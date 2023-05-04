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Hayat-Aktüel
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AK Parti'ye yeni bir saldırı daha! Bıçakla yaraladılar

2023-05-04 20:36:00
AK Parti'ye yeni bir saldırı daha! Bıçakla yaraladılar

Adana’da AK Parti seçim bürosunda bulunan bir görevli uğradığı bıçaklı saldırıda yaralandı.

#1
Foto - AK Parti'ye yeni bir saldırı daha! Bıçakla yaraladılar

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi Ali Bozdoğan Bulvarı'nda meydana geldi.

#2
Foto - AK Parti'ye yeni bir saldırı daha! Bıçakla yaraladılar

Alınan bilgiye göre, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in seçim çalışmaları için açtığı büroda bugün bir görevli saldırıya uğradı.

#3
Foto - AK Parti'ye yeni bir saldırı daha! Bıçakla yaraladılar

S.A. ve yanında bulunan ismi öğrenilemeyen bir kişi, AK Parti Seçim Bürosundaki görevliye saldırı düzenlendi.

#4
Foto - AK Parti'ye yeni bir saldırı daha! Bıçakla yaraladılar

Görevliyi içeri kadar kovalayan şüpheliler, parke taşıyla seçim bürosunun arka girişindeki kapıyı kırıp içeri girdi. İçeri giren şüpheliler, görevliyi bıçaklayarak kaçtı.

#5
Foto - AK Parti'ye yeni bir saldırı daha! Bıçakla yaraladılar

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Göğüs bölgesinden yaralanan görevli hastaneye kaldırıldı. Yaralanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olaydan kısa süre sonra şüphelilerden S.A.’yı yakalarken diğer şüphelinin yakalama çalışmasına devam ediyor.

#6
Foto - AK Parti'ye yeni bir saldırı daha! Bıçakla yaraladılar

AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, ”Büyük bir üzüntü içerisindeyiz. Seçim büromuzda maalesef menfur bir saldırı söz konusu olmuştur. Seçim büromuzdaki görevli arkadaşa şu an için kimliğini bilmediğimiz iki kişi tarafından bir saldırı gerçekleşmiş, bu saldırı çerçevesinde yaralanan görevlimiz can havliyle kendisini içeri atmak suretiyle bu saldırganlardan kurtulmak için kendini seçim ofisine kilitlemiştir. Ancak saldırganlar eylemlerine ısrarlı bir şekilde devam etmek suretiyle hemen binanın arka tarafındaki inşaat olan bölüme bu sefer yönelmek suretiyle orada girerek kapıyı kırarak içeri girip görevlimizi öldürmek kastıyla hareket ettiğini görüyoruz maalesef. Tabii bu olayın, bu olayın siyasi bir olay mı, adli bir olay mı olduğunu şu an için bilmiyoruz. Ancak bu seçim büromuza yapılan ve daha önce bir ilçe binamızın da kurşunlanması suretiyle bu olayların olması ve son zamanlarda bizim pankartlarımızı, afişlerimize yapılan bu saldırılarla birlikte bu yapılanları da asla kabul etmiyoruz. Bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz ve lanetliyoruz. Olayı emniyet güçlerimiz çok yakın bir şekilde takip ediyorlar. Saldırganlardan bir tanesinin gözaltına alındığı bilgisine bize arkadaşlar ilettiler. Tabii biz şimdi yaralı olan arkadaşımız hastanede. Biz de kendisini birazdan hastanede ziyaret edeceğiz. Onun hayati tehlikesinin olmaması bizim için büyük bir şans. Ancak olayın tüm yönleriyle araştırılacak” dedi.

#7
Foto - AK Parti'ye yeni bir saldırı daha! Bıçakla yaraladılar

Ay, ”Adana'mızda, bu güzel Adana'mızda bu tür kötü olaylara sebebiyet veren veya bu olayları tahrik eden veya bu olayları kışkırtan kimler varsa, derhal bu işlerden vazgeçsinler. Biz her zaman demokrasi diliyle, sağduyuyla bu süreçleri götürmek için büyük gayret gösteriyoruz. Bugün de bu menfur saldırıda, bir şahsın, bir kardeşimize böyle bir bıçaklı saldırının olması ve hayati tehlikesi noktasında yani öldürme kast ve iradesiyle hareket edilmesi ve çalışanımızın kendini bu saldırganlardan korumak için içeri girmesine rağmen saldırganların bu kendini koruyan kişiye karşı binanın diğer tarafını dolanmak suretiyle birazdan size de gösteririz. Kapıyı kırmak suretiyle artık burada tamamen odaklanmış hedef gözetilerek bir saldırı planlanmış. İnşallah emniyet güçleri bu saldırıyı da tüm olaylarıyla aydınlatacaktır. Biz saldırıyı bir kez daha şiddetle kınıyoruz. Lanetliyoruz. Bu bizi asla yıldıramaz. Bu bizi asla korkutamaz. Biz demokrasiye sıkı sıkıya bağlıyız. Biz burada daha çok olacağız burada daha çok görüneceğiz. Ve bu şekilde bu işleri provoke edenler de varsa onları da kamuoyunun vicdanına bırakıyorum. Biz suhuletle, soğukkanlılıkla bu olayların ortaya çıkması için soğukkanlılıkla bekleyeceğiz. Olay da takip edeceğiz” şeklinde konuştu.

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