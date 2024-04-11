60 torunla 200'üncü bayramını kutladı

Kıymet bilen için dünyanın bir hazine olduğunu söyleyen Kaya, “200’üncü bayramımı torunlarım ile kutluyorum. Allah’a çok şükür bu günleri gördüm. İnsanlar dünyanın fani olduğunu söylüyorlar. Hayır, dünya fani değil, bilen için hazinedir. Akıllı adam dünyada çalışıp ahireti kazanandır. Dünyayı çok seversen ahiretin noksan olur” dedi.