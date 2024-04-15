46 mağazası bulunan Decathlon'dan beklenmedik Türkiye kararı! 15 gün sonra bunu yapacaklar

Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre dünya nüfusunun yüzde 70’i hareketsiz durumda. Obezitenin 1980’den bu yana Avrupa’da yüzde 150 oranında artmış olması, çocuklarımızın geleceği için endişe verici. Decathlon olarak, sporun toplumların daha sağlıklı ve mutlu olmasına yardımcı olduğuna, hatta bu konuda hayati bir rol oynadığına inanıyoruz. Decathlon’un temel amacı, bireyleri sporun keyif ve faydalarıyla harekete geçirerek, herkes için pozitif etki yaratmak. Bunun için ‘herkesin kendi koşullarına göre spor yapmasına olanak sağlamak’ hedefimiz doğrultusunda, sporun ‘kazanmaktan fazlası’ olduğunu vurgulayan yenilikçi bir kültür benimsiyor ve bu kültürü yaygınlaştırıyoruz” diye konuştu.