86 yaşındaki kadının 20 yıllık sağlık sorunu sadece 50 dakikada çözüldü! Görenler şok oldu

Prof. Dr. Hakkı Şimşek, hastasının 86 yaşında olduğunu, yaklaşık 5 yıldır ciddi kalp kapak darlığı saptandığını, ameliyatı çok yüksek riskli olduğu için hasta ve yakınları tarafından müdahalenin kabul edilmediğini söyledi. Dr. Şimşek, “O zamanlar yürümekle olan nefes darlığı son zamanlarda artık oturduğu yerde de olup, gece de nefes darlığı olunca evin içinde rutin ihtiyaçlarını karşılayamaz hale gelmiş. Bize başvurdular, biz de bu kalp kapağının değişmesi gerektiğini ilettik. Onlar da hastanın çok yaşlı olduğunu, 5 yıldır doktorların kendisine çok riskli olduğunu söylediklerini belirttiler. Ben de doğrudur dedim. Bizim deneyimimiz bu müdahaleyi yapmaya müsaittir dedim. Eğer bu riski kabul ederseniz bu müdahaleyi yapalım dedim. ‘Hastamıza danışalım’ dediler. Hasta şimdiye kadar kabul etmedi. Hasta, bana güvendiğini, beni sevdiğini ve bu doktor yapacaksa yapacağını söylemiş” dedi.