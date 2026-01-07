Dünya bu skandalı konuşuyor: O toprakları İşgalle değil parasını verip alacağız

Trump, 5 Ocak'ta ulusal güvenlik gerekçesiyle Grönland'a sahip olmaları gerektiğini ve bunun özellikle Rusya ile Çin'e karşı bir güvenlik önceliği olduğunu ifade etmişti. ABD Başkanı Trump, seçildikten ve göreve geldikten sonra Grönland'ın ülkesinin kontrolünde bulunması gerektiğine ilişkin söylemini pek çok kez yineleyerek Ada'nın mülkiyeti ve kontrolüne sahip bulunmanın "mutlak zorunluluk" olduğunu savunmuştu.