ABD savaşın eşiğinden döndü mü? Yoksa!

Uyardık, kulak asan olmadı Saldırı sonrası bir görgü şahidi İngiliz BBC televizyonuna açıklamasında Gizli Servis'e saldırganı bildirdiğini ama güvenlik güçlerinin kendisine kulak asmadığını iddia etti. Greg isimli görgü şahidi, BBC muhabirine mitingi takip etmek için görüş açısı müsait olan ve yüksekte bir yere geçtiklerini söyledi. “Onu çok net bir şekilde elinde tüfekle görebiliyorduk” diyen şahit, polislerin yerde olduğunu ve sağa sola koşuşturduğunu belirtti. Polislere “Hey, burada elinde tüfek olan bir adam var” dediğini söyleyen Greg isimli görgü şahidi, polislerden bir karşılık alamadıklarını ve güvenlik güçlerinin “olan bitenden haberi olmadığını” savundu. Öte yanda Gizli Servise bağlı keskin nişancıların çatıya çıkan saldırganı nasıl olup da tespit edemediği de sorular arasında yer aldı.