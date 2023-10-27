48V hibrit teknolojisiyle yenilendiler! Yeni Peugeot 3008 ve 5008 Türkiye pazarına giriş yaptı!

48V Hibrit Teknolojisi Ana Bileşenleri: PEUGEOT 3008 ve 5008’in yeni motoru oluşturan tüm parçalar, sürücü koltuğunun altına bulunan 48V bataryaya ek olarak kaputun altında yer alıyor. 1.2 litre PureTech benzinli motor: Elektrikli dönüşümü için optimize edilen yeni nesil Hibrit 1.2 litrelik PureTech benzinli motorun teknik özellikleri: • 1199 cc’lik 3 silindirli • 5500 d/d’de 136 HP (100 kW) güç • 1750 d/d’de 230 Nm tork • Gelişmiş motor performansı için değişken geometrili turbo beslemesi • Düşük bakım maliyetleri için eksantrik zinciri • Daha iyi termal yanma verimliliği için Miller Çevrim Döngüsü • Euro 6.e standardı e-DCS6 çift kavramalı şanzıman: PEUGEOT 48V HYBRID motor için özel olarak tasarlanan, yeni, elektrikli 6 ileri, yağ soğutmalı çift kavramalı şanzımanı içeriyor. Şanzıman aynı zamanda elektromotoru, invertörü ve sürüş performansını iyileştirmek üzere otomobilin güç ve tüketimini optimize eden Elektronik Kumanda Ünitesini de barındırıyor.. e-Motor: Şanzımana entegre, sabit mıknatıslı senkron elektromotor, 21 kW (28 HP) maksimum güç ve 55 Nm maksimum tork sunuyor. Düşük tork gereksinimlerinde aracın tamamen elektrikle ilerlemesini sağlıyor ve içten yanmalı motorun tüketimini azaltmaya yardımcı oluyor. Motor, yavaşlama anında, hibrit sistemin 48V bataryasını şarj etmek için bir jeneratör görevi görüyor. Aynı zamanda, kayışlı marş yardımıyla içten yanmalı motor için çalıştırıyor. Kayışlı Marş: 48V ile çalışan bu marş, içten yanmalı motorun kayış ile yeniden çalıştırılmasını sağlıyor. Bu sayede hızlı ve yumuşak bir marş sağlanıyor. 48V Hibrit Batarya: 48V Lityum-İyon batarya, 898 Wsa brüt kapasiteye ve 432 Wsa kullanılabilir kapasiteye sahip. Araç ömrü boyunca aynı performans seviyesini korumak için tasarlanan bataryalar, 8 yıl/160.000 km garanti ile sunuluyor. 48V batarya, sol ön koltuğun altında yer alıyor. Bu kurulum, arka koltuk kurulumuna göre birçok avantaj sağlıyor: • Kabin içinde daha fazla alan, • Bagajda daha fazla hacim, • Kabloların uzunluğuna bağlı enerji kayıpları optimize ediliyor, • Dengeli ağırlık dağılımı (Aracın merkezindeki batarya) sayesinde üstün sürüş keyfi sunuluyor. İki Farklı Elektrik Tesisatı: PEUGEOT 3008 ve 5008 iki farklı elektrik tesisatını bünyesinde barındırıyor. Araç donanımlarını beslemek için düşük voltajlı 12V tesisat ve hibrit sistemi beslemek için yüksek voltajlı 48V tesisat kullanılıyor. Elektrik sadece 48V e-motor tarafından üretiliyor. Üretilen elektriği aracın 12V tesisatına aktarmak için bir DC voltaj dönüştürücü devreye giriyor. Özel Donanım: Mevcut GT donanımlarıyla aynı ekipmanı kapsayan yeni hibrit motorla donatılan PEUGEOT 3008 ve 5008’de bunlara ek olarak dijital gösterge panelinde özel bir kadrana yer veriliyor. Dijital gösterge, tamamen elektrikli sürüşü (Mavi Hız Göstergesi), sistemdeki enerji akışını, batarya şarj seviyesini, sağda yer alan kadran üzerinden enerji geçişlerini (ECO-POWER-CHARGE) ve elektrik motoruyla kat edilen mesafenin yüzdesini her an veya yolculuğun sonunda gösteriyor. Bu modeller ayrıca, aracın yaklaştığını, yaya ve bisikletlilere hissettirmek için 30 km/s hıza kadar dışarıda ses çıkaran bir AVAS (Akustik Araç Uyarı Sistemi) ile birlikte sunulucak.