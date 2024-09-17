80’lik Halil dede gençlere taş çıkarıyor

"Kerpici yapmak için toprağı toplayıp bir araya koyarak samanını ve suyunu hazırlamak lazım. Toprağı, suyu, samanı karıyorsun. Bunlar çamur haline gelip kıvamını alınca kerpiç çok güzel çıkar. Daha sonra güneşe dizip uzun süre bekletmek lazım. Sonra inşaatta kullanmaya hazır olur. Kerpiç ev kışın sıcak, yazın serin olur. Ben kerpicin unutulmaması için burada çalıştım. Gençler bu işi yapmıyor. Bu işe bakan yok. Ben para için bu işi yapmıyorum. Bu öğrenilsin, kerpiç işi yürüsün istiyorum. Bizim köyde çift katlı 70-80 yıllık binalar var, çok sağlamlar. Bu kerpiç ömürlük. Gel şurada bir gece yat, onun havasına bak, sıhhatine bak. Gündüz gel otur burada, onun serinliğine bak. Briketler adamı yakıyor, gece uyutmuyor."