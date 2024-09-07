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Ekonomi
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A101’e çok ucuza laptop geliyor! İşte 12 Eylül indirimleri…

2024-09-07 08:30:31
A101’e çok ucuza laptop geliyor! İşte 12 Eylül indirimleri…

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden A101 Aldın Aldın katalog listeleri yayınlandı.

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#1
Foto - A101’e çok ucuza laptop geliyor! İşte 12 Eylül indirimleri…

• Lenovo Notebook 6.999 TL • Toshiba 65' 4K Ultra HD Android Tv 20.990 TL • Samsung 58' 4K Crystal UHD Tv 23.999 TL • Toshiba 50' Ultra HD Smart Tv 12.999 TL • Hi-Level 32' WebOS HD Ready Tv 4.999 TL • Range Oyuncu Koltuğu 3.499 TL • Oyuncu Masası 1.799 TL

#2
Foto - A101’e çok ucuza laptop geliyor! İşte 12 Eylül indirimleri…

APEC APX 200 cc Benzinli Motosiklet 99.990 TL

#3
Foto - A101’e çok ucuza laptop geliyor! İşte 12 Eylül indirimleri…

• JWIN Sapphire Sdp-215 Çekiç Aksiyonlu 88 Tuşlu Piyano 15.700 TL • JWIN Sdp-88 88 Tuşlu Piyano 7.650 TL • Kabin Boy PP Valiz 569 TL • Orta Boy PP Valiz 679 TL • Büyük Boy PP Valiz 789 TL • PP Laptop Çantası 199 TL • PP Makyaj Çantası 179 TL • Canlı Çiçek Cennet Kuşu 79 TL

#4
Foto - A101’e çok ucuza laptop geliyor! İşte 12 Eylül indirimleri…

• SEG Inox No-Frost Buzdolabı 18.999 TL • SEG Inox Bulaşık Makinesi 9.999 TL • SEG Çamaşır Makinesi 10.999 TL • Regal 3 Çekmeceli Derin Dondurucu 5.999 TL • Arzum Cookart Eco Midi Fırın 3.299 TL • Arzum Pacco El Blender Seti 1.599 TL • Hometech Çelik Kettle 399 TL • Sinbo Saç Kurutma Makinesi 429 TL • Kiwi Kablosuz Dik Süpürge 2.999 TL • Kiwi Buharlı Ütü 549 TL • Kiwi Tost Makinesi 539 TL • Kiwi Döner Başlıklı Çocuk Diş Fırçası 349 TL • Aprilla Şarjlı Saç Kesme Makinesi 499 TL • Aprilla Şarjlı Saç Sakal Kesme Makinesi 399 TL • Aprilla Titreşimli Diş Fırçası 199 TL

#5
Foto - A101’e çok ucuza laptop geliyor! İşte 12 Eylül indirimleri…

• English Home Tava ve Sahan Seti 849 TL • English Home Tava Seti 899 TL • Tantitoni Pipetli Çelik Termos 1,2 Litre 449 TL • LAV 12 Parça Çay Seti 199 TL

#6
Foto - A101’e çok ucuza laptop geliyor! İşte 12 Eylül indirimleri…

• Kaymaz Taban Banyo Klozet Takımı 2'li 219 TL • Ütü Masası 499 TL • Kanatlı Kurutmalık 249 TL • Pedallı Çöp Kovası 149 TL • Katlanır Çamaşır Selesi 149 TL • Kirli Çamaşır Sepeti 229 TL • Çamaşır Selesi 129 TL • Çok Amaçlı Sepet 55 TL • Mandal Sepeti 35 TL

#7
Foto - A101’e çok ucuza laptop geliyor! İşte 12 Eylül indirimleri…

Ve dahası...

#8
Foto - A101’e çok ucuza laptop geliyor! İşte 12 Eylül indirimleri…

Ve dahası...

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