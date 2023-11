Grup adına açıklama yapan AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne göre her çocuğun eşit olduğunu ve yaşam haklarının güvence altına alındığını belirterek, "Bütün dünyanın gözü önünde İsrail'in sadece son 3 haftada Gazze'de öldürdüğü çocuk sayısı, 2019'dan bu yana dünyadaki tüm çatışma bölgelerinde ölen çocuk sayısını geçti. Filistin'de her 4 dakikada 1 insan öldürülüyor, her saat 6 çocuk ve 4 kadın öldürülüyor. İsrail bugün hem Cenevre Sözleşmesi'ni hem de Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni ihlal etmektedir. İsrail, imza koyduğu tüm uluslararası sözleşmelere aykırı davranmaktadır, savaş suçu işlemektedir" dedi.