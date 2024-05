Ağır hasarlı bina yıkım sırasında çöktü

Bir an önce depremin izlerini silerek ilçenin geleceğe hazırlanması gerektiğini söyleyen Ahmet Türk isimli vatandaş, “Binaların yıkımları mahkeme kararlarından dolayı uzuyor. Fakat eğitim açısından şehir ve çevre açısından biraz toparlanmak lazım. Bir an önce depremin izlerini silmemiz ve çocukları geleceğe hazırlamamız lazım. Hayat devam ediyor. Bu güzel bir şey. Okullarla ilgili çalışmalar var ama süreçlerin kısa tutulup bir an önce yapılması öğrenciler açısından daha iyi olur” diye konuştu.