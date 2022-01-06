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Ekonomi
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AGİ parası var mı yok mu? 2022 AGİ kalktı mı? Asgari ücretliye AGİ var mı? Asgari ücret üzerinden maaş alana AGİ var mı?

2022-01-06 15:36:44
AGİ parası var mı yok mu? 2022 AGİ kalktı mı? Asgari ücretliye AGİ var mı? Asgari ücret üzerinden maaş alana AGİ var mı?

2022 asgari ücrete yüzde 50.5 oranında zam yapıldı. 2022 yıl için brüt asgari ücret 5.004 lira, net de 4.253.40 lira olacak. Buna göre yeni senede asgari ücretin neti yüzde 50.5, brütü ise yüzde 40 artırıldı. Asgari ücretten gelir vergisi ve damga vergisi kaldırıldı. Asgari ücretten vergi kalktığına göre maaşlara AGİ verilecek mi? Asgari ücret alan AGİ alacak mı? Asgari ücretliye AGİ var mı? Asgari ücret üzerinden maaş alana AGİ var mı? AGİ yerine verilecek ücret de belli oldu. İşte detaylar.

#1
Foto - 2022 yıl başından itibaren asgari ücret brüt 5.004 lira, net de 4.253.40 lira olacak. 2022 yılında uygulanacak asgari ücretten bugüne kadar uygulanan yüzde 15’lik gelir vergisi ve yüzde 0.79’luk damga vergisi artık kesilmeyecek. Peki 4.250 TL üstü maaş alana AGİ kalktı mı? AGİ 2022’de olacak mı? Bekara, evliye, çocukluya AGİ var mı?

2022 yıl başından itibaren asgari ücret brüt 5.004 lira, net de 4.253.40 lira olacak. 2022 yılında uygulanacak asgari ücretten bugüne kadar uygulanan yüzde 15’lik gelir vergisi ve yüzde 0.79’luk damga vergisi artık kesilmeyecek. Peki 4.250 TL üstü maaş alana AGİ kalktı mı? AGİ 2022’de olacak mı? Bekara, evliye, çocukluya AGİ var mı?

#2
Foto - AGİ kalktı mı? AGİ kaldırıldı mı? Asgari ücretten vergi kalktığına göre vergi iadesi de yok. AGİ de kalkmış oldu. Asgari ücretle çalışan arkadaşlarımız 4253 lira 40 kuruş alacak. Maaşlara AGİ eklenecek mi? Tüm asgari ücret alanlar ve asgari ücretin üzerine maaş alanlar için AGİ olmayacak çünkü onlardan vergi alınmayacak evet AGİ kalkmıştır maaşlara ekleme yapılmayacak. Aslında asgari geçim indirimi, çalışanların ücret gelirleri üzerinden hesaplanan gelir vergisinin bir kısmının yine çalışana iadesi anlamına geliyor.

AGİ kalktı mı? AGİ kaldırıldı mı? Asgari ücretten vergi kalktığına göre vergi iadesi de yok. AGİ de kalkmış oldu. Asgari ücretle çalışan arkadaşlarımız 4253 lira 40 kuruş alacak. Maaşlara AGİ eklenecek mi? Tüm asgari ücret alanlar ve asgari ücretin üzerine maaş alanlar için AGİ olmayacak çünkü onlardan vergi alınmayacak evet AGİ kalkmıştır maaşlara ekleme yapılmayacak. Aslında asgari geçim indirimi, çalışanların ücret gelirleri üzerinden hesaplanan gelir vergisinin bir kısmının yine çalışana iadesi anlamına geliyor.

#3
Foto - En basit anlamıyla buna vergi iadesi de diyebiliriz. Bu kapsamda da çalışanın evli olup olmadığına, çocuk sayısına göre AGİ ödeniyor. Hal böyle olunca da bekar bir çalışanın aldığı ücretle, evli ve bir çocuğu ya da iki çocuğu olan bir çalışanın aldığı ücret farklıydı ve yüksekti. 2022 yılında artık asgari ücret vergi dışında tutulduğundan, ücretler üzerinden herhangi bir vergi alınmayacağından; asgari ücretli çalışana AGİ de ödenmeyecek. Bu da şu anlama geliyor; asgari ücretli bir çalışanın evli olup olmaması, çocuk sayısı önemli değil, gelecek yıl tüm asgari ücretli çalışanların hepsi standart 4.253.40 lira ücret alacak.

