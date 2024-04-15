46 mağazası bulunan Decathlon'dan beklenmedik Türkiye kararı! 15 gün sonra bunu yapacaklar

Dolanbay, “Decathlon, spor giyiminden ayakkabıya, spor aksesuarlarından açık hava aktiviteleri için malzemelere kadar geniş bir yelpazede ürün sunuyor. Ürünlerini daha kolay anlaşılır hale getirmek için marka portföyünü yenileyen şirket, yeni başlayanlardan teknik sporculara kadar tüm insanlara ekipman sunuyor” dedi. Dolanbay, Türkiye’de en fazla kamp ürünlerinin satıldığını da açıkladı. Decathlon’un yenilenen marka portföyünde Quechua (dağ), Tribord (su sporları), Rockrider (bisiklet), Domyos (fitnes), Kuikma (raket), Kipsta (takım sporları), Caperlan (doğa gözlemi), Btwin (kentsel mobilite) ve Inesis (hedef sporları) olmak üzere 9 kategori uzmanı marka ve Van Rysel, Simond, Kiprun ve Solognac olmak üzere 4 uzman marka yer alıyor.