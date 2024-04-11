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Türkiye
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60 torunla 200'üncü bayramını kutladı

2024-04-11 19:01:16
60 torunla 200'üncü bayramını kutladı

Muş’un Karabey köyünde yaşayan 100 yaşındaki Abdulbaki Kaya, 200’üncü bayramını torunları ile kutladı.

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#1
Foto - 60 torunla 200'üncü bayramını kutladı

Merkeze bağlı Karabey köyünde ikamet eden 7 çocuk ve 60 torun sahibi 100 yaşındaki Abdulbaki Kaya, 200’üncü bayramını kutlamanın sevincini yaşıyor.

#2
Foto - 60 torunla 200'üncü bayramını kutladı

Tarihin birçok önemli anlarına şahit olan 100 yaşındaki Kaya, bu Ramazan Bayramı'nı da çocukları, torunları ve komşuları ile kutladı.

#3
Foto - 60 torunla 200'üncü bayramını kutladı

Kıymet bilen için dünyanın bir hazine olduğunu söyleyen Kaya, “200’üncü bayramımı torunlarım ile kutluyorum. Allah’a çok şükür bu günleri gördüm. İnsanlar dünyanın fani olduğunu söylüyorlar. Hayır, dünya fani değil, bilen için hazinedir. Akıllı adam dünyada çalışıp ahireti kazanandır. Dünyayı çok seversen ahiretin noksan olur” dedi.

#4
Foto - 60 torunla 200'üncü bayramını kutladı

100 yaşındaki Kaya’nın torunu İsa Kaya ise, dedesinin bayramını kutlamak için Gaziantep’ten geldiğini söyleyerek, “Dedem 100 yaşında ve 200’üncü bayramını kutladı. Türkiye’nin dört bir yanında yaşayan torunları, dedemin bayramını kutlamak için geldiler” ifadelerini kullandı.

#5
Foto - 60 torunla 200'üncü bayramını kutladı

Harun Aras isimli torunu da, “Bizler torunları olarak her bayram dedemizin yanında olmaya çalışıyoruz. 200’üncü bayramını hep beraber kutluyoruz. Rabbim dedeme ve tüm yaşlılarımıza sağlıklı uzun ömürler nasip etsin. Bu duygularla 100 yaşındaki dedemin 200’üncü bayramını kutluyorum” şeklinde konuştu.

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