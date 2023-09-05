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Yaşam
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Ahtapot bakın neyi yuva yaptı!

2023-09-05 14:07:23
Ahtapot bakın neyi yuva yaptı!

Denize atılan çöpler, doğal hayatı olumsuz etkiliyor. Denize atılan kahve ambalajını yuva yapan ahtapot görenleri şaşkına çevirdi.

#1
Foto - Ahtapot bakın neyi yuva yaptı!

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, geçtiğimiz günlerde Konyaaltı Sahili açıklarında öğrencileriyle birlikte eğitim dalışı gerçekleştirdi.

#2
Foto - Ahtapot bakın neyi yuva yaptı!

Dalış esnasında öğrenciler ve Gökoğlu, denizin dibinde 2’si bir arada kahve ambalajının hareket ettiğini fark etti. Prof. Dr. Gökoğlu’nun eliyle açtığı ambalajdan yavru ahtapot çıktığını gören öğrenciler büyük şaşkınlık yaşadı. Ahtapot yavrusu tekrar doğal ortamına salındı.

#3
Foto - Ahtapot bakın neyi yuva yaptı!

Deniz ekosistemindeki plastik atıkların zararlarına dikkat çeken Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, “Ahtapotun saklanacağı alanlar kayalıklar, kum içi ve çakıl aralarıdır. Poşetin içini kendine saklanacak yer bulmuş. Olmaması gereken bir şey. Suyun içinde bu tür ambalaj atığı çok miktarda var” dedi.

#4
Foto - Ahtapot bakın neyi yuva yaptı!

Çevreyi kirleten duyarsız vatandaşlara da seslenen Gökoğlu, “Atmasınlar. Çocuklarının geleceğini kirletiyorlar. Gelecekte yiyecekleri balıkların üzerinden aktarım geçecek kendilerine. Bir yerde insanoğlu kendini kirletiyor. Doğayı kirleten kendini kirletir” ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Ahtapot bakın neyi yuva yaptı!

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