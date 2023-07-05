Adeta yüzlerce yıl önceye ışınlanacaksınız

Yüz metre aralıklarla hem camiyi hem kiliseyi buralarda görmek mümkün. Ben burası için aslında küçük bir Kudüs diyorum çünkü bütün dinlerin ve bütün medeniyetlerin ortak kutsal bir noktası. Süleymaniye Mahallesi gerçekten zengin bir turizm bölgesi hem doğasıyla hem de tarihiyle görülmesi gereken yerlerden birisi. Yıllardır burada bir tesis yoktu, insanlar geldikleri zaman oturabilecekleri veya konaklayabilecekleri bir tesis maalesef yoktu. Gümüşhane İl Özel İdaresi’nin girişimiyle birlikte buraya bir konak otel yapıldı. Burada bir Suluhan vardı eskiden yine o yapının tarihine sahip çıkılarak geleneksel mimariye bağlı kalınarak bir otel oluşturuldu. Süleymaniye Mahallesi kesinlikle doğayla tarihin kesiştiği bir nokta ve Türkiye’de görülmesi gereken yerlerden birisi, tesisleşme noktasında da artık gerekli altyapıya sahip biz bütün ziyaretçilerimizi, misafirlerimizi buraya bekliyoruz” dedi.