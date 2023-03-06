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Yaşam
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Afet bölgesinde hüzünlü gece

2023-03-06 21:07:52
Afet bölgesinde hüzünlü gece

Hatay'da yaşayan depremzede Halil İbrahim Masaracıoğlu, annesi ve eşini kaybettiği enkazların önünde, Berat Kandili'nde dua etti.

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Foto - Afet bölgesinde hüzünlü gece

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerde, Şehitler Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Masaracıoğlu'nun annesi Fatma ve eşi Fatma yıkılan evlerinin enkazında kaldı. Masaracıoğlu, annesinin ve eşinin cenazelerinin çıkarıldığı evlerinin önünden ve hatıralarının bulunduğu sokaktan depremin ilk gününden itibaren ayrılamadı. Ailesini her gün güzel hatırlarla anan Masaracıoğlu, evlerinin de aralarında bulunduğu enkazların önünde Berat Kandili dolayısıyla ellerini semaya açarak dua etti. Masaracıoğlu, deprem yıkıntılarının arasında bile olsa kandil günü tüm insanlara dua ettiğini söyledi.

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Foto - Afet bölgesinde hüzünlü gece

Annesini ve eşini depremde kaybettiğini belirten Masaracıoğlu, şöyle devam etti: "Burası yerle bir oldu. Annemi ve eşimi kaybettim, yalnız kaldım. Kurban olduğum Allah inşallah bir daha da böyle felaketi yaşatmaz . Onun için ellerimi açtığım her gün dua ediyorum. Milletime, vatanıma zarar ziyan gelmesin. Öksüz kalanlara da Allah sabırlar versin. Enkaz altından çıkanlara Allah şifa versin. Yerlerini kaybetmişlere Allah yardım etsin. Yani ne diyeyim duamdan başka bir şeyim yok." İslam aleminin kandilini kutlayan Masaracıoğlu, "Müslümanların kandili mübarek olsun. Duamdan başka bir şeyim yok. Böyle bir felaket keşke olmasaydı ama oldu. Yani bu Allah'tan geldi, kuldan gelmedi. Çok şükür Allahıma. İnşallah ramazan ayında güzellikler olur. İnşallah ramazanda iyi oluruz." diye konuştu.

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