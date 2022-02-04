2022-02-04 17:15:05 Afyonkarahisar'da yangın!
Afyonkarahisar'da evin mutfağında çıkan yangın hasara neden oldu.
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Afyonkarahisar'da evin mutfağında çıkan yangın hasara neden oldu.
Marulcu Mahallesi'ndeki 3 katlı apartmanın birinci katında yaşayan Bekir Yaşın'ın (89) evinin mutfağında henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.
Evden çıkan dumanı fark eden mahalle sakinleri, durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen Yaşın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından söndürülen yangın hasara yol açtı.
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