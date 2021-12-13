AGİ tutarı 2022 AGİ bekar, evli, eşi çalışan çocuklu, eşi çalışmayan 1, 2, 3, 4 çocuklu AGİ ücretleri 2022

Milyonların gözü kulağı maaşlarına yapılacak asgari ücret zam oranında. Yeni asgari ücret merak konusu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk üç toplantısını gerçekleştirdi. Bugün yapılacak olan asgari ücret 2022 toplantı neticesinde 2022 asgari ücret zam oranları belli olacak ve Ocak 2022’rden itibaren alınacak yeni asgari ücret zam oranları da netleşmiş olacak. Asgari ücret artışışla birlikte AGİ tutarları da zamlanacak. 2021’de Bekar AGİ 268,31 TL olurken, evli eşi çalışmayan AGİ 321,97 TL, evli eşi çalışan 1 çocuklu AGİ 308,55 TL olarak ödeniyordu. 2022 asgari ücret ile birlikte AGİ ücretleri de artmış olacak. Peki asgari ücrete yüzde 30 zam gelirse yeni AGİ ücretleri ne kadar olacak?