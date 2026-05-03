'ABD bu işi çözemez' deyip Rusya'ya karşı Türkiye'yi istediler
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile müzakere sürecinde Türkiye'yi işaret etti. Zelensky ABD'nin işi bozabileceğini düşünüyor.
Politico'nun haberine göre Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile yapılacak bir sonraki müzakere turu için Türkiye'yi mekân olarak değerlendiriyor.
Haberde, Ukrayna liderinin ABD'nin sürece gelecekteki katılımı konusunda oldukça temkinli davrandığı vurgulandı.
Politico'da yer alan değerlendirmede, Zelenskiy'nin Ankara'nın arabuluculuğuna sıcak baktığı ve Türkiye'yi güvenilir bir platform olarak gördüğü belirtildi. Bu yönelim, Kiev'in diplomatik çözüm arayışında Batı merkezli formatların ötesine geçme isteğinin yeni bir işareti olarak yorumlandı.
Rusya-Ukrayna müzakerelerinin son raundu 17-18 Şubat 2026'da İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılmıştı.
Daha önce açıklama yapan Zelenskiy, ABD ile İran arasındaki savaşın kendi barış süreçlerini zora soktuğunu ve Kiev'in şu anda görüşmelerin yeniden başlamasını bekleyen "askıda" bir durumda olduğunu ifade etmişti.
