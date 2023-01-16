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Hayat-Aktüel
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Adliye binası yakınında şüpheli araç alarmı

2023-01-16 16:24:57
Adliye binası yakınında şüpheli araç alarmı

Diyarbakır'da adliye hizmet binası yakınında yola bırakılan hafif ticari araç güvenlik güçlerini alarma geçirdi.

#1
Foto - Adliye binası yakınında şüpheli araç alarmı

Merkez Yenişehir ilçesi Prof. Dr. Selahattin Yazıcıoğlu Caddesi'nde bulunan adliye hizmet binasının arka kapısı önünde, yola gelişi güzel park edilen hafif ticari aracın fark edilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

#2
Foto - Adliye binası yakınında şüpheli araç alarmı

Ekipler tarafından yol ulaşıma kapatıldı, araçta inceleme yapıldı.

#3
Foto - Adliye binası yakınında şüpheli araç alarmı

Bölgeye yönlendirilen bomba imha uzmanı dedektör köpekle araçta inceleme yaptığı sırada, sürücü Ender T. (24) aracının yanına geldi.

#4
Foto - Adliye binası yakınında şüpheli araç alarmı

Ender T, bir duruşmaya katılmak için adliyeye geldiğini, aracı hızla park ederken el frenini çekmeyi unuttuğunu belirtti.

#5
Foto - Adliye binası yakınında şüpheli araç alarmı

Araçta şüpheli bir durumun olmadığını tespit eden polis ekiplerince yol ulaşıma açıldı. Sürücüye, 2 bin 100 lira cezai işlem uygulandı.

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