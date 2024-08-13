ABD hipersonik füze yarışında döküldü! İnsan kaynağı bile bulamıyor

Craig, ABD’nin hipersonik silah sistemlerini ölçekli olarak sahaya sürme hedefine ulaşmak için iş gücü gelişimine yönelik acil ve kapsamlı adımlar atması gerektiğini ifade etmekte. Ek olarak Kongre’nin temel hipersonik araştırmalara desteğini artırması gerektiği ve Pentagon’un iş gücü gelişim inisiyatiflerini yeniden değerlendirmesi ve harekete geçmesi gerektiği aktarılmakta. Keza üniversiteler ile endüstri ve hükümet arasındaki uygulamalı araştırmaların dengede tutulması gerektiği ve böylece hipersonik teknolojilerin ilerlemesi sağlanırken küresel rakiplerle rekabetin sürdürülmesi için mühendislerin yeni nesli yetiştirilmesinin gerekliliği vurgulanmakta. Havacılık ve savunma sektöründe, özellikle hipersonik alanda, şu anda her türden profesyonel eksikliği bulunmaktadır. ABD Ulusal Savunma Sanayi Derneği’nin Gelişen Teknolojiler Enstitüsü, bu açığı kapatmak amacıyla akademik kurumların, ilgili alanlarda orta düzeydeki yetenekleri eğitmesi gerektiğini önermektedir. Bu bağlamda, hipersonik teknoloji alanında uzmanlaşmış araştırma üniversiteleri, mühendis ve teknisyenlerin yetiştirilmesi için kritik bir rol oynamaktadır. Bu üniversiteler, öğrencilere gerekli becerileri kazandırmak için araştırma desteği sağlamakta, Ulusal Savunma Bilim ve Mühendislik Lisansüstü Bursu ve Savunma Bakanlığı SMART Bursu gibi programlar kapsamında rehberlik hizmeti sunmakta ve STEM iş gücünün büyütülmesi ve çeşitlendirilmesine yönelik çeşitli girişimlerle katkıda bulunmaktadır.