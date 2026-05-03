  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Uyanık geçinen Trump’a büyük şok! Ne olduğunu bile anlayamadan çok fena oyuna getirdiler İkinci el oto almak isteyenlere uyarı: Dolandırıcıların yeni taktiği ortaya çıktı! Yerli mobil uygulamadan büyük başarı! Yarışmada ilk 20’ye kaldı Dünya dengeleri Ankara lehine değişiyor! Washington’da “Türkiye” paniği: Artık rakipsiz tek güç Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılması gündemde: Bakan Ersoy, konuya açıklık getirdi Başakşehir'de endişendiren olay: Mescitte parçalanmış halde bulundular! Ne olduysa sessiz sedasız oldu! Türkiye’de çok satan iki telefon markası birleşti Emekli maaşına ne kadar zam olacak? Öne çıkan oran belli oldu
Gündem
6
Yeniakit Publisher
'ABD bu işi çözemez' deyip Rusya'ya karşı Türkiye'yi istediler
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

'ABD bu işi çözemez' deyip Rusya'ya karşı Türkiye'yi istediler

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile müzakere sürecinde Türkiye'yi işaret etti. Zelensky ABD'nin işi bozabileceğini düşünüyor.

2
#1
Foto - 'ABD bu işi çözemez' deyip Rusya'ya karşı Türkiye'yi istediler

Politico'nun haberine göre Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile yapılacak bir sonraki müzakere turu için Türkiye'yi mekân olarak değerlendiriyor.

#2
Foto - 'ABD bu işi çözemez' deyip Rusya'ya karşı Türkiye'yi istediler

Haberde, Ukrayna liderinin ABD'nin sürece gelecekteki katılımı konusunda oldukça temkinli davrandığı vurgulandı.

#3
Foto - 'ABD bu işi çözemez' deyip Rusya'ya karşı Türkiye'yi istediler

Politico'da yer alan değerlendirmede, Zelenskiy'nin Ankara'nın arabuluculuğuna sıcak baktığı ve Türkiye'yi güvenilir bir platform olarak gördüğü belirtildi. Bu yönelim, Kiev'in diplomatik çözüm arayışında Batı merkezli formatların ötesine geçme isteğinin yeni bir işareti olarak yorumlandı.

#4
Foto - 'ABD bu işi çözemez' deyip Rusya'ya karşı Türkiye'yi istediler

Rusya-Ukrayna müzakerelerinin son raundu 17-18 Şubat 2026'da İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılmıştı.

#5
Foto - 'ABD bu işi çözemez' deyip Rusya'ya karşı Türkiye'yi istediler

Daha önce açıklama yapan Zelenskiy, ABD ile İran arasındaki savaşın kendi barış süreçlerini zora soktuğunu ve Kiev'in şu anda görüşmelerin yeniden başlamasını bekleyen "askıda" bir durumda olduğunu ifade etmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Mesut Sarp

Ama Rusya bizi istemez çünkü biz Kırımın işgaline karşıyız.

Mesut Sarp

Hayatta hiçbir şeyin garantisi yok.
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
Türkiye lazer silahını aktif etti: Sonrasında öyle şeyler oldu ki...
Teknoloji

Türkiye lazer silahını aktif etti: Sonrasında öyle şeyler oldu ki...

ROKETSAN tarafından geliştirilen lazer silahı ALYA, son test çalışmalarında büyük bir başarıya imza attı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tehlikeye ilk kez 2007'de dikkat çekmiştik
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tehlikeye ilk kez 2007'de dikkat çekmiştik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde Aile ve Nüfus On Yılı Vizyonu'nu açıkladı. Nüfus oranlarındaki düşüşü "tedbir alınması gerek..
Başıboş köpek lobisi! Mama fabrikaları olan vekiller kim?
Gündem

Başıboş köpek lobisi! Mama fabrikaları olan vekiller kim?

Başıboş köpek sorunu hâlâ çözülemiyor. Bunun en büyük nedenlerinden biri ise bu süreçten para kazananların olduğu iddia ediliyor...
Tüyler ürperten olay! Kafatası başka şehirde bulundu
Yerel

Tüyler ürperten olay! Kafatası başka şehirde bulundu

Burdur’da geçtiğimiz mart ayında bulunan insan kafatasının, 17 Ekim 2015’te Isparta’da gizemli bir şekilde kaybolan 32 yaşındaki Mehmet Çeti..
ABD'den flaş savaş kararı! Beyaz Saray bildirimde bulundu
Dünya

ABD'den flaş savaş kararı! Beyaz Saray bildirimde bulundu

Amerika Birleşik Devletleri Başkanlık Sarayı Beyaz Saray, İran ile düşmanlığın "sona erdiği" konusunda ABD Kongresi'ne bildirimde bulundu ..
Sumud Filosu aktivistleri İstanbul'da! İşte Türkiye’ye getirilen yabancı ülke vatandaşları! Kim hangi ülkeden
Gündem

Sumud Filosu aktivistleri İstanbul'da! İşte Türkiye’ye getirilen yabancı ülke vatandaşları! Kim hangi ülkeden

İşte Girit'ten İstanbul'a getirilen Sumud Filosu aktivistleri arasında yer alan yabancı ülke vatandaşları...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23