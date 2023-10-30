ABD’den skandal karar! Tüm dünyaya az önce duyuruldu! Bu tam bir utanmazlık

Yetkililerden biri, ağustos ayından bu yana Kızıldeniz'de konuşlu geminin yakın zamanda Doğu Akdeniz'e varacağını kaydetti. Bu adımla, geminin İsrail ve Lübnan'a daha yakın bir konuma geleceğini kaydeden yetkililer, geminin bir görevinin de sivillerin tahliyesine yardımcı olmak olduğunu aktardı. ABD, 18 Ekim'de Lübnan'daki vatandaşları için ülkeden ayrılma çağrısı yapmıştı.