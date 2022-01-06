2022-01-06 15:36:44 AGİ parası var mı yok mu? 2022 AGİ kalktı mı? Asgari ücretliye AGİ var mı? Asgari ücret üzerinden maaş alana AGİ var mı?
2022 asgari ücrete yüzde 50.5 oranında zam yapıldı. 2022 yıl için brüt asgari ücret 5.004 lira, net de 4.253.40 lira olacak. Buna göre yeni senede asgari ücretin neti yüzde 50.5, brütü ise yüzde 40 artırıldı. Asgari ücretten gelir vergisi ve damga vergisi kaldırıldı. Asgari ücretten vergi kalktığına göre maaşlara AGİ verilecek mi? Asgari ücret alan AGİ alacak mı? Asgari ücretliye AGİ var mı? Asgari ücret üzerinden maaş alana AGİ var mı? AGİ yerine verilecek ücret de belli oldu. İşte detaylar.