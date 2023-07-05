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Kültür Sanat
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Adeta yüzlerce yıl önceye ışınlanacaksınız

2023-07-05 20:08:01
Adeta yüzlerce yıl önceye ışınlanacaksınız

Doğa ve tarihin iç içe olduğu Süleymaniye Mahallesi ziyaretçilerini bekliyor.

#1
Foto - Adeta yüzlerce yıl önceye ışınlanacaksınız

Gümüşhane'nin eski yerleşim yeri olan ve yüzyıllar boyunca Türk, Ermeni ve Rumlar'ın bir arada yaşaması nedeniyle 'Hoşgörü merkezi' olarak nitelendirilen, doğa ile tarihi iç içe barındıran tarihi Süleymaniye Mahallesi ziyaretçilerini bekliyor.

#2
Foto - Adeta yüzlerce yıl önceye ışınlanacaksınız

Adını değerli bir madenden alan tek il olan Gümüşhane kent merkezine 3 kilometre mesafede bulunan ve çok sayıda tarihi eserin zaman direnerek ayakta kaldığı tarihi Süleymaniye Mahallesi doğa ve tarihi iç içe barındıran yapısıyla ziyaretçilerini bekliyor. Cami ile kilisenin yan yana bulunduğu ve çok sayıda hamamın da yer aldığı mahalle yüzyıllar boyunca Türk, Ermeni ve Rumların bir arada yaşaması nedeniyle ‘Hoşgörü merkezi’ olarak nitelendiriliyor.

#3
Foto - Adeta yüzlerce yıl önceye ışınlanacaksınız

Şehre adını veren “Gümüş” madenlerinin yüzyıllar boyunca işletildiği mahallede tarihten bugüne miras kalan camisiz minareleriyle de göz dolduruyor. Son dönemde yapılan çalışmalarla bölgenin 'Safranbolu'su olma yolunda hızla ilerleyen mahallede hizmete açılan butik otel ve işletmelerle birlikte yerli ve yabancı turistlere tarih ve doğa içerisinde konaklama imkanı sunuyor.

#4
Foto - Adeta yüzlerce yıl önceye ışınlanacaksınız

Tarihi Süleymaniye Mahallesi’nin çok zengin bir kültürel yapıya sahip olduğunu söyleyen Zigana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okul müdürü Osman Someren, “Süleymaniye Mahallesi Gümüşhane’nin eski yerleşim yeri ve tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir yer. Özellikle Osmanlı döneminde hem Ermeniler hem Rumlar hem de Türkler burada hoşgörü içerisinde birlikte yaşamışlar.

#5
Foto - Adeta yüzlerce yıl önceye ışınlanacaksınız

Yüz metre aralıklarla hem camiyi hem kiliseyi buralarda görmek mümkün. Ben burası için aslında küçük bir Kudüs diyorum çünkü bütün dinlerin ve bütün medeniyetlerin ortak kutsal bir noktası. Süleymaniye Mahallesi gerçekten zengin bir turizm bölgesi hem doğasıyla hem de tarihiyle görülmesi gereken yerlerden birisi. Yıllardır burada bir tesis yoktu, insanlar geldikleri zaman oturabilecekleri veya konaklayabilecekleri bir tesis maalesef yoktu. Gümüşhane İl Özel İdaresi’nin girişimiyle birlikte buraya bir konak otel yapıldı. Burada bir Suluhan vardı eskiden yine o yapının tarihine sahip çıkılarak geleneksel mimariye bağlı kalınarak bir otel oluşturuldu. Süleymaniye Mahallesi kesinlikle doğayla tarihin kesiştiği bir nokta ve Türkiye’de görülmesi gereken yerlerden birisi, tesisleşme noktasında da artık gerekli altyapıya sahip biz bütün ziyaretçilerimizi, misafirlerimizi buraya bekliyoruz” dedi.

#6
Foto - Adeta yüzlerce yıl önceye ışınlanacaksınız

Süleymaniye Mahallesi’ni ziyaret eden Lokman Hekim Atalay da, “Ben buraya ve tesise özellikle gezmek amacıyla geldim. Gümüşhaneliyim ama daha önceden gelmediğim bir yerdi özellikle gelip gördükten sonra yeşilliğiyle, doğasıyla özellikle tarihi yapılarıyla mutlaka gelinip görülmesi gereken bir yer olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

#7
Foto - Adeta yüzlerce yıl önceye ışınlanacaksınız

Süleymaniye Mahallesi’nin sakin şehir (Cittaslow) olmaya aday olduğunu belirten Süleymaniye Uygulama Oteli İşletme Müdürü Muhammet Kılıç, “Çevreyi gözlemlediğiniz zaman zaten Canca Kalesi’nden başlayarak birçok tarihi anıtı bağrında taşıyarak günümüze kadar getirmiş vaziyette. Hanlar, hamamlar, kiliseler hepsi burası içerisinde Türkiye’nin ‘slow’ şehri olmaya aday bir potansiyeli müşterilerimize sunuyor. Biz buraya bütün turistleri, turları, yerli ve yabancı doğayı, tarihi, coğrafyayı seven herkesi bekliyoruz. Gerçekten muazzam tarih, coğrafya ve huzurun bulunduğu bir coğrafyada hizmet veriyoruz” ifadelerini kullandı.

#8
Foto - Adeta yüzlerce yıl önceye ışınlanacaksınız

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