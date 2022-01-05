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Hayat-Aktüel
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6 gündür aranıyordu! Kötü haber

2022-01-05 16:23:36
6 gündür aranıyordu! Kötü haber

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde ailesinin 6 gün önce kayıp başvurusunda bulunduğu 23 yaşındaki Batuhan Yiğit, ormanlık alanda ölü bulundu.

#1
Foto - İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı yunus ekipleri, 30 Aralık'ta kayıp başvurusu yapılan Batuhan Yiğit'i Karşıyaka Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, dere yatağında hareketsiz halde buldu. Bölgeye çağrılan sağlık ekipleri, Yiğit'in öldüğünü belirledi. Boynunda ve elinde bıçak izine rastlanan Yiğit'in cenazesi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Gencin ailesi olay yerinde sinir krizi geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı yunus ekipleri, 30 Aralık'ta kayıp başvurusu yapılan Batuhan Yiğit'i Karşıyaka Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, dere yatağında hareketsiz halde buldu. Bölgeye çağrılan sağlık ekipleri, Yiğit'in öldüğünü belirledi. Boynunda ve elinde bıçak izine rastlanan Yiğit'in cenazesi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Gencin ailesi olay yerinde sinir krizi geçirdi.

#2
Foto - Pamukkale Üniversitesi Hemşirelik Bölümü'nden mezun olan ve İstanbul'da bir sağlık kurumuna ataması yapılan Batuhan Yiğit'ten 30 Aralık'tan bu yana haber alamayan ailesi kayıp ihbarında bulunmuştu.

Pamukkale Üniversitesi Hemşirelik Bölümü'nden mezun olan ve İstanbul'da bir sağlık kurumuna ataması yapılan Batuhan Yiğit'ten 30 Aralık'tan bu yana haber alamayan ailesi kayıp ihbarında bulunmuştu.

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