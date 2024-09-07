A101’e çok ucuza laptop geliyor! İşte 12 Eylül indirimleri…

• SEG Inox No-Frost Buzdolabı 18.999 TL • SEG Inox Bulaşık Makinesi 9.999 TL • SEG Çamaşır Makinesi 10.999 TL • Regal 3 Çekmeceli Derin Dondurucu 5.999 TL • Arzum Cookart Eco Midi Fırın 3.299 TL • Arzum Pacco El Blender Seti 1.599 TL • Hometech Çelik Kettle 399 TL • Sinbo Saç Kurutma Makinesi 429 TL • Kiwi Kablosuz Dik Süpürge 2.999 TL • Kiwi Buharlı Ütü 549 TL • Kiwi Tost Makinesi 539 TL • Kiwi Döner Başlıklı Çocuk Diş Fırçası 349 TL • Aprilla Şarjlı Saç Kesme Makinesi 499 TL • Aprilla Şarjlı Saç Sakal Kesme Makinesi 399 TL • Aprilla Titreşimli Diş Fırçası 199 TL