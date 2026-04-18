A101, Türkiye genelinde 1250 tane şubesi olan ünlü marketi satın alıyor! Anlaşmaya varıldı

Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Türkiye'nin en yaygın 'indirimli market' zincirlerinden birisi olan A101, ülke genelinde 1250'den fazla şubesi olan ünlü marketi satın alıyor.

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, Bünyesinde bulunan A101 mağazalarıyla Türkiye’nin 81 ilinde faaliyet gösteren Yeni Mağazacılık A.Ş., organize perakende sektörünün önde gelen şirketlerinden Carrefoursa’yı devralmak için Sabancı Holding ve Carrefour Grup ile anlaştı.

Konuya ilişkin Pay Devir Sözleşmesi, 17 Nisan 2026 tarihinde imzalanırken, pay devri Sabancı Holding’in şirketteki yüzde 57,12’lik hissesinin yanı sıra Carrefour Grubu’na bağlı Carrefour Nederland BV.’nin yüzde 32,16’lık hissesini de kapsıyor. İşlemin tamamlanmasıyla birlikte, Carrefoursa sermayesinin toplam yüzde 89,28’sine karşılık gelen paylar Yeni Mağazacılık A.Ş. kontrolüne geçmiş olacak.

Taraflar arasında imzalanan anlaşma kapsamında devir işlemi, 325 milyon dolarlık şirket değeri esas alınarak, kapanış tarihindeki net borç ve işletme sermayesi düzeltmelerine göre hesaplanacak nihai hisse değeri üzerinden gerçekleştirilecek. Devir işlemleri Rekabet Kurulu tarafından gerekli onayın alınması da dahil olmak üzere tüm kapanış koşullarının yerine getirilmesine bağlı olarak tamamlanacak; böylece Sabancı Holding’in ve Carrefour Grubu’nun Carrefoursa’da herhangi bir payı kalmayacak.

Yeni Mağazacılık A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi Erhan Bostan söz konusu işlemin uzun vadeli büyüme stratejisinin önemli bir parçası olduğunun altını çizerken, “Türkiye genelinde yaygın mağaza ağımız, güçlü tedarik zincirimiz ve operasyonel verimlilik odağımızla, organize perakende sektöründe sürdürülebilir değer yaratmayı önceliklendiriyoruz. Bu yaklaşımımız; yalnızca mevcut operasyonlarımızı büyütmeyi değil, aynı zamanda farklı iş modelleri ve formatlar üzerinden yeni büyüme alanları yaratmayı da kapsıyor. Bu çerçevede Carrefoursa’nın köklü geçmişi ve güçlü mağaza ağı ile grubumuzun perakende tecrübesinin bir araya gelmesinin önemli bir potansiyel sunduğuna inanıyoruz.

A101 ve Carrefoursa’nın faaliyetlerini farklı yönetim yapıları altında, ayrı segmentlerde ve kendi marka kimliklerini koruyarak bağımsız şekilde sürdürmesi öngörülmektedir. Bu doğrultuda temel hedefimiz, tüm paydaşlarımızla bir arada çalışarak, Carrefoursa’nın faaliyet gösterdiği iş alanlarında güçlü ve sürdürülebilir büyüme sağlamak ve daha geniş bir müşteri kitlesine ulaşan, çeşitlenen bir perakende yapısı oluşturmaktır” dedi.

Sabancı Holding Stratejik Yatırımlar Başkanı Gökhan Eyigün de, sahip oldukları portföyü geleneksel holding modelinin ötesine geçen, icrada çevikliği öne çıkaran, yatırımcılarına sürdürülebilir değer yaratmayı önceliklendiren bir anlayışla ele aldıklarının altını çizerken, “Bu yaklaşım; yalnızca mevcut varlıkları büyütmeyi değil, stratejik önceliklerimiz doğrultusunda portföye giriş ve çıkışları da kapsıyor. Bu kapsamda, yaptığımız değerlendirmeler ve tüm paydaşlarımızla paylaştığımız stratejik yol haritamız kapsamında, Sabancı Holding portföyünde bulunan Carrefoursa hisselerinin Yeni Mağazacılık A.Ş.’ye devir sürecini başlattık. Dinamik portföy yaklaşımımız kapsamında, 30 yıllık ortağımız Carrefour ile birlikte aldığımız bu hisse devir kararı, gelecek hedeflerine çok daha odaklı ilerleyen bir Sabancı yaratma vizyonumuzun önemli bir parçasıdır. Bu vizyon doğrultusunda sermaye tahsisimizi yalnızca bugünün ihtiyaçlarına göre değil, geleceğin portföy yapısına göre de şekillendiriyoruz. Önümüzdeki dönemde atacağımız yeni adımlarla, uzun vadeli değer yaratma potansiyeli gördüğümüz alanlarda odağımızı güçlendirmeyi sürdüreceğiz.

Kurulduğu ilk günden bu yana Türkiye’de ilkleri hayata geçiren Carrefoursa, ülkemizde organize gıda perakendesinin gelişimine de öncülük etmiştir. Yeni Mağazacılık A.Ş.’ye teslim edeceğimiz bu bayrağın çok daha yükseklere taşınacağına olan inancımız tamdır. Bu kapsamda, bugüne kadar değer yaratan tüm çalışma arkadaşlarımıza, yöneticilerimize ve paydaşlarımıza teşekkür ediyor; önümüzdeki dönemde de bu güçlü birikimin değer üretmeye devam edeceğine inanıyoruz” dedi.

