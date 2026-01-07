  • İSTANBUL
Dünya bu skandalı konuşuyor: O toprakları İşgalle değil parasını verip alacağız
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Dünya bu skandalı konuşuyor: O toprakları İşgalle değil parasını verip alacağız

ABD Başkanı Donald Trump'ın zorla alıkoymaya çalıştığı Grönland konusu kamuoyunun tepkisini çekerken Beyaz Saray geri adım atmak zorunda kaldı.

#1
Foto - Dünya bu skandalı konuşuyor: O toprakları İşgalle değil parasını verip alacağız

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, Başkan Donald Trump yönetiminin Grönland'ı "işgal etmeyi değil satın almayı hedeflediğini" belirttiği ileri sürüldü. Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin ismi paylaşılmayan yetkililere dayandırdığı haberine göre, Rubio, Kongre üyelerine Venezuela'ya müdahale hakkında yaptığı bilgilendirmede ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland planlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

#2
Foto - Dünya bu skandalı konuşuyor: O toprakları İşgalle değil parasını verip alacağız

Kongre üyelerinin, Trump'ın Politika ve İç Güvenlik Danışmanı Yardımcısı Stephen Miller gibi üst düzey yetkililerin "agresif açıklamaları" nedeniyle Grönland'a ilişkin sorusuna Rubio, Trump'ın Grönland'ı "satın almak istediğini" ifade etti.

#3
Foto - Dünya bu skandalı konuşuyor: O toprakları İşgalle değil parasını verip alacağız

Rubio, yetkililerin Grönland'a ilişkin ifadelerinin "yakında olacak bir işgalin sinyalini vermediğini", asıl hedefin Ada'nın Danimarka'dan satın alınması olduğunu savundu. Ancak Beyaz Saray, Trump yönetiminin Grönland'a sahip olmak için "ABD ordusunu kullanmak da dahil" çeşitli seçenekleri değerlendirdiğini açıklamıştı.

#4
Foto - Dünya bu skandalı konuşuyor: O toprakları İşgalle değil parasını verip alacağız

Trump, 5 Ocak'ta ulusal güvenlik gerekçesiyle Grönland'a sahip olmaları gerektiğini ve bunun özellikle Rusya ile Çin'e karşı bir güvenlik önceliği olduğunu ifade etmişti. ABD Başkanı Trump, seçildikten ve göreve geldikten sonra Grönland'ın ülkesinin kontrolünde bulunması gerektiğine ilişkin söylemini pek çok kez yineleyerek Ada'nın mülkiyeti ve kontrolüne sahip bulunmanın "mutlak zorunluluk" olduğunu savunmuştu.

#5
Foto - Dünya bu skandalı konuşuyor: O toprakları İşgalle değil parasını verip alacağız

Trump, Amerika'nın Grönland'a sahip olmasının "özgür dünyayı savunmak" için gerekli olduğunu ileri sürmüş, ABD Başkanı'nın bu sözleri, Grönlandlı yetkililer başta birçok kesimin tepkisini çekmişti. Grönland'ın o dönemki Başbakanı Mute Bourup Egede, "Grönland, Grönland halkına aittir. Biz satılık değiliz ve asla satılık olmayacağız. Uzun süredir devam eden özgürlük mücadelemizi kaybetmeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

#6
Foto - Dünya bu skandalı konuşuyor: O toprakları İşgalle değil parasını verip alacağız

Danimarka Krallığı çatısı altında bulunan Faroe Adaları ile iki özerk bölgeden biri olan Grönland, bağlı bulunduğu Danimarka'ya 2 bin 900 kilometre uzaklıkta yer alıyor.


