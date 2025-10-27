Giriş Tarihi: 78 yıldır Hindu zulmüne direnen kardeşlerimiz unutulmadı: Ankara’da ‘Keşmir Kara Günü’ etkinliği
Hindistan işgali altındaki Keşmir’de Müslüman halk, 78 yıldır adalet ve özgürlük mücadelesi veriyor. Ankara’da düzenlenen “Keşmir Kara Günü” programında, Türkiye’nin kardeş Keşmir halkına desteği bir kez daha vurgulandı. Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd'in ev sahiplendiğinde Elçilikte düzenlenen etkinliğe, Stratejik Düşünce Enstitüsü (SDE) Savunma ve Güvenlik Kurulu Başkanı Güray Alpar, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık, Tarımsal Strateji ve Politika Geliştirme Merkezi Başkanı Mehmet Mehdi Eker, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, üst düzey yetkililer ve çok sayıda davetli katıldı. Türkiye ve Pakistan'ın milli marşlarının okunmasının ardından etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in "Keşmir Kara Günü"nü anma vesilesiyle mesajları okundu. Burada konuşan Büyükelçi Cüneyd, 78 yıl önce Keşmir meselesinin başladığını ve konunun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) aktarıldığını belirterek, BMGK'nin Keşmir halkının isteğine göre meselenin çözülmesi gerektiğine hükmettiğini söyledi. Cüneyd, verilen sözlerin yerine getirilmediğini ve Keşmir halkının "baskıya maruz kaldığını" vurgulayarak, Keşmir'de çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.