Abdülhamid Han'ın yeni görevi Yunan basınında Mavi Vatan filosunun en güçlüsü!

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de gerçekleştirdiği faaliyetler, pek çok ülkenin dikkatini çekerken, bu konuyu mercek altına alan ülkelerin başında ise Yunanistan geliyor. Türkiye'nin dördüncü, dünyanın ise beşinci büyük sondaj gemisi olan Abdülhamid Han da haliyle Yunan basının oldukça ilgisini çekiyor. Bu sabah da Yunan basınının gündeminde Abdülhamid Han vardı. Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar'ın açıklamalarına yer veren Kathimerini, "Türkiye Petrolleri Kurumu araştırma filosuna en son eklenen Abdülhamid Han'ın yeni göre yeri açıklandı" sözlerine yer verdi. Potansiyel bir Türk kıta sahanlığı içinde hareket edeceği belirtilen Abdülhamid Han için gazete, "Ancak yine de 6 ay boyunca Yunanista, Kıbrıs ve Türkiye'ye çok yakın olacak. Türkiye, kendi alanı içinde hareket ettiği sürece Atina endişeli değil. Bu nedenle de Ankara-Atina temaslarını etkimeleyecektir" değerlendirmesinde bulundu.