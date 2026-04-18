A101, Türkiye genelinde 1250 tane şubesi olan ünlü marketi satın alıyor! Anlaşmaya varıldı

Sabancı Holding Stratejik Yatırımlar Başkanı Gökhan Eyigün de, sahip oldukları portföyü geleneksel holding modelinin ötesine geçen, icrada çevikliği öne çıkaran, yatırımcılarına sürdürülebilir değer yaratmayı önceliklendiren bir anlayışla ele aldıklarının altını çizerken, “Bu yaklaşım; yalnızca mevcut varlıkları büyütmeyi değil, stratejik önceliklerimiz doğrultusunda portföye giriş ve çıkışları da kapsıyor. Bu kapsamda, yaptığımız değerlendirmeler ve tüm paydaşlarımızla paylaştığımız stratejik yol haritamız kapsamında, Sabancı Holding portföyünde bulunan Carrefoursa hisselerinin Yeni Mağazacılık A.Ş.’ye devir sürecini başlattık. Dinamik portföy yaklaşımımız kapsamında, 30 yıllık ortağımız Carrefour ile birlikte aldığımız bu hisse devir kararı, gelecek hedeflerine çok daha odaklı ilerleyen bir Sabancı yaratma vizyonumuzun önemli bir parçasıdır. Bu vizyon doğrultusunda sermaye tahsisimizi yalnızca bugünün ihtiyaçlarına göre değil, geleceğin portföy yapısına göre de şekillendiriyoruz. Önümüzdeki dönemde atacağımız yeni adımlarla, uzun vadeli değer yaratma potansiyeli gördüğümüz alanlarda odağımızı güçlendirmeyi sürdüreceğiz.