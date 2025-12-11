  • İSTANBUL
Ahşap oymacısı Mehmet usta isyan etti: Mesleği yaşatacak çırak bulamıyor

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Ahşap oymacısı Mehmet usta isyan etti: Mesleği yaşatacak çırak bulamıyor

Kayseri’de 5 yıldır 15 metrekarelik dükkânında ahşap oymacılığı yaparak ağırlıklı olarak çocuk oyuncakları üreten 75 yaşındaki Mehmet Can Leblebici, artan siparişlere yetişemediğini ancak mesleğini öğretecek çırak bulamadığını söyledi. Gençlerin teknolojiye bağımlı olmasından yakınan Leblebici, "Arkamızdan çırak yetişmiyor. Gençliği teknolojinin bağlı prangasından kurtarmak istiyorum. En azından hobi olarak dahi bu işi yapın," diyerek çağrıda bulundu.

Kayseri’de 5 yıldır ahşabın sıcaklığıyla sanatını icra eden Mehmet Can Leblebici (75), mesleğini geleceğe taşıyacak bir çırak bulamamanın üzüntüsünü yaşıyor. Pandemi döneminde çocuk oyuncakları üretmek amacıyla başladığı işini talepler doğrultusunda farklı alanlara taşıyan usta, şu anda kreşler ve oyun alanları için bile malzeme imal ediyor ancak artan siparişlere tek başına yetişmekte zorlanıyor.

Leblebici; teknoloji ile çok fazla zaman harcayan gençlere, ahşap oymacılığının en azından hobi olarak da yapılabileceğini belirterek; "Bu işe başlamadan önce temizlik aparatları ve temizlik maddeleri üretmekteydik. Pandemi döneminde bu işe başladım. İlk başlarda çocuk oyuncakları üretmek için başladım ama şuanda çok farklı yerlere ulaştı. Siparişlere yetişemiyorum. Bunun yanı sıra çırak, yardımcı bulamıyorum. Arkamızdan çırak yetişmiyor ve gençliği teknolojinin bağlı prangasından kurtarmak istiyorum. Çocukları plastiklerden kurtarmak için oyuncaklar yapmaya başladım. Çocuklara yönelik oyun alanları, kreşlere gerekli malzemeleri imal ediyorum" dedi.

TEKNOLOJİDEN KURTULUN, EN AZINDAN HOPİ OLARAK BU İŞİ YAPIN” Gençlerin teknoloji ile fazla vakit geçirdiğini, en azından hobi olarak da olsa bir mesleğe yönelmeleri gerektiğini ifade eden Leblebici; "Gençliğe veya emeklilere kim olursa olsun bu iş öneriyorum. Getirisi güzel fakat işin üzerine eğilmek gerekiyor. " dedi.

Leblebici; " Gençlerin okul döneminde bizim çocukluğumuzdaki gibi bir zamanları kesinlikle yok, beton yığınları arasındalar. " açıklamasında bulundu.

Leblebici; "Kendilerini telefona, bilgisayara vermişler, hiçbir işle ilgilenemiyorlar." söyledi.

Leblebici; " En azından hobi olarak dahi yapılabilir ve zamanın nasıl geçtiğini de bu işte anlamaları mümkün değil" şeklinde konuştu." ifadelerini kullandı.

