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Yaşam
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Aç kalan kurt, Ardahan Ovası'na indi

2023-01-09 09:52:37
Aç kalan kurt, Ardahan Ovası'na indi

Dondurucu soğuklar, hayvanları da olumsuz etkiliyor. Aç kalan kurt, Ardahan Ovası'na indi ve objektiflere böyle yansıdı.

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Foto - Aç kalan kurt, Ardahan Ovası'na indi

Ardahan'da kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan kurt, yerleşim yerlerine kadar indi. Bölgede yaşanan çetin kış koşulları yaban hayatını da olumsuz etkiliyor. Son günlerde kent genelinde görülen kar yağışı ve ardından etkili olan soğuklar nedeniyle aç kalan kurtlar yiyecek arayışına girdi.

#2
Foto - Aç kalan kurt, Ardahan Ovası'na indi

Merkeze bağlı Akyaka köyü arazisine inerek yiyecek arayan kurt, sürücü Vedat Özgür tarafından karla kaplı arazide yiyecek ararken görüntülendi. Yalnız kurt, daha sonra dağlık alana doğru ilerleyerek gözden kayboldu.

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