  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
9
4 günlük sokağa çıkma yasağında 2 yeni karar!

2020-05-13 12:44:10
4 günlük sokağa çıkma yasağında 2 yeni karar!

Bu hafta sonundan itibaren uygulanacak olan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında iki yeni karar alındı.

#1
Foto - İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "Sokağa Çıkma Kısıtlaması" ile ilgili genelge gönderdi. Büyükşehir statüsündeki Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak olmak üzere toplam 15 ilde, 15 Mayıs cuma günü saat 24.00 ile 19 Mayıs salı günü saat 24.00'da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

#2
Foto - Genelgedeki iki madde dikkat çekti. Genelgeye göre 15 Mayıs cuma günü market, bakkal, manavlara ek olarak kasaplar da saat 23.00'e kadar faaliyetlerine devam edebilecek.

Genelgedeki iki madde dikkat çekti. Genelgeye göre 15 Mayıs cuma günü market, bakkal, manavlara ek olarak kasaplar da saat 23.00'e kadar faaliyetlerine devam edebilecek.

#3
Foto - AYRI ANNE BABALAR ÇOCUKLARINI GÖREBİLECEK Öte yandan Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde, ayrı anne ve babalar mahkeme kararını ibraz etmeleri şartıyla çocuklarını görebilecek.

AYRI ANNE BABALAR ÇOCUKLARINI GÖREBİLECEK Öte yandan Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde, ayrı anne ve babalar mahkeme kararını ibraz etmeleri şartıyla çocuklarını görebilecek.

#4
Foto - Kısıtlamanın olduğu pazartesi ve salı günleri marketler, bakkallar, manavlar ve kasaplar 10.00-16.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

Kısıtlamanın olduğu pazartesi ve salı günleri marketler, bakkallar, manavlar ve kasaplar 10.00-16.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

#5
Foto - Pazartesi ve salı günleri 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere ihtiyaçların karşılanması için en yakın market, bakkal, manav ve kasaplara gidip gelebilecek. Aynı saatler arasında marketler, bakkallar, manavlar ve kasaplar evlere servis yapabilecek.

Pazartesi ve salı günleri 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere ihtiyaçların karşılanması için en yakın market, bakkal, manav ve kasaplara gidip gelebilecek. Aynı saatler arasında marketler, bakkallar, manavlar ve kasaplar evlere servis yapabilecek.

#6
Foto - MARKETLER VE MANAVLARIN YANI SIRA KASAPLAR Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi cuma günü market, bakkal, manav ve kasaplar saat 23.00'a kadar faaliyetlerine devam edebilecek. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 16 ve 17 Mayıs'ta market, bakkal, manav, kasaplar ve online satış yapan işletmeler kapalı olacak.

MARKETLER VE MANAVLARIN YANI SIRA KASAPLAR Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi cuma günü market, bakkal, manav ve kasaplar saat 23.00'a kadar faaliyetlerine devam edebilecek. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 16 ve 17 Mayıs'ta market, bakkal, manav, kasaplar ve online satış yapan işletmeler kapalı olacak.

#7
Foto - 4 gün ekmek üreten fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/ satıldığı iş yerleri açık olacak.

4 gün ekmek üreten fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/ satıldığı iş yerleri açık olacak.

#8
Foto - Bu arada Trabzon, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adana, Mardin, Tekirdağ, Denizli ve Aydın, 4 günlük kısıtlamadan muaf tutuldu. Karar, 8 ilin valileri tarafından açıklandı. SABAH

Bu arada Trabzon, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adana, Mardin, Tekirdağ, Denizli ve Aydın, 4 günlük kısıtlamadan muaf tutuldu. Karar, 8 ilin valileri tarafından açıklandı. SABAH

Dekan kamerayı açık unutunca rezil oldu!
Gündem

Dekan kamerayı açık unutunca rezil oldu! "Kızların resimlerini.."

Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Orhan Acar, video konferans görüşmesi sonrası kamerayı kapatmayı unutup, "Kızların resimlerini de gör..
Skandal sözleri sonrası Gazi Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Acar istifa etti
Gündem

Skandal sözleri sonrası Gazi Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Acar istifa etti

Video konferans görüşmesi sonrası kamerayı kapatmayı unutup "Kızların resimlerini de görüyoruz böylece çaktırmadan" sözleriyle tepkiye neden..
Sermiyan Midyat'tan 'kadın oyuncuya dayak' iddiası! Solak medya olayı görmezden geldi
Gündem

Sermiyan Midyat'tan 'kadın oyuncuya dayak' iddiası! Solak medya olayı görmezden geldi

Solcu olduğu bilinen oyuncu Sermiyan Midyat'ın gayrimeşru ilişki yaşadığı oyuncu Sevcan Yaşar'a dayak attığı iddiasının ayrıntıları şoke et..
Türkiye'ye karşı iyice pervasızlaştılar... Casus uçak göndermişler!
Gündem

Türkiye'ye karşı iyice pervasızlaştılar... Casus uçak göndermişler!

Libya ve Akdeniz'de denklem dışı kalan Fransa, hakkını arayan Türkiye'ye karşı iyice pervasızlaştı. Savaş uçaklarını Libya'ya gönderen Paris..
#MilliHesaplarBurada etiketi dünya gündeminde 1 numara oldu
Gündem

#MilliHesaplarBurada etiketi dünya gündeminde 1 numara oldu

İlk adımı AK Parti'nin attığı, MHP'nin desteklediği Milli Hesaplar Burada etkinliği sosyal medyada hızla yayılarak hem Türkiye'de hem de dün..
HDP'li Önder'den Akşener'e 'aracı' cevabı: Eğer açıklarsam...
Siyaset

HDP'li Önder'den Akşener'e 'aracı' cevabı: Eğer açıklarsam...

İttifak ortağı İYİ Parti ve HDP arasında çıkan kriz, Önder'in "Bize aracı gönderdiler" çıkışıyla yeni bir boyut kazandı. İYİ Parti lideri Ak..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı