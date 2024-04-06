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Medya
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AK Parti’deki uçan kuştan bile haberi olan Abdulkadir Selvi’den flaş iddia! O bakanların değişmesi bekleniyor

2024-04-06 15:15:00
AK Parti’deki uçan kuştan bile haberi olan Abdulkadir Selvi’den flaş iddia! O bakanların değişmesi bekleniyor

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, seçimlerden beklenmedik bir yenilgiyle çıkan AK Parti’deki son gelişmeleri ele aldı.

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#1
Foto - AK Parti’deki uçan kuştan bile haberi olan Abdulkadir Selvi’den flaş iddia! O bakanların değişmesi bekleniyor

“AK Parti’de seçimlerdeki başarısızlığın nedenlerinin tespit edilmesiyle ilgili çalışmalar başladı” ifadelerini kullanan Selvi, bu çalışmalara ilişkin özetle şunları kaydetti:

#2
Foto - AK Parti’deki uçan kuştan bile haberi olan Abdulkadir Selvi’den flaş iddia! O bakanların değişmesi bekleniyor

“(…) AK Parti’deki sorunun sadece birkaç genel başkan yardımcısı ya da kabinede yapılacak olan değişiklik olduğunu düşünmüyorum. Daha köklü sorunlar var. Erdoğan’ın dediği gibi, “Ortada sadece oy kaybı yok. Ruh ve kan kaybı var”. YENİ SİYASET ARAYIŞLARI AK Parti’de seçimlerdeki başarısızlığın nedenlerinin tespit edilmesiyle ilgili çalışmalar başladı. Bu nedenler üç aşağı beş yukarı biliniyor. Ben asıl bundan sonra ne tür bir çıkış stratejisi üzerinde duruluyor ona değinmek istiyorum.

#3
Foto - AK Parti’deki uçan kuştan bile haberi olan Abdulkadir Selvi’den flaş iddia! O bakanların değişmesi bekleniyor

BEYİN FIRTINASI Ciddi bir arayış söz konusu. Bunun için beyin fırtınası yapılıyor. Öne çıkan çarpıcı başlıkları paylaşmak istiyorum. 1- Bir süredir AK Parti siyasetinin odağını kaybettik. Aynı zamanda milliyetçi, aynı zamanda milli görüşçü, aynı zamanda yerli ve milli olunmuyor. Yeniden AK Parti siyasetinin odağını netleştirmemiz lazım. MUHAFAZAKÂR DEMOKRAT Burada araya girmek istiyorum. AK Parti muhafazakâr demokrat kimliğini bir süredir unuttu. Muhafazakâr demokrat kimlik AK Parti’ye yeter. 2- Yeni bir siyaset diline, yeni bir siyasi bakışa ihtiyacımız var.

#4
Foto - AK Parti’deki uçan kuştan bile haberi olan Abdulkadir Selvi’den flaş iddia! O bakanların değişmesi bekleniyor

REFORMCU VE ÖZGÜRLÜKÇÜ 3- AK Parti güçlü bir şekilde eski reformcu, özgürlükçü ve refahı önceleyen kimliğine dönmeli. Burada da yine bir noktaya değinmek istiyorum. AK Parti gerçekleştirdiği “sessiz devrim”lerle hem kendisinin hem Türkiye’nin önünü açan reformlara imza atmıştı. AK Parti saçma sapan yasaklarla anılmak yerine tekrar eski reformcu ve özgürlükçü kimliğine dönmeli. ÜÇ AYAKLI SİYASET 4- Adalet, özgürlük ve refah temelli yeni bir siyaset üretmeye ihtiyaç var. 5- Değişen sosyoloji ve toplumsal taleplere cevap verecek bir siyaset üretmek gerekiyor.

#5
Foto - AK Parti’deki uçan kuştan bile haberi olan Abdulkadir Selvi’den flaş iddia! O bakanların değişmesi bekleniyor

KUCAKLAYICI SİYASET 6- Yeni bir siyaset diline ve kutuplaştırıcı değil kucaklayıcı bir siyasete ihtiyaç var. Muhalefet bunu başardı. Aynı zamanda hem DEM Partili Kürtlerden, hem İYİ Partili milliyetçilerden, hem de milli görüşçülerden oy alabiliyorlar. Geçmişte bunu AK Parti yapıyordu. Şimdi yine AK Parti’nin yapması gerekiyor. 7- AK Parti, özgürlükleri genişletecek, Adalet duygusunu tamir edecek, refahı artıracak fabrika ayarlarına sahip. AK Parti tekrar eski fabrika ayarlarına dönmeli. (…) Bunlarla birlikte AK Parti Genel Merkezini ve kabineyi ilgilendirilen değişikliklerin de zaman geçmeden gerçekleşmesi gerekiyor. Yıpranan bazı bakanlar ve genel başkan yardımcılarının değişmesi bekleniyor. Bu değişikliler zamanında yapılmazsa bu kez beklenti hayal kırıklığına dönüşebilir. (…)”

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Yorumlar

Mahmut

Ak parti son yıllarda toplumsal taleplere yeterli ve hızlı cevap veremiyor,süresiz nafaka, başıboş köpekler,ceza ve infaz kanunlarının caydırıcı olamaması vs. daha pek çok konuda vatandaşı tatmin eden bir sonuç bulunmuyor, Ak parti'nin kendisini tirübünlere oynama görüntüsünden kurtarması gerekiyor.

Ahmet

Zincir marketlere ve zenginlwre savas acilmali zenginden alip fakire verilmeli ,zengini icin degil politikalar fakirin icin vatandan icin yapilmali ama lafta değil
TÜM YORUMLARA GİT ( 5 )
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