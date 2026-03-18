  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Tevfik Diker’den Özgür Özel’e Sert Çağrı: 'Açıklama Yap ya da İstifa Et' Kripto efsanesinin sonu mu geldi? Akademisyenlerden çarpıcı analiz Dünya enerji kriziyle kavrulurken Türkiye’den dev rest geldi! İşte tıkır tıkır işleyen plan Cihat Yaycı şok eden Türkiye planını ifşaladı: Başımıza büyük bir bela alabiliriz, savaş kaçınılmaz olur Kötü senaryo dünyanın canını sıkacak: Petrol 100 dolarda kalırsa neler olur neler Bakanlık harekete geçti! Sosyal medyada yayımlanan gayrimenkul ve taşıt ilanları mercek altında Chia tohumları ve daha neler neler... Kilo vermek için gözden kaçan 5 besin Ticaret Bakanlığı usulsüzlüğe geçit vermiyor! Konut ve otomobil ilanlarında yeni dönem Mal varlığı iddialarına belgeli cevap! Bakan Akın Gürlek, Özgür Özel’in maskesini indirdi
Gündem
6
Yeniakit Publisher
ABD'ye olay tehdit: Size asıl sürprizi biz yapacağız
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

ABD-İsrail ve İran arasındaki savaşta yirminci güne doğru ilerlerken gerilim devam ediyor. ABD'nin beklediği gibi kolay lokma çıkmayan Tahran'dan sert bir tehdit yükseldi.

2
#1
İran Devrim Muhafızları Ordusu’na (DMO) bağlı Hatemu’l-Enbiya Merkez Karargahı Komutanı Ali Abdullahi, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani ile DMO’ya bağlı Besic Komutanı Gulam Rıza Süleymani’nin saldırılarda hayatını kaybetmesinin ardından ABD’ye sert tepki gösterdi.

#2
ABD’nin İran karşısında başarısız olduğunu vurgulayan Abdullahi, "Bu, dünyanın süper gücü olan ABD’nin, ilahi irade karşısında dirençli bir halkın ve güçlü silahlı kuvvetlerin karşısında diz çöktüğünü ilk kez itiraf etmesidir" dedi.

#3
ABD Başkanı Donald Trump’a da seslenen Abdullahi, "Düşman, kendi oluşturduğu bataklıktan çıkmak, itibar kaybını azaltmak ve sahte gücünü korumak için her türlü suça başvuruyor. Trump, şimdiye kadar kendi ifadesiyle birçok ‘sürpriz’ açıkladı, artık bundan sonra bizim sürprizlerimizi beklesin" ifadelerini kullandı.

#4
Abdullahi, "Silahlı kuvvetlerimizin vereceği karşılık, düşmanın eylem ve hesaplarının ötesinde daha yıkıcı olacak ve bu süreç düşman teslim olana kadar devam edecektir. Bugün inisiyatif, ABD’nin sözde süper güç olduğunu sahada meydan okuyarak gözler önüne seren halk ve askerlerin elindedir" dedi.

#5
Bölge ülkelerine de çağrıda bulunan Abdullahi, "Bugün sahada galip olan, ABD’nin Orta Doğu’daki 50 yılı aşkın süredir yaptığı büyük yatırımı yok eden taraftır. Bölge ülkeleri, güçlü bir Müslüman komşu olarak İran’a güvenmeli ve güvenliklerini küresel güçlere bağlamamalıdır. İlahi lütufla, düşmanlarınızı sonsuza dek pişman edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Bir Almancı

Allah yardımcıları olsun

Ali

Once icinizdeki vatan hainleti ve pejaki temizleyin
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23