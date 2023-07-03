2023-07-03 16:44:44 60 yılda toplandı şimdi sergilenecek
Erzurum'da kurulan Biyoçeşitlilik Bilim Müzesi'nde milyonlarca yıllık fosiller sergilenecek.
Erzurum'da kurulan Biyoçeşitlilik Bilim Müzesi'nde milyonlarca yıllık fosiller sergilenecek.
Erzurum'da, Türkiye'nin dört bir yanından 60 yılda toplanan 250 bin birey ile 10 bin türden oluşan koleksiyonun yer aldığı ve bilimsel araştırmaların yapıldığı Biyoçeşitlilik Bilim Müzesi, açılış için gün sayıyor.
Atatürk Üniversitesince Biyoçeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde kurulumu tamamlanma aşamasında olan müzede, bitki, böcek, memeli hayvanlar, sürüngen gibi binlerce türün yanı sıra milyonlarca yıl öncesine ait fosiller ile dev mamut, dinozor ve balina replikası bulunuyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23