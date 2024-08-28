2024-08-28 15:09:08 5 kişinin hayatını kaybettiği tır faciasında genç kızın bağışlanan organları 5 kişiye umut oldu
Samsun'un Kavak ilçesinde tırın biçtiği kazada ölü sayısı 5'e çıkarken, tedavi altındaki hastanede beyin ölümü gerçekleşen 18 yaşındaki genç kızın bağışlanan organları 5 hastaya umut oldu. Kaza, Samsun’un Kavak ilçesi Samsun Ankara karayolu 32. kilometresi Tekke mevkisinde 25 Ağustos günü saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İhsan A. idaresindeki PT 006 RA çekici plakalı ve BB 942 U dorse Gürcistan plakalı tır, Kavak istikametinden Samsun istikametine seyrederken sağanak yağış dolayısıyla kaygan zeminde maddi hasarlı kaza geçiren ve o sırada araç dışında bulunan yolculara, ayrıca park halindeki 01 AHM 024 ve 19 ACT 522 plakalı otomobillere çarptı.