En basit anlamıyla buna vergi iadesi de diyebiliriz. Bu kapsamda da çalışanın evli olup olmadığına, çocuk sayısına göre AGİ ödeniyor. Hal böyle olunca da bekar bir çalışanın aldığı ücretle, evli ve bir çocuğu ya da iki çocuğu olan bir çalışanın aldığı ücret farklıydı ve yüksekti. 2022 yılında artık asgari ücret vergi dışında tutulduğundan, ücretler üzerinden herhangi bir vergi alınmayacağından; asgari ücretli çalışana AGİ de ödenmeyecek. Bu da şu anlama geliyor; asgari ücretli bir çalışanın evli olup olmaması, çocuk sayısı önemli değil, gelecek yıl tüm asgari ücretli çalışanların hepsi standart 4.253.40 lira ücret alacak.

#4
Foto - Asgari ücret üstü alanlara AGİ kalktı mı? Asgari ücretin üzerinde maaş alanlarda AGİ devam edecek mi? Hayır, etmeyecek; AGİ yeni yıldan itibaren tüm çalışanlar için kaldırıldı. Yani, yeni senede, asgari ücretin üzerinde gelir alanlar için de artık AGİ uygulanmayacak. Yeni uygulamada tüm çalışanların asgari ücrete kadar olan kazançları vergi dışı bırakıldı. Buna göre çalışanlardan asgari ücret brüt tutarından sigorta primleri düşülecek, kalan tutara vergi matrahı ve damga vergisi matrahı kadar istisna getirilecek. Örneğin, 10 bin lira maaş alan bir çalışanın, asgari ücrete kadar olan geliri vergiden muaf olacağı için 636 liralık bir gelir vergisi muafiyeti söz konusu olacak.

Asgari ücret üstü alanlara AGİ kalktı mı? Asgari ücretin üzerinde maaş alanlarda AGİ devam edecek mi? Hayır, etmeyecek; AGİ yeni yıldan itibaren tüm çalışanlar için kaldırıldı. Yani, yeni senede, asgari ücretin üzerinde gelir alanlar için de artık AGİ uygulanmayacak. Yeni uygulamada tüm çalışanların asgari ücrete kadar olan kazançları vergi dışı bırakıldı. Buna göre çalışanlardan asgari ücret brüt tutarından sigorta primleri düşülecek, kalan tutara vergi matrahı ve damga vergisi matrahı kadar istisna getirilecek. Örneğin, 10 bin lira maaş alan bir çalışanın, asgari ücrete kadar olan geliri vergiden muaf olacağı için 636 liralık bir gelir vergisi muafiyeti söz konusu olacak.

#5
Foto - AGİ kalktı ücretlere düşüş olacak mı? AGİ kalktıysa maaşlarda düşme olacak mı? Öncelikle, bugünkü uygulamaya göre evli, eşi çalışmayan, çocuklu çalışanlar asgari ücrete kadar olan ücretlerinden asgari geçim indirimi alıyorlardı; 2022’de alamayacaklar.

AGİ kalktı ücretlere düşüş olacak mı? AGİ kalktıysa maaşlarda düşme olacak mı? Öncelikle, bugünkü uygulamaya göre evli, eşi çalışmayan, çocuklu çalışanlar asgari ücrete kadar olan ücretlerinden asgari geçim indirimi alıyorlardı; 2022’de alamayacaklar.

#6
Foto - Bu durumda ücretlerde bir düşüş olacak mı? Olmayacak çünkü gelir vergisi ile damga vergisi kaldırıldığı için asgari ücret üzerinde maaş alanların ücretlerinde bundan kaynaklı bir artış olacak. Bu artış da çalışanın gelirine göre 38 lira ile 300 lira arasında değişen tutarlarda yansıyacak. Sadece damga vergisi alınmaması nedeniyle çalışanların ücretlerine 38 liralık katkı olacak.

Bu durumda ücretlerde bir düşüş olacak mı? Olmayacak çünkü gelir vergisi ile damga vergisi kaldırıldığı için asgari ücret üzerinde maaş alanların ücretlerinde bundan kaynaklı bir artış olacak. Bu artış da çalışanın gelirine göre 38 lira ile 300 lira arasında değişen tutarlarda yansıyacak. Sadece damga vergisi alınmaması nedeniyle çalışanların ücretlerine 38 liralık katkı olacak.

#7
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