2023-07-16 09:55:32 ABD'den Sivas'a uyarı!
Sivas'ta 2015 yılında yapımına başlanan Hobbit evleri telif hakkına takıldı. ABD'li yapım şirketi, ihtarname gönderdi. "Gereğini yerine getirdik" diyen işletme, otelin ve sosyal medya hesaplarının ismini değiştirdi. Sivas'ta, 'Yüzüklerin Efendisi' filminden esinlenerek ilki 2015 yılında inşa edilen 'Hobbit Oteli', isim haklarının ihlali nedeniyle ABD'li yapım şirketi The Saul Zaentz Company'den telif ihtarı aldı, tesisin adı 'Yamaç Evleri' olarak değiştirildi. İnternet sitesi ve sosyal medya hesaplarından da 'Hobbit' isimleri kaldırıldı.