2023-01-09 09:52:37 Aç kalan kurt, Ardahan Ovası'na indi
Dondurucu soğuklar, hayvanları da olumsuz etkiliyor. Aç kalan kurt, Ardahan Ovası'na indi ve objektiflere böyle yansıdı.
Rusları perişan eden Bayraktar TB2 SİHA için flaş çıkış! Rusya duyurdu: Türkiye'ye karşı kullanılamayacak
Dondurucu soğuklar, hayvanları da olumsuz etkiliyor. Aç kalan kurt, Ardahan Ovası'na indi ve objektiflere böyle yansıdı.
Ardahan'da kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan kurt, yerleşim yerlerine kadar indi. Bölgede yaşanan çetin kış koşulları yaban hayatını da olumsuz etkiliyor. Son günlerde kent genelinde görülen kar yağışı ve ardından etkili olan soğuklar nedeniyle aç kalan kurtlar yiyecek arayışına girdi.
Merkeze bağlı Akyaka köyü arazisine inerek yiyecek arayan kurt, sürücü Vedat Özgür tarafından karla kaplı arazide yiyecek ararken görüntülendi. Yalnız kurt, daha sonra dağlık alana doğru ilerleyerek gözden kayboldu.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23