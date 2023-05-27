5 bin 500 yıllık simge yenileniyor

Bu anlamda Troya'nın oldukça önemli bir antik kent olduğunu anlatan Gölcük, şunları kaydetti: "Tahta atımız, antik kent için oldukça önemli bir destinasyon yaratıyor. Çünkü Troya Antik Kenti'nin çok fazla ziyaretçisi var. Fakat gelen insanların kenti anlamaları çok zor ve arkeolojisi oldukça karmaşık. Kerpiç duvarlar var ve yıkılmış bir harabe. Belki fotoğraf çekecek, yanında duracak bir şey bulmakta zorlanıyorlar. Dönemin müze müdürü İlhan Akşit'in harika bir fikri var. 'Troya Antik Kenti'ne bu Troya atını inşa edelim' diyorlar. 1974 yılından beri bırakın Troya'nın, Çanakkale'nin simgesi olmasını Türkiye'nin simgesi haline gelmeye başlıyor. Artık bizim için sadece yeni bir at değil, Troya'nın simgelerinden biri. Dolayısıyla gözümüz gibi bakmaya çalışıyoruz. Tüm dünyanın en çok tanınan atı. Troya atı şimdi bir yenileme geçiriyor. Hatta şöyle diyoruz; efsane yenileniyor. Çok kısa zaman içinde de efsane yeniden doğacak ve tekrar Troya atının içine gezip girebileceğiz. Sanırım hepimizin aile albümlerinde, sosyal medya hesaplarında yıllar sonra dönüp baktığınızda çocukluk fotoğrafını Troya atıyla bulacağız."