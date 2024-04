46 mağazası bulunan Decathlon'dan beklenmedik Türkiye kararı! 15 gün sonra bunu yapacaklar

“Ready to Play?” sloganıyla her yaştan insanı spora davet etmek için mart ayında marka kimliğini yenileyen Decathlon’un yeni mottosu ‘spor insanın dışında değildir’. Her yaştan insanı spordan keyif almaya davet eden marka, yeni dönemde logosunu ve logo renklerini de yeniledi. Decathlon Türkiye Pazarlama ve İletişim Direktörü Öykü Pamuk Dolanbay, “Son yıllara dünya genelinde hareketsizlik ve aşırı tüketimin artmasıyla birlikte bugün spora her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyar hale geldik.