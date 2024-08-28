5 kişinin hayatını kaybettiği tır faciasında genç kızın bağışlanan organları 5 kişiye umut oldu

Amca Ayhan Arslan, 5 cenazeleri olduğunu ifade ederek, "Kızımızın organları başka bir aileyi sevindirecekse ne mutlu bize" diye konuştu. Enişte Satılmış Hatun ise, "İnşallah başka insanlara ümit veririz. Kızımızı kaybettik. İnşallah gelecek nesiller için faydalı olur" şeklinde konuştu. Hala Ferdiye Çamoğlu, Esmanur'un hemşirelik veya tıbbi sekreter olmak için üniversiteye hazırlandığını söyledi. Kazada hayatını kaybeden ailenin Çorum'dan hafta sonu diye Samsun'a gezmek için yola çıktıkları öğrenildi.