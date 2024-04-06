AK Parti’deki uçan kuştan bile haberi olan Abdulkadir Selvi’den flaş iddia! O bakanların değişmesi bekleniyor

“(…) AK Parti’deki sorunun sadece birkaç genel başkan yardımcısı ya da kabinede yapılacak olan değişiklik olduğunu düşünmüyorum. Daha köklü sorunlar var. Erdoğan’ın dediği gibi, “Ortada sadece oy kaybı yok. Ruh ve kan kaybı var”. YENİ SİYASET ARAYIŞLARI AK Parti’de seçimlerdeki başarısızlığın nedenlerinin tespit edilmesiyle ilgili çalışmalar başladı. Bu nedenler üç aşağı beş yukarı biliniyor. Ben asıl bundan sonra ne tür bir çıkış stratejisi üzerinde duruluyor ona değinmek istiyorum.