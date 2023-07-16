ABD'den Sivas'a uyarı!

'DOĞAYLA İÇ İÇE, PATİ DOSTU TESİS' Gençleşen, tesisin yazla daha da ilgi gördüğünü ifade ederek, "Şu an güzel bir yoğunluğumuz var. Sivas'a hızlı tren gelmesiyle birlikte şehir dışından gelen misafirler oldukça arttı. Gurbetçilerimiz de geliyor. Gecelik ve haftalık konaklamalar genelde ilgi görüyor. Artık insanlar doğayla iç içe oksijenin bol olduğu mekan arıyorlar. Biz de o konuda müşterilerimize bu hizmeti sunmuş oluyoruz. Farklı bir yer, farklı bir yapı. Hem pati dostu bir oteliz. Gelen misafirlerimiz evcil hayvanlarıyla birlikte konaklayabiliyorlar. Hayvanlarını doğaya salabiliyorlar. Hem güvenliği, koruma alanı olan bir yer olduğu için çocuklarının çok rahat ettiği bir bölge. Oksijeni şehir merkezlerinden daha fazla bol olan bir bölge. Yaz sıcaklarında evlerimiz toprak altı yapı olduğu için biraz daha serin oluyorlar. Öğle saatlerinde genelde misafirlerimiz evlerinden çıkmayı tercih etmiyorlar" dedi. 'KEYİFLİ VAKİT GEÇİRİYORUZ' Tesisin müşterilerinden Can Geren, "Bir nefes alma zamanına ihtiyacımız vardı. İşlerin yoğunluğundan ailemize de fazla vakit ayıramıyoruz. Doğayla iç içe ağaçların, hayvanların, yeşilin, suyun bir arada olduğu bir yer bulmak bu coğrafyada çok da kolay bir şey değil. Burası o açıdan cennet gibi bir yer. Biz de bu şansı değerlendirdik. İki gündür ailemle buradayız. Çok keyifli vakit geçiriyoruz" diye konuştu.