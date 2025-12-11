Haber Merkezi Giriş Tarihi: Ahşap oymacısı Mehmet usta isyan etti: Mesleği yaşatacak çırak bulamıyor
Kayseri’de 5 yıldır 15 metrekarelik dükkânında ahşap oymacılığı yaparak ağırlıklı olarak çocuk oyuncakları üreten 75 yaşındaki Mehmet Can Leblebici, artan siparişlere yetişemediğini ancak mesleğini öğretecek çırak bulamadığını söyledi. Gençlerin teknolojiye bağımlı olmasından yakınan Leblebici, "Arkamızdan çırak yetişmiyor. Gençliği teknolojinin bağlı prangasından kurtarmak istiyorum. En azından hobi olarak dahi bu işi yapın," diyerek çağrıda bulundu.