ABD'li bilim insanı kurtarılmayı bekliyor

İlçeye bağlı Sugözü Mahallesi'nde bulunan Türkiye'nin en derin 3'üncü mağarası Morca'ya aralarında yabancıların da olduğu ekip 3 Eylül'de iniş gerçekleştirdi. Toros dağlarının 2 bin 100 metreden girişi olan mağaraya inen ekipte yer alan ABD'li Marck Dickey, bin 276 metre derinlikte mide kanaması geçirdi. Haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD, UMKE, jandarma ile Türkiye Dağcılık Federasyonundan ve yurt dışından toplamda 100'ü geçkin personelden oluşan ekip sevk edildi. 5 gün önceden rahatsızlanan ve ilk günden itibaren Dickey'in bulunduğu yere ilaçlar ile serumun ulaştırılarak tedavisine devam edildiği bildirildi. Tedavisi halen bin 276 metrede süren Dickey'in, yanında 14 kişilik ekibin hazır olduğu, diğer ekiplerin her ihtimale karşı destek için üst kısımda beklediği belirtildi.