AK Parti’deki uçan kuştan bile haberi olan Abdulkadir Selvi’den flaş iddia! O bakanların değişmesi bekleniyor

KUCAKLAYICI SİYASET 6- Yeni bir siyaset diline ve kutuplaştırıcı değil kucaklayıcı bir siyasete ihtiyaç var.
Muhalefet bunu başardı. Aynı zamanda hem DEM Partili Kürtlerden, hem İYİ Partili milliyetçilerden, hem de milli görüşçülerden oy alabiliyorlar. Geçmişte bunu AK Parti yapıyordu. Şimdi yine AK Parti’nin yapması gerekiyor. 7- AK Parti, özgürlükleri genişletecek, Adalet duygusunu tamir edecek, refahı artıracak fabrika ayarlarına sahip. AK Parti tekrar eski fabrika ayarlarına dönmeli. (…) Bunlarla birlikte AK Parti Genel Merkezini ve kabineyi ilgilendirilen değişikliklerin de zaman geçmeden gerçekleşmesi gerekiyor. Yıpranan bazı bakanlar ve genel başkan yardımcılarının değişmesi bekleniyor. Bu değişikliler zamanında yapılmazsa bu kez beklenti hayal kırıklığına dönüşebilir. (…)”