kendisini birazdan hastanede ziyaret edeceğiz. Onun hayati tehlikesinin olmaması bizim için büyük bir şans. Ancak olayın tüm yönleriyle araştırılacak” dedi.